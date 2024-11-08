В Калуге театралы едва не разорвали спекулянта, купившего 50 билетов на «Щелкунчика»
Россияне обвиняют театры в продаже билетов на спектакль «Щелкунчик» спекулянтам
В Калуге горожане обвинили театральные кассы в продаже билетов на популярный новогодний спектакль «Щелкунчик» спекулянтам. Бдительные покупатели заметили, что одна из женщин купила сразу 50 билетов, что привело к скандалу в очереди. Кадрами делится Mash.
В Калуге жители обвинили драмтеатр в продаже билетов спекулянтам. Видео © Telegram / Mash
В местном драмтеатре собралось огромное число желающих попасть на легендарный спектакль. Однако все билеты были распроданы за два часа. На возмущённые крики вышел представитель администрации театра. Посетители потребовали, чтобы учреждение перестало «работать» со спекулянтами. Однако руководство лишь разводит руками, мол, невозможно выявить мошенников лишь по числу скупаемых билетов.
Аналогичные ситуации происходят и в других российских городах. Так, в Екатеринбурге, Саратове, Омске, Воронеже билеты тоже были раскуплены очень быстро, остались лишь неликвидные места на балконах и в последних рядах, причём даже там цена остаётся высокой и начинается от 2,5 тысячи рублей.
Ранее Life.ru писал, что балет «Щелкунчик» в Большом театре каждый год пользуется бешеным спросом. Так, в ноябре прошлого года люди часами стояли на холоде ради специальных браслетов, по которым позднее можно будет купить билеты. Дело даже дошло до давки. Однако российский балетмейстер Николай Цискаридзе заявил, что зрителей обманывают, и спектакль уже далеко не на том уровне, как был раньше. Он пояснил, что невозможно качественно станцевать больше 20 партий за короткий промежуток. Цискаридзе вспомнил, что когда-то показ «Щелкунчика» начинался в середине ноября, а завершался в апреле.
ТАСС / Александр Демьянчук