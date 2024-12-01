Минимальная стоимость билета на «Щелкунчик» в Большом театре составит 1250 руб.

Большой театр сообщил о начале реализации билетов на спектакль «Щелкунчик». Продажи новогоднего балета в Большом театре России стартуют 2 декабря в 10:00. Цены на билеты колеблются от 1250 до 5000 рублей.

«Завтра, 2 декабря, в 10:00 на официальном сайте Большого театра России открывается продажа билетов на балет «Щелкунчик», показ которого состоится 17 декабря в 19:00», — сообщили в Большом театре.