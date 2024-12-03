В Большом театре объяснили, в какой одежде могут не пустить на спектакли

Большой театр сохраняет свои традиции и предъявляет определённые требования к внешнему виду зрителей. Вход в театр в майках, шортах и шлёпанцах может быть ограничен. Об этом в комментарии для NEWS.ru напомнила пресс-служба театра.

Информацию о дресс-коде для посещения спектаклей можно найти на официальном сайте Большого театра. «Вечерние туалеты и демократичные образы одинаково уместны в современном театре», — отмечают на странице «Как одеться в театр?».

Кроме того, представители Большого театра отмечают, что на фоне торжественной обстановки зрителям может быть некомфортно в спортивной одежде. Не приветствуются в зрительном зале и высокие шляпы: они могут помешать другим зрителям.

Отношение к театральному дресс-коду уходит корнями в историю. В советские времена посетители Большого театра переобувались в гардеробе в вечерние туфли даже зимой. Сегодня правила стали более демократичными, но многие зрители продолжают выбирать вечерние платья и театральные сумочки. Так они подчёркивают особенность мероприятия.

Кроме дресс-кода, существуют и другие правила посещения театра. Зрители должны соблюдать тишину, отключать звук на мобильных устройствах и не мешать окружающим. Фото- и видеосъёмка во время спектаклей в Большом театре запрещены. Также на спектакли нельзя приносить домашних животных.