Кот Васька неделю добирался к нашим бойцам в родной блиндаж с перебитой лапой
Кот Васька. Фото © Telegram / RT на русском
Россиянам рассказали чудесную историю кота Васьки, который родился и вырос в блиндаже ВС РФ. Четвероногий пропал во время вражеского артобстрела и долго добирался до своих, пишет RT.
К звукам прилётов и стрелкового боя животное привыкло. Однако в одну из кошачьих вылазок ему не повезло. Как выяснилось позже, Васька получил осколочное ранение и где-то пропадал, однако через неделю добрался до российских бойцов. Теперь он живёт в одном из подразделений военных из Удмуртии.
Сейчас с котом всё хорошо – ему оказали необходимо помощь и обработали перебитую лапку. Как шутят бойцы, у пушистого талисмана теперь есть право на усиленный паёк.
Ранее Life.ru писал о спасении другого кота, которого башкирские военные сняли с дерева в зоне СВО. Бедняга застрял в жестяной банке и не мог самостоятельно выбраться из ловушки. Бойцы не смогли пройти мимо мяукающего животного и помогли ему освободиться и спуститься на землю.