«Это ненормально»: Цискаридзе возмутился стоимостью билетов на балет
Цискаридзе заявил, что билеты на балет не должны стоить как месячный оклад
Народный артист России, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал стоимость билетов в ведущих театрах страны. Он заявил, что сейчас позволить себе пойти на балет могут только состоятельные люди. При этом в зале остаётся большое количество свободных мест, которые люди не могут выкупить.
«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры лёгким не было никогда… Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально», — заявил Цискаридзе на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Напомним, в ноябре традиционно открываются продажи билетов на один из самых популярных балетов — «Щелкунчик» в Большом. Однако раньше попасть туда раньше было почти нереально из-за перекупов. Люди часами стояли на холоде ради специальных браслетов, по которым позднее можно будет купить билеты. Дело даже не раз доходило до давки. В этом году Большой театр вводит именные билеты для предотвращения спекуляций. При этом увидеть «Щелкунчика» можно не только в Большом театре. Life.ru рассказывал, где дешевле всего можно побывать на новогоднем балете.
Life.ru