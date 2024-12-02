Не только в Большом: Спектакль «Щелкунчик» пройдёт в пяти театрах Москвы
«Щелкунчик» пройдет как в формате классической постановки, так и в формате мюзикла. Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia/Большой театр России / Дамир Юсупов
«Щелкунчик и Мышиный король» — одна из самых любимых новогодних историй, и в этом году зрители Москвы смогут насладиться несколькими её интерпретациями. Спектакли по мотивам знаменитой сказки будут идти в пяти театрах столицы, каждый из которых предложит свой уникальный взгляд на этот сюжет. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на департамент культуры.
Одним из первых, кто представит «Щелкунчика» в Москве, станет драмтеатр «Бенефис». С 21 по 30 декабря в нём пройдёт музыкальная сказка «Волшебный Кракатук», поставленная по мотивам произведения Э. Т.А. Гофмана. Спектакль будет выполнен в жанре фэнтези и обещает зрителям яркое и запоминающееся представление, наполненное спецэффектами и живой музыкой.
Московский молодёжный театр также приглашает зрителей на интерактивную постановку «Щелкунчик», которая пройдёт 30 декабря и 3 января. Спектакль под руководством Вячеслава Спесивцева поразит не только захватывающим сюжетом, но и грандиозной сценографией: гостей ждут семиметровая ёлка, яркие костюмы и акробатические номера, которые подарят волшебное ощущение настоящего праздника. Юные зрители смогут поучаствовать в сюжете сказки.
Тем, кто предпочитает классическое искусство, Театр балета классической хореографии предложит по-настоящему королевскую постановку балета «Щелкунчик». Это одно из самых популярных новогодних событий, которое пройдёт в «Москонцерт Холле» 14, 15, 28, 29, 30 и 31 декабря. Хореограф Элик Меликов и его труппа подарят зрителям поистине волшебное шоу с великолепной музыкой Петра Ильича Чайковского, высококлассными танцовщиками и роскошными костюмами.
Любителей музыкальных постановок ожидает не менее интересное представление в Московском новом драматическом театре. Там с 31 декабря по 2 января будет представлен детский мюзикл «Щелкунчик» Ларисы Ермаковой. Сюжет обещает быть современным и динамичным.
На финишной прямой этого волшебного марафона стоит постановка «Щелкунчик vs Мышиный король» в Театре на Юго-Западе, которая пройдёт 24, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 декабря. Зрителей ждёт своеобразное столкновение двух миров — сказки и реальности, поэтому спектакль точно будет интересен не только детям, но и взрослым.
Напомним, 2 декабря Большой театр начал продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик», купить их можно только на официальном сайте, оформив как именные. Также приобрести их можно на аукционе, стартовая цена двух билетов в партер начинается от 100 тысяч рублей. Но цена не отпугнула желающих, сайт Большого театра упал уже в первые минуты после начала продажи. Билеты на балет 17 декабря раскупили за две минуты.