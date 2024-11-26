Директор Большого театра пообещал скорое появление льготных билетов на «Щелкунчик»

Льготные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» появятся в самом ближайшем будущем. Об этом заявил директор Большого театра Валерий Гергиев.

«Билеты на знаменитые «Щелкунчики» — предновогодний, посленовогодний — обязательно будут таким [льготным] образом распространяться среди тех, кто заслужил право получать льготные билеты, это обязательно произойдёт в самое ближайшее время», — рассказал он журналистам.