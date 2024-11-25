Ситуацию вокруг «Щелкунчика» в Большом театре назвали «массовым психозом»

Ситуация с предновогодней продажей билетов на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре превратилась в безумие. По мнению театрального критика Николая Песочинского, этот «массовый психоз» необходимо немедленно прекратить, отменив представление в дни ажиотажа в декабре.

«Мне кажется это просто каким-то коллективным помешательством. Люди, которые не ходят в театр ни на что больше, которые не понимают ничего в балете, им нужно обязательно попасть именно на «Щелкунчика», именно в Большой театр, именно в эти дни. И это безумие», — отметил критик в беседе с 360.ru.

Комментируя данные о высоких ценах на представление, Песочинский напомнил, что театр состоит не только из артистов, но и множества других людей, которые остаются в тени. Эксперт добавил, что костюмы, декорации, музыкальное сопровождение, обслуживание зрительного зала и прочее обходится недешёво, отсюда может формироваться такая стоимость билетов. Однако критик всё-таки считает, что содержанием артистов должно заниматься государство. В частности, он предложил ввести в России закон о спонсорстве.