Названы симптомы выгорания в конце года и лучшие способы его побороть
Коуч Рогова: При выгорании человек мысленно остаётся на работе даже в выходные
В конце года многие могут сталкиваться с выгоранием, когда сил и мотивации нет на выполнение элементарных задач. Физически это может проявляться усталостью, которая не проходит даже после отдыха, а также головными болями, плохим аппетитом и сном. Человек может мысленно оставаться на работе даже в выходные дни. Главное в такой ситуации осознать проблему и начать бороться с ней, заявила карьерный коуч Наталья Рогова.
По словам эксперта, можно попытаться помочь себе самостоятельно. Однако зачастую справиться с выгоранием удаётся только при помочи специалиста. Психолог или коуч выявит ключевые триггеры стресса и подскажет, как восстановиться.
«Часто мы остаёмся заложниками своего восприятия. Профессиональный взгляд со стороны поможет увидеть то, что вы, возможно, упустили. Даже одна консультация может прояснить ситуацию», — отметила Рогова в разговоре с «Газетой.ru».
Если же подавленное эмоциональное состояние начало влиять на здоровье, то нужно идти к врачу. Психиатр поможет разобраться в глубинных причинах стресса, а также подберёт методы лечения, направленные на восстановление. Коуч подчеркнула, что обращаться за помощью при выгорании не стыдно, а иногда — жизненно необходимо.
Ранее Life.ru публиковал список профессий с высоким риском синдрома хронической усталости. С ней часто сталкиваются люди, чья сфера деятельности связана с тяжёлым физическим трудом, а также с работой в экстремальных условиях: шахтёр, буровик, вахтовик. Кроме того, хроническая усталость грозит людям на должностях с повышенным уровнем стресса, например, руководителям. Если же игнорировать длительные признаки усталости, то можно довести себя до проблем с суставами, скованности мышц и воспалительных процессов в организме.