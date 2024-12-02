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2 декабря, 10:42

«Щелкунчика» на всех! Где и за сколько можно посмотреть самый новогодний балет

В Екатеринбурге нашлись самые дешёвые билеты на «Щелкунчика» – от 2,5 тыс.

Балет «Щелкунчик». Фото © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России

Балет «Щелкунчик». Фото © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России

В последние несколько дней новостную повестку не покидает Большой театр. Огромный интерес у публики вызвало открытие продаж на главный новогодний балет «Щелкунчик». В особенности многие негодуют из-за высоких цен на спектакль. Например, стартовая стоимость двух билетов в партер на аукционе начинается от 100 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, некоторые россияне идут на хитрости и едут в другие города, чтобы насладиться сказочным зрелищем, пишет RG.ru.

Одним из востребованных направлений у москвичей стал Новосибирск, где показывают тот же «Щелкунчик, что и в Большом, в постановке Юрия Григоровича. В афише местного театра оперы и балета (НОВАТ) заявлены 26 спектаклей — с 17 декабря по 8 января. Цены на билеты варьируются от 3,5 тысяч до 8,5 тысяч рублей. Места в ложе чуть дороже — 20 тысяч рублей, 30 и 31 декабря цена начинается от 5 тысяч и доходит до 35 тысяч рублей.

«Нам дешевле слетать на спектакль в Новосибирск, чем пытаться купить билеты в Большой театр», — поделилась мама троих детей, москвичка Наталья Зимина.

Сайт Большого театра упал сразу после старта продажи билетов на «Щелкунчик»
Сайт Большого театра упал сразу после старта продажи билетов на «Щелкунчик»

Также «Щелкунчик» можно посмотреть в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В афише стоит сразу три версии балета: классическая, в хореографии Василия Вайнонена; в постановке художника Михаила Шемякина (хореограф Кирилл Симонов) и в версии Театра балета имени Леонида Якобсона. Самый дешёвый билет начинается от 4,8 тысяч рублей, к концу декабря нижняя планка цен вырастает до 10 тысяч рублей, а максимальная — до 30 тысяч.

Популярностью у россиян также пользуется «Щелкунчик» в екатеринбургском «Урал Опера Балет». Билеты на представление раскуплены больше месяца назад. Но ещё есть шанс посмотреть сказку в дни новогодних каникул. 3 января билеты на вечерний спектакль стоят 15 тысяч рублей. Можно немного подождать, пока ажиотаж спадёт, и насладиться балетом 19 января в ложе бельэтажа за вполне приемлемые 2,5 тысячи рублей.

Как не попасть на мошенников при покупке билета на «Щелкунчика»: советы эксперта
Как не попасть на мошенников при покупке билета на «Щелкунчика»: советы эксперта

Практически не осталось билетов на «Щелкунчик» в Пермском театре оперы и балета. Декабрьские цены начинаются там от 8 тысяч рублей, что всё равно гораздо дешевле, чем в Большом театре. Самые дорогие обойдутся в 20 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что Большой театр начнёт продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик» со 2 декабря на официальном сайте учреждения. Стоит отметить, что для некоторых категорий россиян ввели льготные билеты по приемлемой стоимости. Например, молодёжь в возрасте 14-22 лет сможет купить их по 1250 рублей. Есть «места низкой ценовой категории» и для зрителей старше 60 лет, они обойдутся в пять тысяч рублей. Есть возможность посмотреть «Щелкунчика» ещё дешевле: 30 и 31 декабря Большой театр покажет постановку в прямом эфире в кинотеатрах.

Алёна Зиновьева
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