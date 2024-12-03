В Большом театре объяснили, в какой одежде могут не пустить на спектакли
Зрители в майках могут не попасть на постановку. Обложка © Telegram / Большой театр России / The Bolshoi Theatre of Russia / Батыр Аннадурдыев
Большой театр сохраняет свои традиции и предъявляет определённые требования к внешнему виду зрителей. Вход в театр в майках, шортах и шлёпанцах может быть ограничен. Об этом в комментарии для NEWS.ru напомнила пресс-служба театра.
Информацию о дресс-коде для посещения спектаклей можно найти на официальном сайте Большого театра. «Вечерние туалеты и демократичные образы одинаково уместны в современном театре», — отмечают на странице «Как одеться в театр?».
Кроме того, представители Большого театра отмечают, что на фоне торжественной обстановки зрителям может быть некомфортно в спортивной одежде. Не приветствуются в зрительном зале и высокие шляпы: они могут помешать другим зрителям.
Отношение к театральному дресс-коду уходит корнями в историю. В советские времена посетители Большого театра переобувались в гардеробе в вечерние туфли даже зимой. Сегодня правила стали более демократичными, но многие зрители продолжают выбирать вечерние платья и театральные сумочки. Так они подчёркивают особенность мероприятия.
Кроме дресс-кода, существуют и другие правила посещения театра. Зрители должны соблюдать тишину, отключать звук на мобильных устройствах и не мешать окружающим. Фото- и видеосъёмка во время спектаклей в Большом театре запрещены. Также на спектакли нельзя приносить домашних животных.
История Большого театра началась в 1776 году, когда князь Пётр Урусов получил «привилегию» на содержание спектаклей. Первое здание, известное как Петровский театр, было открыто в 1780 году. С тех пор театр пережил множество изменений и реконструкций, но всегда оставался символом культурной жизни Москвы.
Ранее Life.ru писал, что 2 декабря Большой театр начал продавать билеты на легендарную постановку «Щелкунчик», купить их можно только на официальном сайте, оформив как именные. Также приобрести их можно на аукционе, стартовая цена двух билетов в партер начинается от 100 тысяч рублей. Но цена не отпугнула желающих, сайт Большого театра упал уже в первые минуты после начала продажи. Билеты на балет 17 декабря раскупили за две минуты.