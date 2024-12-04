Максимальная ставка за два билета на «Щелкунчика» составила 200 тыс. рублей

Спрос на билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре привёл к значительным перебоям в работе сайта театра и рекордным ставкам на аукционах. Максимальная ставка за парные билеты на этот показ достигла 200 тысяч рублей, что вдвое превышает начальную цену в 100 тысяч.

В этом году Большой театр представит 18 показов знаменитого балета, первый из которых состоится 17 декабря. Однако особое внимание привлекли торги на билеты на спектакль 20 декабря.

Что касается ставок, речь идёт про 16 и 17 места третьего ряда партера. Ставки на аналогичные места в первом ряду доходили до 165 тысяч. Комплект из четырёх билетов на третий ряд был продан за 250 тысяч рублей. Самый дорогой единичный билет на первый ряд партера ушёл за 65 тысяч, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Продажа билетов на «Щелкунчика» началась 2 декабря и сопровождалась техническими проблемами. Пользователи столкнулись с ошибками при попытке войти в личный кабинет и выбрать места. В пресс-службе театра объяснили сбои атакой ботов, из-за которой сайт стал практически недоступен. Уже через час после старта продаж 90% билетов были раскуплены.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложил увеличить количество показов «Щелкунчика», чтобы справиться с дефицитом билетов. Он отметил, что каждый год их продажа сопровождается очередями и скандалами. В этом году покупка возможна на официальном сайте Большого театра, а часть физические и юридические лица могут приобрести на аукционе.