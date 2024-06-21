Паразиты, депрессия, сбои в ЖКТ: Врач объяснил, из-за каких болезней тянет на сладкое чаще 2 раз в день Врач Терушкин: Хотеть сладкого 1–2 раза в день — нормально 21 июня, 10:40 Хотеть сладкого 1–2 раза в день — нормально. Обложка © Freepik.com / wayhomestudio

Сладкое — обычный компонент рациона большинства из нас. Хотеть сладкого — нормально, но нужно понимать, как часто возникает потребность в печеньках и шоколадках. Если это случается один-два раза в день, то ситуация в норме, если же вы буквально каждый час думаете о том, чтобы перекусить сладеньким, или же, увидев конфеты в магазине, не задумываясь, покупаете их — нужно обратить внимание и разобраться, почему это происходит.

Чаще всего повышенная потребность в сладком возникает, если в рационе не хватает белка. Белковые продукты обеспечивают нас строительным материалом и энергией, нехватка которых вынуждает есть сладкое для того, чтобы быстро получить "дозу" энергии. Такого заряда хватает на короткое время, многие люди так и живут от перекуса до перекуса — каждая конфета или кусочек шоколадки дают инсулиновый пик. В итоге это приводит к развитию инсулинорезистентности и повышает шансы столкнуться с диабетом. Роман Терушкин Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины

По словам эндокринолога Романа Терушкина, тяга к сладкому может свидетельствовать и о проблемах в работе желудочно-кишечного тракта. Они могут быть связаны с чем угодно, например со стрессом, из-за которого нарушается работа желчного пузыря, а желчь перестаёт попадать в кишечник. На фоне этого баланс кишечной микрофлоры может нарушиться, что приведёт к разрастанию микроорганизмов, "требующих" сладкое. Десерты и конфеты будут стимулировать её рост, потребность в сладком будет нарастать.

"В кишечнике вырабатывается большое количество серотонина, гормона удовольствия и радости, а нарушение микрофлоры провоцирует развитие воспаления. Воспалительные реакции приводят к тому, что серотонина синтезируется меньше, чувство радости возникает реже, человек специально начинает радовать себя чем-то сладким. Ещё одна возможная причина тяги к сладкому — паразитоз", — отметил врач в беседе с Life.ru.

Тянуть на сладкое может также из-за ментальных проблем. Когда мы едим десерты, вырабатываются гормоны радости. И если человек склонен, например, к депрессии, находится в апатии, усталости, лишён энергии, то он может начать заедать свою грусть десертами и шоколадками. Влияет и стресс, который провоцирует выработку кортизола. Под его действием концентрация глюкозы в крови сначала возрастает, а потом, когда стресс проходит, чрезмерно снижается. Состояние гипогликемии вынуждает человека срочно восполнить глюкозу, из-за чего появляется тяга к сладкому.

Терушкин добавил, что сама по себе тяга к сладкому — это не патология, а симптом, указывающий, что в организме протекают процессы, которые могут вылиться в серьёзные болезни. Поэтому такому состоянию нужно уделить внимание. Если причина психологическая — идти нужно к психологу, если же дело в физиологии — отправляться к терапевту, эндокринологу, нутрициологу.

Один из важных анализов, который может быть назначен, — гликированный гемоглобин, отражающий средний уровень глюкозы в крови за три месяца. Ещё один анализ — исследование на фруктозамин, отражающее средний уровень глюкозы за семь-десять дней. Ориентироваться нужно на средние значения, очень низкий показатель будет указывать на случаи гипогликемии, высокий — на частые эпизоды повышения сахара.

А ранее Life.ru рассказывал, что любовь к сладенькому имеет эволюционную подоплёку: наши предки знали, что продукты с этим вкусом безопасны, не ядовиты, богаты энергией и помогают быстро восстановить силы. Раньше это были мёд, фрукты и сладкие корнеплоды, например свёкла или морковь.

Авторы Андрей Горяничев