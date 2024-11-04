«Это ненормально»: Цискаридзе возмутился стоимостью билетов на балет

Народный артист России, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал стоимость билетов в ведущих театрах страны. Он заявил, что сейчас позволить себе пойти на балет могут только состоятельные люди. При этом в зале остаётся большое количество свободных мест, которые люди не могут выкупить.

«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры лёгким не было никогда… Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально», — заявил Цискаридзе на просветительском марафоне «Знание. Первые».