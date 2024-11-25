«Издевательство»: Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большой театр

Анастасия Волочкова, известная российская балерина, выступила с резкой критикой в адрес Большого театра, обвиняя его в завышении цен на билеты. По её словам, такая ценовая политика является издевательством над зрителями.

По словам артистки, стоимость билетов на спектакли, такие как «Щелкунчик», стала неподъёмной для большинства зрителей. За три билета на этот популярный балет придётся заплатить около 180 тысяч рублей, что сравнимо с поездкой на Мальдивы.

«Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране, со стороны Большого театра было бы по-человечески снизить цены на билеты, чтобы люди могли по-прежнему приобщаться к искусству», — пояснила балерина в беседе с NEWS.ru. Она подчеркнула, что сейчас на спектакли могут позволить себе ходить лишь «толстосумы».

Волочкова также предположила, что театр может выкупать билеты сам у себя, чтобы избежать налогов, а затем перепродавать их по завышенной цене. Это, по её словам, несправедливо по отношению к зрителям. Волочкова добавила, что иногда делает вход на свои выступления бесплатным. Она верит, что искусство должно быть доступно каждому, независимо от финансового положения.