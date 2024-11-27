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27 ноября, 13:47

Бывший юрист Большого театра назвала высокие цены на «Щелкунчик» больным вопросом

Экс-юрист Большого театра Глазкова: Билеты на «Щелкунчик» безумно дорогие

Бывший юрист Большого театра Любовь Глазкова отреагировала на скандал с ценами на новогодний балет «Щелкунчик». Она объяснила, почему именно в нашей стране такие «безумно дорогие» билеты.

«Ни в одной стране мира такого нет. Ну разве что на последний спектакль Паваротти. Когда он прощался с оперной карьерой, ну и практически уже с жизнью», — отметила собеседница NEWS.ru.

Стоимость билетов на «Щелкунчик» она назвала «больным вопросом», обратив внимание на высокие гонорары звёзд. Кроме того, по словам Глазковой, дорого обходятся декорации, гастроли и содержание театра.

Названа начальная цена билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, и она ввергает в шок
Названа начальная цена билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, и она ввергает в шок

Ранее в Большом театре озвучили начальную цену билетов на балет «Щелкунчик». За два билета в партер придётся выложить минимум 100 тысяч рублей. Тем временем в Госдуме напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых. Анастасия Волочкова тоже возмутилась высоким ценами на билет. Однако Директор Большого театра Валерий Гергиев обещал скорое появление льготных билетов на «Щелкунчик».

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Life.ru

Борис Эльфанд
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