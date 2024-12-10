Цифры богатства и процветания: только у победителей по жизни они будут в дате рождения

Если в вашей дате рождения есть эти числа, то материальное благополучие в новом, 2025 году Змеи вам обеспечено! Мы погрузились в пучину нумерологической науки и собрали список из шести цифр, которые принесут в вашу жизнь денежную энергию, если вы найдёте их в своей дате рождения.

Число 3

Число 3 в дате рождения говорит о том, что наибольшую прибыль по жизни вам принесёт собственный бизнес. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

«Тройка» несёт в себе массу позитивной энергии — недаром это число считается волшебным. В нумерологии число 3 отвечает за поток и движение. Если в вашей дате рождения есть эта цифра, то вы можете смело открывать бизнес: он быстро выйдет на самоокупаемость, а денежные потоки будут буквально бесконечными. Однако цифра 3 не очень подходит для сбережений ­— именно поэтому вам стоит выбрать более динамичные активы. Чтобы снизить влияние числа 3, постарайтесь избегать его, если захотите открыть вклад в банке.

Число 4

Число 4 свидетельствует о стабильности и процветании в финансовой сфере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Это число в нумерологии отвечает за стабильность. Оно прямо противоположно «тройке»: если в вашей дате рождения есть «четвёрка», смело открывайте вклад или инвестируйте в стабильные активы, например золото или недвижимость. Люди с цифрой 4 в дате рождения будут прекрасно управлять как семейным бюджетом, так и финансами на крупном предприятии: надёжность ­— это их второе имя. Кроме того, цифра 4 в дате рождения помогает найти стабильный источник дохода: это может быть хорошая работа или доход с ваших инвестиций.

Число 5

Если у вас в дате рождения есть число 5, смело покупайте технику или недвижимость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Это число в первую очередь стимулирует спрос. Люди с цифрой 5 в дате рождения склонны тратить заработанные деньги, но тратят они их по-умному: покупают вещи, которые в перспективе принесут ещё больше выгоды, например хорошую и качественную технику. Богатство и процветание не будут покидать ваш дом, если в дате рождения хозяина есть «пятёрка» — это число стимулирует удачу в деле финансов.

Число 6

Шесть — число работяг, которые трудятся как пчёлки и получают большой доход от своих трудов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jag_cz

«Шестёрка» несёт в себе энергию честной и качественной работы. Люди с цифрой 6 в дате рождения трудятся как пчёлки и пожинают плоды своих трудов. Число 6 не сделает вас миллиардером, но определённый уровень финансового благополучия будет достигнут, особенно если вы долго и усердно работаете.

Число 8

Число 8 — самое удачное число в финансовой сфере. К людям, в чьей дате рождения есть «восьмёрка», деньги текут рекой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Своим начертанием оно напоминает знак бесконечности. «Восьмёрка» в нумерологии — это число огромных финансовых возможностей. Люди с цифрой 8 в дате рождения обычно получают действительно большие суммы денег из нескольких разных источников. Они могут иметь стабильную работу и одновременно источник пассивного дохода, получать проценты с вкладов и даже играть на фондовом рынке. Число 8 благоволит даже рискованным с финансовой точки зрения способам заработать.

Число 9

Если у вас в дате рождения есть число 9, то вам стоит заняться благотворительностью. А ещё вы можете регулярно получать ценные подарки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maximmmmum

Девять — это число ценных подарков и благотворительности. Люди с цифрой 9 в дате рождения замечательно организовывают сборы для нуждающихся, но и сами не живут на пожертвования: их таланты проявляются в сфере заботы о ближних по причине собственного богатства и социальной ответственности. Люди, чья дата рождения содержит цифру 9, особенно хороши в качестве работников сферы НКО: свои деньги они тратят на полезные для общества вещи, например на защиту природы.