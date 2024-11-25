Ситуацию вокруг «Щелкунчика» в Большом театре назвали «массовым психозом»
Критик Песочинский призвал отменить «Щелкунчика» в Большом театре в декабре
Сцена из спектакля «Щелкунчик» в Большом театре. Фото © bolshoi.ru / Дамира Юсупова
Ситуация с предновогодней продажей билетов на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре превратилась в безумие. По мнению театрального критика Николая Песочинского, этот «массовый психоз» необходимо немедленно прекратить, отменив представление в дни ажиотажа в декабре.
«Мне кажется это просто каким-то коллективным помешательством. Люди, которые не ходят в театр ни на что больше, которые не понимают ничего в балете, им нужно обязательно попасть именно на «Щелкунчика», именно в Большой театр, именно в эти дни. И это безумие», — отметил критик в беседе с 360.ru.
Комментируя данные о высоких ценах на представление, Песочинский напомнил, что театр состоит не только из артистов, но и множества других людей, которые остаются в тени. Эксперт добавил, что костюмы, декорации, музыкальное сопровождение, обслуживание зрительного зала и прочее обходится недешёво, отсюда может формироваться такая стоимость билетов. Однако критик всё-таки считает, что содержанием артистов должно заниматься государство. В частности, он предложил ввести в России закон о спонсорстве.
«Артистов должен содержать учредитель, в данном случае мы говорим о государственных театрах. То есть государство должно поддерживать эту чудесную традицию русской культуры, наши театры», — отметил Песочинский.
Напомним, в 2 декабря стартуют продажи билетов на один из самых популярных балетов в Большом театре — «Щелкунчик». Раньше попасть туда было почти нереально из-за перекупщиков. В этом году театр решил продавать билеты на легендарную постановку только на официальном сайте. При этом все билеты будут именные, и для прохода в зал потребуется предъявить паспорт. Но позволить себе это удовольствие смогут далеко не все — часть билетов будет продаваться через аукцион, и цена стартует от 100 тысяч рублей за два места в партер. В Госдуме сочли такую стоимость билетов неподъёмной для большинства россиян и напомнили Большому, что он всё-таки достояние всей страны, а не только богатых людей.