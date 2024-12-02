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2 декабря, 12:00

Стала известна цена самого дорогого билета на «Щелкунчик» в Большом театре

Самый дорогой комплект из 4 билетов на «Щелкунчик» в Большом стоил 235 тысяч

«Щелкунчик» в Большом театре. Обложка © bolshoi.ru / Дамир Юсупов

«Щелкунчик» в Большом театре. Обложка © bolshoi.ru / Дамир Юсупов

Большой театр завершил аукцион по продаже билетов на культовую балетную постановку «Щелкунчик». Максимальная ставка на комплект из четырёх билетов на первый показ 17 декабря достигла размера в 235 тысяч рублей, сообщают «‎Известия».

Подобный аукцион был проведён впервые в качестве эксперимента, все предложения принимались до полудня 2 декабря. На данный момент билеты уже раскуплены. Цена за четыре билета увеличилась с 200 до 235 тысяч рублей. Один билет обошёлся покупателям в 85 тысяч рублей, стоимость начала расти с 50 тысяч.

Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря
Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Напомним, 2 декабря Большой театр начал продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик», купить их можно только на официальном сайте, оформив как именные. Также приобрести их можно на аукционе, стартовая цена двух билетов в партер начинается от 100 тысяч рублей. Но цена не отпугнула желающих, сайт Большого театра упал уже в первые минуты после начала продажи. Билеты на балет 17 декабря раскупили за две минуты.

Татьяна Миссуми
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