В Японии бушует болезнь, убивающая всего за 48 часов

В Японии распространяется опасная болезнь, которая способна убить человека за двое суток. Её вызывает редкая "плотоядная бактерия". Участившиеся случаи появления этого заболевания связывают с ослаблениями ковидных ограничений в стране, пишет Bloomberg.

Речь идёт о синдроме токсического шока (СТШ). Собранные японским Национальным институтом инфекционных заболеваний данные говорят о том, что уже к 2 июня количество заболеваний этим недугом за 2024 год составило 977 случаев, что уже больше рекордного показателя в прошлом году (941 случай). Как правило, болезнь сопровождается отёком и болью в горле у детей, но в некоторых случаях симптомы начинают стремительно усугубляться, вызывая приступы боли, лихорадку, снижение давления, трудности с дыханием, нарушения в работе органов и смерть. Главная группа риска — люди старше 50 лет.

"Большинство смертей происходит в течение 48 часов. Как только пациент утром заметит отёк стопы, к полудню он может распространиться до колена, и он может умереть в течение 48 часов", — сообщил в беседе с информационным агентством Кен Кикучи, профессор инфекционных заболеваний Токийского женского медицинского университета.

Он добавил, что, если динамика распространения СТШ сохранится, в этом году в Японии количество заболеваний может достигнуть 2500 случаев при огромном уровне смертности в 30%. Собеседник агентства призвал людей не пренебрегать гигиеной рук и заниматься своевременным лечением любой открытой раны. Люди могут переносить возбудителя инфекции в кишечнике, а заражение часто происходит при попадании фекалий на руки.

За последние несколько лет вспышки этой болезни происходили и в других государствах. Так, в конце 2022 года пять стран Европы оповестили Всемирную организацию здравоохранения о росте количества заболеваний инвазивным стрептококком группы А. ВОЗ тоже указала связь между вспышками и отменами ковидных ограничений.