На аукционе «Щелкунчика» запретили покупать больше четырёх билетов в одни руки
Участники аукциона с билетами на балет «Щелкунчик» не смогут приобрести больше четырёх проходных в одни руки. О введении соответствующего лимита сказано в сообщении Большого театра.
«Принять участие в торгах можно в одном лоте, по итогам одного аукциона одним участником может быть приобретено не более четырёх билетов», — сказано в публикации пресс-службы ГАБТ.
Фанатам классики будет доступно три лота: с местами на одного, двух и четырёх человек. Соответственно, участник торгов может купить четыре билета в первом лоте, два — во втором и один — в третьем.
Напомним, что продажи билетов на балет «Щелкунчик» стартуют 2 декабря, ценники на них начинаются с баснословных сумм. Колоссальная стоимость вызвала возмущение даже в Госдуме. При этом Большой театр пообещал показать постановку в кинотеатрах страны 30 и 31 декабря.
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