В Калуге театралы едва не разорвали спекулянта, купившего 50 билетов на «Щелкунчика»

В Калуге горожане обвинили театральные кассы в продаже билетов на популярный новогодний спектакль «Щелкунчик» спекулянтам. Бдительные покупатели заметили, что одна из женщин купила сразу 50 билетов, что привело к скандалу в очереди. Кадрами делится Mash.

В Калуге жители обвинили драмтеатр в продаже билетов спекулянтам. Видео © Telegram / Mash

В местном драмтеатре собралось огромное число желающих попасть на легендарный спектакль. Однако все билеты были распроданы за два часа. На возмущённые крики вышел представитель администрации театра. Посетители потребовали, чтобы учреждение перестало «работать» со спекулянтами. Однако руководство лишь разводит руками, мол, невозможно выявить мошенников лишь по числу скупаемых билетов.

Аналогичные ситуации происходят и в других российских городах. Так, в Екатеринбурге, Саратове, Омске, Воронеже билеты тоже были раскуплены очень быстро, остались лишь неликвидные места на балконах и в последних рядах, причём даже там цена остаётся высокой и начинается от 2,5 тысячи рублей.