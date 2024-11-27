Как не попасть на мошенников при покупке билета на «Щелкунчика»: советы эксперта

Балет «Щелкунчик» у многих ассоциируется с Новым годом, поэтому неудивительно, что за билетами на этот спектакль идёт настоящая охота. Мошенники используют популярность представления в своих целях. Как не стать жертвой аферистов, объяснил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

По словам эксперта, мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие официальный ресурс театра, чтобы завладеть личными данными пользователей. Они рассылают письма с поддельными ссылками, предлагая приобрести билеты. Попадая на такие сайты, пользователи рискуют потерять не только деньги, но и конфиденциальную информацию. Перед оплатой нужно проверить название сайта, а также данные об организации, адрес и контакты.

Опытным пользователям Мариничев советует проверять адресную строку на наличие HTTPS-шифрования и цифровых сертификатов.«Есть сервис, который показывает, за кем зарегистрирован домен. Если мы введём сайт Большого театра, то увидим, что домен зарегистрирован в 1997 году. Это сразу говорит о том, что мы находимся на правильном домене», — предупреждает эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ещё один красный флаг — способ оплаты. Фальшивые сайты часто предлагают перевести деньги с карты на карту переводом, что, конечно, недопустимо, если речь идёт о театре.

Продажи билетов стартуют 2 декабря в 10:00 на официальном сайте Большого театра. Часть будет доступна для приобретения на аукционе. На нём начальная цена на комплект из двух билетов составит 100 тысяч рублей. Продажи будут доступны ежедневно с 2 по 14 декабря в 10:00. Всего будет показано 18 представлений балета.