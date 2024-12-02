«Щелкунчика» на всех! Где и за сколько можно посмотреть самый новогодний балет

В последние несколько дней новостную повестку не покидает Большой театр. Огромный интерес у публики вызвало открытие продаж на главный новогодний балет «Щелкунчик». В особенности многие негодуют из-за высоких цен на спектакль. Например, стартовая стоимость двух билетов в партер на аукционе начинается от 100 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, некоторые россияне идут на хитрости и едут в другие города, чтобы насладиться сказочным зрелищем, пишет RG.ru.

Одним из востребованных направлений у москвичей стал Новосибирск, где показывают тот же «Щелкунчик, что и в Большом, в постановке Юрия Григоровича. В афише местного театра оперы и балета (НОВАТ) заявлены 26 спектаклей — с 17 декабря по 8 января. Цены на билеты варьируются от 3,5 тысяч до 8,5 тысяч рублей. Места в ложе чуть дороже — 20 тысяч рублей, 30 и 31 декабря цена начинается от 5 тысяч и доходит до 35 тысяч рублей.

«Нам дешевле слетать на спектакль в Новосибирск, чем пытаться купить билеты в Большой театр», — поделилась мама троих детей, москвичка Наталья Зимина.

Также «Щелкунчик» можно посмотреть в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В афише стоит сразу три версии балета: классическая, в хореографии Василия Вайнонена; в постановке художника Михаила Шемякина (хореограф Кирилл Симонов) и в версии Театра балета имени Леонида Якобсона. Самый дешёвый билет начинается от 4,8 тысяч рублей, к концу декабря нижняя планка цен вырастает до 10 тысяч рублей, а максимальная — до 30 тысяч.

Популярностью у россиян также пользуется «Щелкунчик» в екатеринбургском «Урал Опера Балет». Билеты на представление раскуплены больше месяца назад. Но ещё есть шанс посмотреть сказку в дни новогодних каникул. 3 января билеты на вечерний спектакль стоят 15 тысяч рублей. Можно немного подождать, пока ажиотаж спадёт, и насладиться балетом 19 января в ложе бельэтажа за вполне приемлемые 2,5 тысячи рублей.