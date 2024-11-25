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25 ноября, 10:17

Большой театр назвал дату начала продаж билетов на легендарный «Щелкунчик»

Большой театр сообщил о старте продаж билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря

Балет «Щелкунчик». Фото © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России / Батыр Аннадурдыев

Балет «Щелкунчик». Фото © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России / Батыр Аннадурдыев

Большой театр начнёт продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик» со 2 декабря, купить их можно будет только на официальном сайте учреждения. При этом все билеты оформляются как именные, для прохода в зал потребуется предъявить также паспорт. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

«2 декабря в 10:00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку. В этом году билеты на балет «Щелкунчик» П. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут», — говорится в тексте.

Даты продаж билетов на «‎Щелкунчик». Фото © Большой театр

Даты продаж билетов на «‎Щелкунчик». Фото © Большой театр

В Большом подчеркнули, что ввиду огромного ажиотажа на спектакль, часть билетов будет продаваться через аукцион. А также планируется прямая трансляция балета в преддверии Нового года для всех ценителей искусства, проживающих в самых отдалённых уголках России.

В Москве с 1 декабря вступят в силу новые правила продажи театральных билетов
В Москве с 1 декабря вступят в силу новые правила продажи театральных билетов

Напомним, в ноябре традиционно открываются продажи билетов на один из самых популярных балетов — «Щелкунчик» в Большом. Однако раньше попасть туда раньше было почти нереально из-за перекупщиков. Артист и педагог Николай Цискаридзе выразил мнение, что билеты на популярные балеты стали слишком дорогими, хотя залы порой остаются пустыми. Он предложил разработать специальные программы для студентов, чтобы привлечь к искусству молодёжь, а также ограничить цены на билеты в государственные театры.

Татьяна Миссуми
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