Директор Большого театра пообещал скорое появление льготных билетов на «Щелкунчик»
Директор Большого театра Гергиев: Льготные билеты на «Щелкунчик» скоро появятся
Льготные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» появятся в самом ближайшем будущем. Об этом заявил директор Большого театра Валерий Гергиев.
«Билеты на знаменитые «Щелкунчики» — предновогодний, посленовогодний — обязательно будут таким [льготным] образом распространяться среди тех, кто заслужил право получать льготные билеты, это обязательно произойдёт в самое ближайшее время», — рассказал он журналистам.
Напомним, из-за перекупов цены на «Щелкунчик» взлетели до заоблачных значений. Людям проходилось часами стоять на морозе, дожидаясь специальных браслетов, которые впоследствии позволили бы приобрести билеты, несколько раз случалась давка. В этом году Большой театр перешёл на именные билеты, что должно было оставить перекупщиков не у дел. В Госдуме Большому театру напомнили, что «Щелкунчик» — достояние всех россиян, а не самых богатых из наших соотечественников. Сегодня в ГАБТ уведомили, что существенную часть билетов на «Щелкунчик» передали соцучреждениям столицы и других регионов страны. Порядка 1,5 тысячи из них выдали военнослужащим и ветеранам СВО.
ТАСС / Пётр Ковалев