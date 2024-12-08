Названы симптомы выгорания в конце года и лучшие способы его побороть

В конце года многие могут сталкиваться с выгоранием, когда сил и мотивации нет на выполнение элементарных задач. Физически это может проявляться усталостью, которая не проходит даже после отдыха, а также головными болями, плохим аппетитом и сном. Человек может мысленно оставаться на работе даже в выходные дни. Главное в такой ситуации осознать проблему и начать бороться с ней, заявила карьерный коуч Наталья Рогова.

По словам эксперта, можно попытаться помочь себе самостоятельно. Однако зачастую справиться с выгоранием удаётся только при помочи специалиста. Психолог или коуч выявит ключевые триггеры стресса и подскажет, как восстановиться.

«Часто мы остаёмся заложниками своего восприятия. Профессиональный взгляд со стороны поможет увидеть то, что вы, возможно, упустили. Даже одна консультация может прояснить ситуацию», — отметила Рогова в разговоре с «Газетой.ru».