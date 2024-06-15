Названы 6 главных признаков того, что вы начали стареть Врач Садыков назвал проблемы с сосудами и желудком первыми признаками старости 15 июня, 07:54 Учёные назвали 6 признаков старения организма. Обложка © Freepik

Старение — естественный физиологический процесс организма. Однако не всегда можно заметить его признаки, а значит, предотвратить развитие возрастных заболеваний. Врач – диетолог-гастроэнтеролог Рустем Садыков назвал шесть неочевидных симптомов старения, заблаговременное выявление которых поможет избежать проблем со здоровьем.

Во-первых, это скованность в движениях, поделился медик с порталом Championаt.com. С возрастом суставы теряют привычную подвижность, и человеку становится трудно выполнять обычные для него действия. Во-вторых, быстрый набор веса. В организме замедляется метаболизм, поэтому лишние килограммы стремительно откладываются на талии и бёдрах, что чревато гипертонией и диабетом.

В-третьих, проблемы с сосудами. Кровообращение у пожилых людей замедляется, как следствие, есть риск заработать сердечно-сосудистые болезни. В-четвёртых, ухудшаются когнитивные способности. Ближе к старости человек может начать жаловаться на плохую память и неспособность запоминать простую информацию.

В-пятых, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, в результате чего тяжёлая пища перестаёт нормально перевариваться, могут мучить колики, боли и бурление. В-шестых, происходят необратимые изменения на коже. Она теряет упругость, появляются мелкие морщины и пигментные пятна. Особенно ярко это проявляется на лице и руках. Чтобы вовремя помочь своему организму, нужно в зрелом возрасте перейти на правильное питание, заниматься спортом и ежегодно обследоваться в больнице, посоветовал врач.

Ранее Life.ru раскрыл, что нужно сделать, чтобы избежать повышенного давления в старости. Так, например, курение, алкоголь, лишний вес, гиподинамия, высокий уровень стресса, повышенный уровень холестерина и неправильное питание являются провоцирующими факторами.

Авторы Татьяна Миссуми