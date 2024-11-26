Кот Васька неделю добирался к нашим бойцам в родной блиндаж с перебитой лапой

Россиянам рассказали чудесную историю кота Васьки, который родился и вырос в блиндаже ВС РФ. Четвероногий пропал во время вражеского артобстрела и долго добирался до своих, пишет RT.

К звукам прилётов и стрелкового боя животное привыкло. Однако в одну из кошачьих вылазок ему не повезло. Как выяснилось позже, Васька получил осколочное ранение и где-то пропадал, однако через неделю добрался до российских бойцов. Теперь он живёт в одном из подразделений военных из Удмуртии.

Сейчас с котом всё хорошо – ему оказали необходимо помощь и обработали перебитую лапку. Как шутят бойцы, у пушистого талисмана теперь есть право на усиленный паёк.