Минкультуры: Балет «Щелкунчик» покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря

В преддверии Нового года зрителей ждёт уникальная возможность насладиться балетом «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Прямую трансляцию спектакля можно будет увидеть на Первом канале 31 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ. Также Большой театр организует трансляцию в своем официальном сообществе во «ВКонтакте» в тот же день в 20:00.

Кроме того, балет Петра Ильича Чайковского будет показан в более чем 100 кинотеатрах по всей стране. 30 декабря трансляция начнётся в 19:00, а 31 декабря — в 12:00. Среди городов, где можно будет увидеть постановку, — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и другие. Особое внимание стоит уделить крупнейшему кинозалу России — киноцентру «Октябрь» федеральной сети «КАРО». В Екатеринбурге, в частности, всего будет два показа: 30 декабря в 21:00 и 31 декабря в 14:00 по уральскому времени. В настоящее время горожанам предлагают билеты в кинотеатрах «Каро 10» («Радуга Парк») и «Синема парк» (ТЦ «Алатырь»).

Продажа билетов на «Щелкунчик» стартовала 2 декабря, и спрос оказался настолько высок, что пользователи столкнулись с перебоями на сайте Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Билеты на новогодний балет для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий были раскуплены за считанные минуты. Цены варьировались от 5 тысяч рублей на четвертый ярус до 25 тысяч рублей на балкон второго яруса.