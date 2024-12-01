На аукционе «Щелкунчика» запретили покупать больше четырёх билетов в одни руки

Участники аукциона с билетами на балет «Щелкунчик» не смогут приобрести больше четырёх проходных в одни руки. О введении соответствующего лимита сказано в сообщении Большого театра.

«Принять участие в торгах можно в одном лоте, по итогам одного аукциона одним участником может быть приобретено не более четырёх билетов», — сказано в публикации пресс-службы ГАБТ.