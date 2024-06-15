Россиянам объяснили необходимость проведения генетического чек-апа Эксперт Огарков назвал болезни, которые поможет выявить генетический 15 июня, 19:24 Генетический чек-ап поможет определить тяжёлые болезни на ранней стадии. Обложка © freepik

Многие заболевания передаются по наследству, поэтому выявить их поможет ДНК-тестирование, которое совершенствуется с каждым годом и позволяет обнаружить болезни на ранней стадии. Об этом "Газете.ru" рассказал эксперт по коммерческой эффективности фармкомпаний, ex-руководитель отделов эффективности продаж и бизнес-аналитики в AstraZeneca и Bayer Алексей Огарков.

Он пояснил, что ДНК-тест уже давно практикуется во всём мире, позволяя понять предрасположенность человека к ряду заболеваний. Так, врач изучает индивидуальные особенности пациента, историю болезней в его семье, проводит анализы, после чего делает вывод, какой именно ген требуется расшифровать для понимания всей картины о состоянии человека.

Огарков напомнил, что генетическое тестирование применяется в нашей стране в рамках неонатального скрининга, когда у младенцев проводят проверку на наличие опасных редких недугов, что позволяет в случае необходимости своевременно начать лечение. Такая программа бесплатна и проводится для всех россиян, уточнил специалист. Также ДНК-тесты делают и взрослые.

"Онкологические, наследственные или тяжёлые хронические заболевания у членов вашей семьи могут свидетельствовать о том, что вы тоже находитесь в группе риска их развития. Зная об этом, вы можете пройти тестирование, чтобы выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии, сахарному диабету, хроническим заболеваниям лёгких", — заявил Огарков.

Генетический чек-ап для взрослых сейчас не включён в перечень процедур, которые предоставляются гражданам за счёт бюджета. При этом цена за услугу доходит до 100 тысяч рублей. Эксперт посоветовал для экономии тестировать только гены, которые могут вызывать вопросы, для этого нужна предварительная консультация с врачом.

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Авторы Татьяна Миссуми