Не только в Большом: Спектакль «Щелкунчик» пройдёт в пяти театрах Москвы

«Щелкунчик и Мышиный король» — одна из самых любимых новогодних историй, и в этом году зрители Москвы смогут насладиться несколькими её интерпретациями. Спектакли по мотивам знаменитой сказки будут идти в пяти театрах столицы, каждый из которых предложит свой уникальный взгляд на этот сюжет. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на департамент культуры.

Одним из первых, кто представит «Щелкунчика» в Москве, станет драмтеатр «Бенефис». С 21 по 30 декабря в нём пройдёт музыкальная сказка «Волшебный Кракатук», поставленная по мотивам произведения Э. Т.А. Гофмана. Спектакль будет выполнен в жанре фэнтези и обещает зрителям яркое и запоминающееся представление, наполненное спецэффектами и живой музыкой.

Московский молодёжный театр также приглашает зрителей на интерактивную постановку «Щелкунчик», которая пройдёт 30 декабря и 3 января. Спектакль под руководством Вячеслава Спесивцева поразит не только захватывающим сюжетом, но и грандиозной сценографией: гостей ждут семиметровая ёлка, яркие костюмы и акробатические номера, которые подарят волшебное ощущение настоящего праздника. Юные зрители смогут поучаствовать в сюжете сказки.

Тем, кто предпочитает классическое искусство, Театр балета классической хореографии предложит по-настоящему королевскую постановку балета «Щелкунчик». Это одно из самых популярных новогодних событий, которое пройдёт в «Москонцерт Холле» 14, 15, 28, 29, 30 и 31 декабря. Хореограф Элик Меликов и его труппа подарят зрителям поистине волшебное шоу с великолепной музыкой Петра Ильича Чайковского, высококлассными танцовщиками и роскошными костюмами.

Любителей музыкальных постановок ожидает не менее интересное представление в Московском новом драматическом театре. Там с 31 декабря по 2 января будет представлен детский мюзикл «Щелкунчик» Ларисы Ермаковой. Сюжет обещает быть современным и динамичным.