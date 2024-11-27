Бывший юрист Большого театра назвала высокие цены на «Щелкунчик» больным вопросом

Бывший юрист Большого театра Любовь Глазкова отреагировала на скандал с ценами на новогодний балет «Щелкунчик». Она объяснила, почему именно в нашей стране такие «безумно дорогие» билеты.

«Ни в одной стране мира такого нет. Ну разве что на последний спектакль Паваротти. Когда он прощался с оперной карьерой, ну и практически уже с жизнью», — отметила собеседница NEWS.ru.