Названы профессии с высоким риском синдрома хронической усталости

Всем известное "выгорание" смогло получить врачебное определение. Теперь если вы почувствовали упадок сил и потерю возможности полноценно работать, то готовьтесь к тому, что, возможно, у вас синдром хронической усталости. Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин считает, что это "болезнь цивилизации".

"Чем больше стресса — тем больше организму требуется ресурсов, чтобы нормально функционировать. Кроме того, усиливается влияние негативных факторов — уменьшается физическая активность, снижается качество продуктов питания, ухудшается экология", — рассказал эндокринолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Достаточно часто подобное заболевание выступает как сопутствующий фактор ряда патологий. При этом ставить диагноз самостоятельно не нужно. В подобной ситуации для начала необходимо последить за собой. Если обнаружили, что у вас присутствуют повышенная утомляемость, проблемы со сном и снижение умственной активности, то лучше обратиться к специалисту.

По словам Терушкина, синдром хронической усталости — болезнь взрослых людей: и мужчин, и женщин. Но также существует зона риска, к которой относятся две группы специалистов. Первая — люди, чьи профессии связаны с тяжёлым физическим трудом, а также с работой в экстремальных условиях: шахтёр, буровик, вахтовик. Вторая — специалисты, которые занимают должности с высоким уровнем стресса, например руководитель.