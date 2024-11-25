«Издевательство»: Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большой театр
Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Анастасия Волочкова, известная российская балерина, выступила с резкой критикой в адрес Большого театра, обвиняя его в завышении цен на билеты. По её словам, такая ценовая политика является издевательством над зрителями.
По словам артистки, стоимость билетов на спектакли, такие как «Щелкунчик», стала неподъёмной для большинства зрителей. За три билета на этот популярный балет придётся заплатить около 180 тысяч рублей, что сравнимо с поездкой на Мальдивы.
«Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране, со стороны Большого театра было бы по-человечески снизить цены на билеты, чтобы люди могли по-прежнему приобщаться к искусству», — пояснила балерина в беседе с NEWS.ru. Она подчеркнула, что сейчас на спектакли могут позволить себе ходить лишь «толстосумы».
Волочкова также предположила, что театр может выкупать билеты сам у себя, чтобы избежать налогов, а затем перепродавать их по завышенной цене. Это, по её словам, несправедливо по отношению к зрителям. Волочкова добавила, что иногда делает вход на свои выступления бесплатным. Она верит, что искусство должно быть доступно каждому, независимо от финансового положения.
Волочкова не единственная, кто высказывает недовольство из-за стоимости билетов. Артист балета Николай Цискаридзе и балетмейстер Сергей Филин также поддерживают её в этом вопросе.
Напомним, в ноябре традиционно открываются продажи билетов на один из самых популярных балетов — «Щелкунчик» — в Большом. Раньше попасть туда было почти нереально из-за перекупщиков. В этом году театр решил продавать билеты на легендарную постановку только на официальном сайте. При этом все билеты оформляются как именные, для прохода в зал потребуется предъявить также паспорт. Однако позволить их себе смогут не все — часть билетов будет продаваться через аукцион, и цена стартует со 100 тысяч рублей за два места в партер. Народный артист РФ Николай Цискаридзе выступил с инициативой ограничить цены на билеты в государственных театрах.