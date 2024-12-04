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4 декабря, 15:25

Тест: Только фанат мыльной оперы отгадает героев «Санта-Барбары» по фото в старости

В России «Санта-Барбара» стала настоящим синонимом мыльной оперы, а её актёры до сих пор привлекают внимание фанатов. Давайте проверим, являетесь ли вы одним из них!

Почти 10 лет весь мир с нетерпением ждал очередную серию самого нашумевшего сериала, искренне переживал за героев и делал догадки, чем же закончится эта загадочная американская эпопея драмы и предательства! Даже спустя десятилетия после завершения сериала образы любимых персонажей всё ещё живы в нашей памяти. К сожалению, время не щадит никого, поэтому даже самых известных актёров того времени не всегда можно узнать с первого раза по их современным фотографиям. Сможете ли вы угадать, кого эти взрослые и даже пожилые звёзды играли в легендарной саге?

Отечественные сериалы не меньше голливудских будоражат душу и заставляют переживать. А если речь идёт про фильмографию нулевых, то сериал «Не родись красивой» определённо был во главе рейтингов! Проверьте память и попробуйте отгадать все шесть вопросов по сюжету популярной истории! Некоторые персонажи настолько глубоко западают в сердце, что хочется назвать их именем даже ребёнка! Перед тем как идти на такой серьёзный шаг, ознакомьтесь со списком из семи имён, которыми ни в коем случае нельзя называть девочку в 2025 году!

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Коллаж © Life.ru. Фото © «Санта-Барбара», режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © santabarbara-online.com

Виктория Мишинкина
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