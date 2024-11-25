Большой театр назвал дату начала продаж билетов на легендарный «Щелкунчик»

Большой театр начнёт продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик» со 2 декабря, купить их можно будет только на официальном сайте учреждения. При этом все билеты оформляются как именные, для прохода в зал потребуется предъявить также паспорт. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

«2 декабря в 10:00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку. В этом году билеты на балет «Щелкунчик» П. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут», — говорится в тексте.

Даты продаж билетов на «‎Щелкунчик». Фото © Большой театр

В Большом подчеркнули, что ввиду огромного ажиотажа на спектакль, часть билетов будет продаваться через аукцион. А также планируется прямая трансляция балета в преддверии Нового года для всех ценителей искусства, проживающих в самых отдалённых уголках России.