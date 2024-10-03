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3 октября, 02:51

Раздражительнось и зевки: Перечислены нестандартные симптомы хронической усталости

Врач Крашкина: Раздражительность и апатия могут говорить о хронической усталости

Изменение в настроении, а также раздражительность или длительная апатия могут быть неочевидными признаками хронической усталости. Такие сигналы подаёт организм, когда ему просто необходимо отдохнуть, сообщила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

Также на наличие проблемы могут указывать и другие симптомы. По словам специалиста, это могут быть частые зевки или утренняя скованность мышц.

«Например, частые зевки могут говорить о том, что мозгу не хватает кислорода из-за неправильного дыхания или нарушений сна. Утренняя скованность мышц может свидетельствовать о проблемах с суставами или воспалительных процессах», — рассказала доктор.

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Она посоветовала обратиться к врачу, если вышеперечисленные симптомы сохраняются на протяжении длительного времени. Возможно, потребуется более глубокое обследование, чтобы поставить диагноз и начать лечение.

Ранее Life.ru писал, что синдрому хронической усталости наиболее подвержены две группы специалистов. Первая — люди, чьи профессии связаны с тяжёлым физическим трудом, а также с работой в экстремальных условиях: шахтёр, буровик, вахтовик. Вторая — специалисты, которые занимают должности с высоким уровнем стресса, например руководитель.

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freepik

Алёна Зиновьева
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