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2 декабря, 07:38

Сайт Большого театра упал сразу после старта продажи билетов на «Щелкунчик»

Сайт Большого театра упал в первые минуты после старта продажи билетов на балет «Щелкунчик», убедился корреспондент Life.ru. С 10:02 и по настоящее время при попытке перейти на ресурс, он выдаёт 502-ю ошибку.

Ошибка на сайте Большого театра. Скриншот © Life.ru

Ошибка на сайте Большого театра. Скриншот © Life.ru

Ошибка 502 Bad Gateway возникает при неправильной работе прокси-сервера, DNS-сервера и чаще всего сервера, на котором размещён сайт.

Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря
Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Ранее сообщалось, что Большой театр начнёт продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик» со 2 декабря, купить их можно будет только на официальном сайте учреждения. При этом все билеты оформляются как именные, для прохода в зал потребуется предъявить также паспорт. Кроме того, приобрести билет можно на аукционе, стартовая цена двух билетов в партер начинается от 100 тысяч рублей.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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