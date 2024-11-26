«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 18:36

Директор Большого театра пообещал скорое появление льготных билетов на «Щелкунчик»

Директор Большого театра Гергиев: Льготные билеты на «Щелкунчик» скоро появятся

Льготные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» появятся в самом ближайшем будущем. Об этом заявил директор Большого театра Валерий Гергиев.

«Билеты на знаменитые «Щелкунчики» — предновогодний, посленовогодний — обязательно будут таким [льготным] образом распространяться среди тех, кто заслужил право получать льготные билеты, это обязательно произойдёт в самое ближайшее время», — рассказал он журналистам.

Ситуацию вокруг «Щелкунчика» в Большом театре назвали «массовым психозом»
Ситуацию вокруг «Щелкунчика» в Большом театре назвали «массовым психозом»

Напомним, из-за перекупов цены на «Щелкунчик» взлетели до заоблачных значений. Людям проходилось часами стоять на морозе, дожидаясь специальных браслетов, которые впоследствии позволили бы приобрести билеты, несколько раз случалась давка. В этом году Большой театр перешёл на именные билеты, что должно было оставить перекупщиков не у дел. В Госдуме Большому театру напомнили, что «Щелкунчик» — достояние всех россиян, а не самых богатых из наших соотечественников. Сегодня в ГАБТ уведомили, что существенную часть билетов на «Щелкунчик» передали соцучреждениям столицы и других регионов страны. Порядка 1,5 тысячи из них выдали военнослужащим и ветеранам СВО.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалев

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Большой театр
  • Валерий Гергиев
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar