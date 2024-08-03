Российские танкисты поделились видео с милым хвостатым добровольцем — тойтерьером Нанайкой
SHOT: В танковую роту ВС России в ДНР вступила тойтерьер Нанайка
Ещё одна милая история о четвероногих друзьях из зоны проведения спецоперации: тойтерьер по кличке Нанайка подружилась с российскими танкистами и теперь несёт службу вместе с ними. Хвостатая очаровашка стоит на вахте, смотрит за боеукладкой в танках и контролирует соблюдение порядка двуногими, пишет SHOT.
Тойтерьер Нанайка. Видео © SHOT
Нанайка примкнула к Армии России около полугода назад, когда на Красно-Лиманском направлении велись активные сражения. Своё прозвище она получила благодаря тому, что откликалась только на "на-на". Танкисты сперва приняли Нанайку за щенка из-за бьющей фонтаном энергии и безграничного аппетита, однако потом оказалось, что девочке уже около девяти лет.
Тойтерьер подружилась со всеми бойцами, а ещё с котом Серёгой. Ночует Нанайка в блиндаже и совершенно не боится громадных и громко рычащих танков, всегда бегая впереди них. Животное оказалось очень послушным и любит всех своих сослуживцев, но главным фаворитом для неё стал старшина роты. Кадры с Нанайкой танкисты прислали добровольцам из "Народного фронта".
Life.ru рассказывал, как дворнягу по прозвищу Победа, подобранную в районе Алёшек Херсонской области бойцом ВС РФ Максимом из Самары, номинировали на международную премию для животных "Мой ласковый и нужный зверь", которая проходит в Калининградской области. Такой почести собачка удостоилась за настоящий боевой подвиг: она спасла группу заплутавших российских военных от гибели, выведя их безопасной тропой с минного поля.