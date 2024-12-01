«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 01:04

На аукционе «Щелкунчика» запретили покупать больше четырёх билетов в одни руки

Участники аукциона с билетами на балет «Щелкунчик» не смогут приобрести больше четырёх проходных в одни руки. О введении соответствующего лимита сказано в сообщении Большого театра.

«Принять участие в торгах можно в одном лоте, по итогам одного аукциона одним участником может быть приобретено не более четырёх билетов», — сказано в публикации пресс-службы ГАБТ.

Фанатам классики будет доступно три лота: с местами на одного, двух и четырёх человек. Соответственно, участник торгов может купить четыре билета в первом лоте, два — во втором и один — в третьем.

Как не попасть на мошенников при покупке билета на «Щелкунчика»: советы эксперта
Как не попасть на мошенников при покупке билета на «Щелкунчика»: советы эксперта

Напомним, что продажи билетов на балет «Щелкунчик» стартуют 2 декабря, ценники на них начинаются с баснословных сумм. Колоссальная стоимость вызвала возмущение даже в Госдуме. При этом Большой театр пообещал показать постановку в кинотеатрах страны 30 и 31 декабря.

Обложка ©

Telegram / Большой театр России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Большой театр
  • Культура
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar