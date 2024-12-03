Минкультуры: Балет «Щелкунчик» покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря
С начала декабря Большой театр ввёл новые правила для покупки билетов. Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России / Дамир Юсупов
В преддверии Нового года зрителей ждёт уникальная возможность насладиться балетом «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Прямую трансляцию спектакля можно будет увидеть на Первом канале 31 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ. Также Большой театр организует трансляцию в своем официальном сообществе во «ВКонтакте» в тот же день в 20:00.
Кроме того, балет Петра Ильича Чайковского будет показан в более чем 100 кинотеатрах по всей стране. 30 декабря трансляция начнётся в 19:00, а 31 декабря — в 12:00. Среди городов, где можно будет увидеть постановку, — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и другие. Особое внимание стоит уделить крупнейшему кинозалу России — киноцентру «Октябрь» федеральной сети «КАРО». В Екатеринбурге, в частности, всего будет два показа: 30 декабря в 21:00 и 31 декабря в 14:00 по уральскому времени. В настоящее время горожанам предлагают билеты в кинотеатрах «Каро 10» («Радуга Парк») и «Синема парк» (ТЦ «Алатырь»).
Продажа билетов на «Щелкунчик» стартовала 2 декабря, и спрос оказался настолько высок, что пользователи столкнулись с перебоями на сайте Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Билеты на новогодний балет для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий были раскуплены за считанные минуты. Цены варьировались от 5 тысяч рублей на четвертый ярус до 25 тысяч рублей на балкон второго яруса.
Помимо традиционной продажи, Большой театр начал реализацию через аукцион. На показ 17 декабря некоторые билеты в партер, начальная стоимость которых составляла 50 тысяч рублей, были выставлены на торги. Спустя 15 минут после начала аукциона минимальные ставки на некоторые места достигли 55 тысяч рублей, однако на многие места в партере ставки еще не сделаны.
Напомним, что 2 декабря Большой театр начал продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик», купить их можно только на официальном сайте, оформив как именные. Также приобрести их можно на аукционе, стартовая цена двух билетов в партер начинается от 100 тысяч рублей. Но цена не отпугнула желающих, сайт Большого театра упал уже в первые минуты после начала продажи. Билеты на балет 17 декабря раскупили за две минуты.