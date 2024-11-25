Большой театр назвал дату начала продаж билетов на легендарный «Щелкунчик»
Большой театр сообщил о старте продаж билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря
Балет «Щелкунчик». Фото © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России / Батыр Аннадурдыев
Большой театр начнёт продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик» со 2 декабря, купить их можно будет только на официальном сайте учреждения. При этом все билеты оформляются как именные, для прохода в зал потребуется предъявить также паспорт. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.
«2 декабря в 10:00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку. В этом году билеты на балет «Щелкунчик» П. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут», — говорится в тексте.
Даты продаж билетов на «Щелкунчик». Фото © Большой театр
В Большом подчеркнули, что ввиду огромного ажиотажа на спектакль, часть билетов будет продаваться через аукцион. А также планируется прямая трансляция балета в преддверии Нового года для всех ценителей искусства, проживающих в самых отдалённых уголках России.
Напомним, в ноябре традиционно открываются продажи билетов на один из самых популярных балетов — «Щелкунчик» в Большом. Однако раньше попасть туда раньше было почти нереально из-за перекупщиков. Артист и педагог Николай Цискаридзе выразил мнение, что билеты на популярные балеты стали слишком дорогими, хотя залы порой остаются пустыми. Он предложил разработать специальные программы для студентов, чтобы привлечь к искусству молодёжь, а также ограничить цены на билеты в государственные театры.