Раздражительнось и зевки: Перечислены нестандартные симптомы хронической усталости

Изменение в настроении, а также раздражительность или длительная апатия могут быть неочевидными признаками хронической усталости. Такие сигналы подаёт организм, когда ему просто необходимо отдохнуть, сообщила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

Также на наличие проблемы могут указывать и другие симптомы. По словам специалиста, это могут быть частые зевки или утренняя скованность мышц.

«Например, частые зевки могут говорить о том, что мозгу не хватает кислорода из-за неправильного дыхания или нарушений сна. Утренняя скованность мышц может свидетельствовать о проблемах с суставами или воспалительных процессах», — рассказала доктор.

Она посоветовала обратиться к врачу, если вышеперечисленные симптомы сохраняются на протяжении длительного времени. Возможно, потребуется более глубокое обследование, чтобы поставить диагноз и начать лечение.