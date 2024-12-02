Стала известна цена самого дорогого билета на «Щелкунчик» в Большом театре

Большой театр завершил аукцион по продаже билетов на культовую балетную постановку «Щелкунчик». Максимальная ставка на комплект из четырёх билетов на первый показ 17 декабря достигла размера в 235 тысяч рублей, сообщают «‎Известия».

Подобный аукцион был проведён впервые в качестве эксперимента, все предложения принимались до полудня 2 декабря. На данный момент билеты уже раскуплены. Цена за четыре билета увеличилась с 200 до 235 тысяч рублей. Один билет обошёлся покупателям в 85 тысяч рублей, стоимость начала расти с 50 тысяч.