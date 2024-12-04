Тест: Только фанат мыльной оперы отгадает героев «Санта-Барбары» по фото в старости

Почти 10 лет весь мир с нетерпением ждал очередную серию самого нашумевшего сериала, искренне переживал за героев и делал догадки, чем же закончится эта загадочная американская эпопея драмы и предательства! Даже спустя десятилетия после завершения сериала образы любимых персонажей всё ещё живы в нашей памяти. К сожалению, время не щадит никого, поэтому даже самых известных актёров того времени не всегда можно узнать с первого раза по их современным фотографиям. Сможете ли вы угадать, кого эти взрослые и даже пожилые звёзды играли в легендарной саге?