Военные РФ показали видео с котом Васькой, который «служит» даже после ранения

Охраняющий от мышей российских бойцов в зоне СВО кот Васька вернулся в строй после ранения лапки, сообщает SHOT. Усатый-хвостатый стал настоящим боевым товарищем для мотострелков из Удмуртии, которые выполняют задачи на передовой. Кот прибился к военнослужащим и в блиндаже стал чувствовать себя как дома.

Кот Васька. Видео © Telegram / SHOT

Васька ходит на дежурства, охраняет расположение от мышей и устраивает ночные забеги по спящим бойцам, чтобы те не расслаблялись. Этим летом позиция, на которой находился кот, подверглась обстрелу. Васька получил ранение в лапу и неделю пробирался к своим по простреливаемой местности. Обессиленного котика мотострелки выходили и подлечили. На кадрах, которые они прислали волонтёрам Народного фронта, видно, что Василий поправился, возмужал и вновь бесстрашно встал в строй.