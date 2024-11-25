В ГД напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых

В Госдуме сочли неприемлемой стоимость билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Депутат Михаил Романов в беседе с Life.ru призвал учреждение культуры подумать и о льготных категориях граждан, которые не могут выложить 100 тысяч за поход на балет.

Лично моё мнение, что 100 тысяч рублей за два билета — это неприемлемая для граждан России цена. Большой театр, как наше общероссийское достояние, должен быть доступен для всех категорий граждан, а не только тех, кто может позволить себе такую сумму. Михаил Романов Депутат Госдумы

Он призвал пересматривать вопрос доступности билетов в пользу простых граждан, чтобы социально незащищённые категории — в том числе ветераны, участники СВО — могли посетить театр, например ввести льготные билеты. А для борьбы с перекупщиками Романов предложил подумать над аналогом Fan ID для театралов.

«Администрации Большого театра нужно работать над совершенствованием правил, потому что в первую очередь задача — это не коммерческая выгода театра, а социальная задача — дать доступ в новогодние праздники гражданам и жителям, в том числе из разных регионов, которые приезжают на каникулы, на праздники с детьми в Москву, чтобы посетить наш главный Большой театр», — заключил он.