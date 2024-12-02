Сайт Большого театра упал сразу после старта продажи билетов на «Щелкунчик»
Сайт Большого театра упал в первые минуты после старта продажи билетов на балет «Щелкунчик», убедился корреспондент Life.ru. С 10:02 и по настоящее время при попытке перейти на ресурс, он выдаёт 502-ю ошибку.
Ошибка на сайте Большого театра. Скриншот © Life.ru
Ошибка 502 Bad Gateway возникает при неправильной работе прокси-сервера, DNS-сервера и чаще всего сервера, на котором размещён сайт.
Ранее сообщалось, что Большой театр начнёт продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик» со 2 декабря, купить их можно будет только на официальном сайте учреждения. При этом все билеты оформляются как именные, для прохода в зал потребуется предъявить также паспорт. Кроме того, приобрести билет можно на аукционе, стартовая цена двух билетов в партер начинается от 100 тысяч рублей.
Kandinsky 3.1 / Life.ru