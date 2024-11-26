«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 13:04

Кот Васька неделю добирался к нашим бойцам в родной блиндаж с перебитой лапой

Кот Васька. Фото © Telegram / RT на русском

Кот Васька. Фото © Telegram / RT на русском

Россиянам рассказали чудесную историю кота Васьки, который родился и вырос в блиндаже ВС РФ. Четвероногий пропал во время вражеского артобстрела и долго добирался до своих, пишет RT.

К звукам прилётов и стрелкового боя животное привыкло. Однако в одну из кошачьих вылазок ему не повезло. Как выяснилось позже, Васька получил осколочное ранение и где-то пропадал, однако через неделю добрался до российских бойцов. Теперь он живёт в одном из подразделений военных из Удмуртии.

Коты — герои СВО: Как пушистые бойцы помогают нашим солдатам
Коты — герои СВО: Как пушистые бойцы помогают нашим солдатам

Сейчас с котом всё хорошо – ему оказали необходимо помощь и обработали перебитую лапку. Как шутят бойцы, у пушистого талисмана теперь есть право на усиленный паёк.

Ранее Life.ru писал о спасении другого кота, которого башкирские военные сняли с дерева в зоне СВО. Бедняга застрял в жестяной банке и не мог самостоятельно выбраться из ловушки. Бойцы не смогли пройти мимо мяукающего животного и помогли ему освободиться и спуститься на землю.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Животные
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar