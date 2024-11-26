Покажут даже онлайн: Большой театр отдал билеты на «Щелкунчик» соцучреждениям и военным

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) сообщил, что значительная часть билетов на балет «Щелкунчик» была передана социальным учреждениям Москвы и других регионов страны. Около 1,5 тысячи билетов получили военнослужащие, участники специальной военной операции (СВО), а также их семьи, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В этом году Большой театр постарался минимизировать ажиотаж вокруг культового зимнего спектакля, делая его максимально доступным. Помимо распределения билетов среди социальных и военных групп, театр выделил 12% мест для аукционной продажи, доходы от которой пойдут на поддержку артистов. Остальные билеты можно будет приобрести на официальном сайте театра, где они будут продаваться по графику. Заветные квитки будут именными, исключающими возможность обмена или перепродажи, отметили в пресс-службе.