8 культовых мест из самых популярных советских фильмов и как эти места выглядят в 2024 году

Советское кино может похвастаться как искромётными комедиями, так и вдумчивыми, философскими картинами, а ещё интересными детективами и чувственными мелодрамами. И для каждого фильма режиссёры скрупулёзно подбирали наиболее подходящие локации. Life.ru рассказывает и показывает, где снимали наши любимые советские фильмы и как эти места выглядят сегодня.

«Афоня» (1975)

Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

История непутёвого сантехника, который любит выпить, полюбилась советским кинозрителям, так как многие граждане увидели в нём себя. При этом, несмотря на головокружительный успех, фильм получил волну «хейта» от жён сантехников: Леонид Куравлёв сделал своего персонажа уж очень привлекательным, и этот образ сильно расходился с реальностью. Разгневанные жёны даже писали Данелии и спрашивали, доводилось ли режиссёру самому спать с пьяным сантехником.

Кафе «Ассоль»

Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk. © Yandex карты

«Афоню» снимали в Ярославле. Одна из главных локаций фильма — кафе «Ассоль», где проходили съёмки знаменитой сцены танца в ресторане. Посмотрите на кадр из фильма. «Ассоль» недаром был главным рестораном Ярославля в те годы: оформление кафе создано по самым модным трендам того времени. Сейчас от кафе не осталось и следа. Вместо былого великолепия здесь располагаются магазин живого пива и круглосуточный универсам. Вывеску с превосходной советской типографикой тоже убрали.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Михаил Булгаков / Kinopoisk

Любимый многими и растащенный на цитаты комедийный фильм Гайдая о путешествии во времени показывает прекрасную и остроумную сатиру на советское общество. Управдом Иван Васильевич Бунша случайно запускает машину времени инженера Шурика и отправляется в XVI век. Бунша оказывается точным двойником Ивана Грозного — это порождает ряд забавных курьёзов.

Ростовский кремль

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Михаил Булгаков / Kinopoisk. Фото © ТАСС / Артём Житенев

Историческую часть фильма снимали в Ростове — в картине ростовский кремль превратился в московский. Вот как постройка выглядела в фильме. Знаменитая сцена погони была снята на одной из крепостных стен Ростовского кремля. А справа — кадр, как здание выглядит сейчас. Архитектурная доминанта Ростовского кремля — это Успенский собор. Он был построен в 1508–1512 годах на месте храма XII века. Храм построил отец Ивана Грозного, царь Василий III.

Дом Шурика

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Михаил Булгаков / Kinopoisk. © Yandex Карты

Современную эпоху фильма снимали уже в Москве. Дом Шурика, которым управлял Бунша, — дом № 13 по Новокузнецкой улице. Это была одна из самых технологически продвинутых построек того времени. Вот как дом выглядит в фильме. Сейчас он выглядит следующим образом. Конструктивистское здание совсем не изменилось: разве что поставили стеклопакеты. На первом этаже располагаются супермаркеты и салон красоты.

«Бриллиантовая рука» (1969)

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk

История о том, как контрабандисты спрятали бриллианты в гипс скромного семьянина Семёна Семёновича Горбункова, — признанная классика советского кинематографа. Режиссёром снова выступил Леонид Гайдай, а главного героя сыграл Юрий Никулин. Фильм разошёлся на цитаты: наверняка в поездках вы не раз шутили про «руссо туристо, облико морале».

Улица Кичик Гала

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk. © Wikipedia / Bogdanov-62

Все иностранные сцены фильма снимали в Азербайджане. Так, эпизод, где Семён Семёныч прогуливается по Стамбулу, на самом деле был снят на улице Кичик Гала в Баку. Посмотрите на кадр из фильма. А вот так улица Кичик Гала выглядит в наше время. Балконы застеклили, обновили брусчатку, но в остальном всё осталось как прежде. Кстати, на этой улице в наше время расположен бакинский Институт рукописей. А ещё она пересекается с улицей Муслима Магомаева, спевшего песню «Лучший город Земли».

Дом Горбунковых

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk. © Yandex Карты

Дом Горбунковых по фабуле фильма располагался в городе Черноморске, на улице Морской. Именно там жена ждала Семёна Семёныча из туристической поездки. Но на самом деле это был никакой не Черноморск, а город Сочи, Донская, 92. В наши дни в этом доме расположена Библиотека семейного чтения, а рядом построили торговый центр.

«Джентльмены удачи» (1971)

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценарист Георгий Данелия / Kinopoisk

Комедия Александра Серого стала одним из самых знаменитых советских фильмов и вызывает бурный смех до сих пор. История скромного воспитателя детского сада, который по странному стечению обстоятельств выглядит точь-в-точь как криминальный авторитет Доцент, веселит телезрителей даже в 2024 году.

Дом в Малаховке

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценарист Георгий Данелия / Kinopoisk. © VK / Типичное Одинцово

Дом, где в финале фильма милиция задерживает банду Доцента, был снят в посёлке Малаховка в Одинцовском районе. Тогда он был ещё совсем новым. Сейчас Малаховка превратилась в СНТ «Дружба», дом перекрасили в нежно-голубой цвет, однако за все эти годы он слегка обветшал. Добраться до достопримечательности можно по Новосовихинскому шоссе.

«Москва слезам не верит» (1980)

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Мелодрама Владимира Меньшова буквально символ советских женщин. Фильм повествует о сложном пути трёх подруг-студенток из провинции — Катерины, Людмилы и Антонины. Фильм показывает как молодость девушек, так и то, как сложилась их судьба через 20 лет, когда все они уже «покорили Москву».

Памятник Маяковскому

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Памятник Маяковскому «засветился» в одной из красочных сцен фильма: сцене чтения стихов. Эта традиция расцвела в период «оттепели», и в то время это было молодёжное развлечение, по популярности сравнимое с рок-концертами на Западе. Сейчас на площади построили большие качели и павильоны для кафе. На заднем плане — дом № 5 на Большой Садовой. Во время съёмок фильма там была гостиница «Пекин», она существует до сих пор, но на первом этаже открылся бар.

Храм Христа Спасителя и бассейн «Москва»

Бассейн «Москва»... Фото © Wikipedia / Andris Malygin

Бассейн «Москва», который построили после сноса храма Христа Спасителя, тоже был снят в фильме. Это был, пожалуй, единственный в мире открытый бассейн такого масштаба. Он работал и зимой, и летом. Посмотрите на кадры, где он запечатлён.

Сейчас на месте бассейна снова находится храм Христа Спасителя, восстановленный в нулевые. Это главный храм не только Москвы, но и всей России. В нём проходят самые масштабные торжественные богослужения.

...превратился в храм Христа Спасителя в нулевые. Фото © ТАСС / Станислав Красильников