Нутрициолог рассказала, чего не хватает организму, если тянет на кислое и жирное Нутрициолог Тиханычева: На жирную пищу тянет из-за дефицита витаминов А, Е, D 24 апреля, 06:00 На жирную пищу тянет из-за дефицита витаминов А, Е, D. Обложка © Freepik.com

Внезапное желание съесть чего-нибудь жирного или кислого преследует многих людей. Однако часто это говорит не о вкусовых предпочтениях, а о том, что организму не хватает ряда питательных веществ, витаминов или минералов. Об этом Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по аюрведе Жанна Тиханычева.

Если вам хочется кислых продуктов, то это может говорить о низкой кислотности желудочного сока или нехватке витамина С. Жанна Тиханычева Нутрициолог, специалист по аюрведе

В этом случае специалист рекомендует добавить в рацион цитрусовые, болгарский перец, квашеную капусту — эти продукты доступны каждому. По данным сервиса "Едадил", их стоимость находится в пределах 300 рублей за килограмм.

А вот если вам вдруг захотелось жирной пищи (селёдки, скумбрии, сливочного масла, сала и т.д.), то это может быть сигналом дефицита жирорастворимых витаминов А, Е, D и К, а также омега-3 жирных кислот.

Чтобы не испытывать тягу к определённым категориям продуктов, сделайте свой рацион полноценным. Питайтесь регулярно, согласно режиму, используя максимальное разнообразие сезонных продуктов. А если общее состояние настораживает вас, то обязательно скорректируйте его вместе с врачом, советует Тиханычева.

Авторы Андрей Горяничев