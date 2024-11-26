Покажут даже онлайн: Большой театр отдал билеты на «Щелкунчик» соцучреждениям и военным
Значительную часть билетов на балет «Щелкунчик» передали соцучреждениям
Балет «Щелкунчик в Большом театре. Обложка © Telegram / Большой театр России
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) сообщил, что значительная часть билетов на балет «Щелкунчик» была передана социальным учреждениям Москвы и других регионов страны. Около 1,5 тысячи билетов получили военнослужащие, участники специальной военной операции (СВО), а также их семьи, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
В этом году Большой театр постарался минимизировать ажиотаж вокруг культового зимнего спектакля, делая его максимально доступным. Помимо распределения билетов среди социальных и военных групп, театр выделил 12% мест для аукционной продажи, доходы от которой пойдут на поддержку артистов. Остальные билеты можно будет приобрести на официальном сайте театра, где они будут продаваться по графику. Заветные квитки будут именными, исключающими возможность обмена или перепродажи, отметили в пресс-службе.
Кроме того, впервые в истории театра 31 декабря состоится общедоступная онлайн-трансляция «Щелкунчика», чтобы зрители из самых отдалённых уголков страны смогли насладиться этим легендарным спектаклем.
Напомним, что раньше попасть на «Щелкунчик» было почти нереально из-за перекупов. Люди часами стояли на холоде ради специальных браслетов, по которым позднее можно будет купить билеты. Дело даже не раз доходило до давки. Сообщалось, что в этом году Большой театр вводит именные билеты для предотвращения спекуляций. В Госдуме, комментируя ситуацию вокруг «Щелкунчика», напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых.