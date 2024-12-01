Минимальная стоимость билета на «Щелкунчик» в Большом театре составит 1250 руб.
Большой театр сообщил о начале реализации билетов на спектакль «Щелкунчик». Продажи новогоднего балета в Большом театре России стартуют 2 декабря в 10:00. Цены на билеты колеблются от 1250 до 5000 рублей.
«Завтра, 2 декабря, в 10:00 на официальном сайте Большого театра России открывается продажа билетов на балет «Щелкунчик», показ которого состоится 17 декабря в 19:00», — сообщили в Большом театре.
Для молодёжи в возрасте 14-22 лет билеты стоят по 1250 рублей. А на «места низкой ценовой категории» и для зрителей старше 60 лет они обойдутся в 5 000 рублей.
Ранее стало известно, что участники аукциона на билеты к балету «Щелкунчик» не смогут приобрести более четырёх билетов на руки. Напоминаем, что продажа билетов на «Щелкунчик» начнётся 2 декабря. Ранее сообщалось, что цены на них довольно высоки, что вызвало недовольство даже в Госдуме. Тем не менее Большой театр обещал показать эту постановку в кинотеатрах по всей стране 30 и 31 декабря.