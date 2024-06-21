Постоянная усталость и упадок сил: Назван способ определить у себя "болезнь вампиров"

"Болезнь вампиров" — это редкое генетическое заболевание, которое связано с нарушением синтеза основного компонента гемоглобина. Недавно случай этого недуга был зафиксирован в Китае: женщина чувствовала постоянную усталость, у неё пожелтела кожа и был постоянный упадок сил. Диагностика показала, что китаянка больна порфирией.

"Порфирия развивается из-за дефицита ферментов, которые участвуют в процессе синтеза пигментов крови — порфиринов. Это провоцирует различные патологические проявления", — рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов, его слова приводит "Вечерняя Москва".

Самый характерный симптом болезни — это поражение кожи от ультрафиолета. Также у тех, кто болен порфирией, проявляются фоточувствительность, пигментация кожи, может быть бессонница и нарушение психики. Более того, у них могут искривляться пальцы.

"Болезнью вампиров" патологию называют из-за того, что кожа вокруг рта натягивается и открываются клыки. При этом заболевание нельзя вылечить полностью, подчеркнул Тарасов. Можно лишь облегчить симптомы постоянной терапией. К тому же лучше правильно питаться и отказаться от алкоголя.