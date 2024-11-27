Милонов возмутился «бессовестными ценами» на спектакли в Большом театре
Депутат ГД Милонов призвал Минкультуры урегулировать цены в Большом театре
Виталий Милонов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», выразил недовольство ценовой политикой Большого театра, назвав её «бессовестной». В интервью АГН «Москва» Милонов подчеркнул, что стоимость билетов делает театр доступным только для богатых людей, в то время как обычные граждане не могут позволить себе его посещение. Он призвал Министерство культуры России вмешаться в ценообразование, напомнив, что Большой театр является государственной структурой, а не частной компанией.
Милонов отметил, что билеты в театры Санкт-Петербурга, такие как Мариинский и Михайловский, доступнее, несмотря на высокий уровень представлений. «Если кто-то хочет зарабатывать большие деньги, пусть делает это в частных учреждениях культуры», — добавил депутат, подчёркивая необходимость государственного контроля над ценами в Большом театре.
Александр Шолохов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, также прокомментировал ситуацию. Он усомнился в возможности введения рассрочки на покупку билетов, поскольку театр финансируется из государственного бюджета и должен соблюдать соответствующие правила. Шолохов пояснил, что реализация коммерческих механизмов, таких как рассрочка, может быть затруднена в условиях государственного финансирования.
Проблема доступности постановок в Большом театре становится особенно актуальной на фоне предстоящей продажи билетов на балет «Щелкунчик», которая начнётся 2 декабря. Часть билетов жители и гости столицы смогут купить на официальном сайте театра в строго определённые даты, а остальные будут распределены через аукцион. Это вызывает дополнительные вопросы о справедливости и доступности театральных представлений для широкой аудитории.
Напомним, ранее в Большом театре озвучили начальную цену билетов на балет «Щелкунчик». За два билета в партер придётся выложить минимум 100 тысяч рублей. Тем временем в Госдуме напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых. Анастасия Волочкова тоже возмутилась высоким ценами на билет. Однако Директор Большого театра Валерий Гергиев обещал скорое появление льготных билетов на «Щелкунчик». Бывший юрист культурного учреждения назвала высокие цены на спектакль больным вопросом.