Милонов возмутился «бессовестными ценами» на спектакли в Большом театре

Виталий Милонов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», выразил недовольство ценовой политикой Большого театра, назвав её «бессовестной». В интервью АГН «Москва» Милонов подчеркнул, что стоимость билетов делает театр доступным только для богатых людей, в то время как обычные граждане не могут позволить себе его посещение. Он призвал Министерство культуры России вмешаться в ценообразование, напомнив, что Большой театр является государственной структурой, а не частной компанией.

Милонов отметил, что билеты в театры Санкт-Петербурга, такие как Мариинский и Михайловский, доступнее, несмотря на высокий уровень представлений. «Если кто-то хочет зарабатывать большие деньги, пусть делает это в частных учреждениях культуры», — добавил депутат, подчёркивая необходимость государственного контроля над ценами в Большом театре.

Александр Шолохов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, также прокомментировал ситуацию. Он усомнился в возможности введения рассрочки на покупку билетов, поскольку театр финансируется из государственного бюджета и должен соблюдать соответствующие правила. Шолохов пояснил, что реализация коммерческих механизмов, таких как рассрочка, может быть затруднена в условиях государственного финансирования.