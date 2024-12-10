Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 14:30

Цифры богатства и процветания: только у победителей по жизни они будут в дате рождения

Хотите знать, какие цифры в дате рождения сделают вас богачом в 2025 году? Life.ru собрал шесть чисел, которые принесут в ваш дом богатство в новом году.

Если в вашей дате рождения есть эти числа, то материальное благополучие в новом, 2025 году Змеи вам обеспечено! Мы погрузились в пучину нумерологической науки и собрали список из шести цифр, которые принесут в вашу жизнь денежную энергию, если вы найдёте их в своей дате рождения.

Число 3

Число 3 в дате рождения говорит о том, что наибольшую прибыль по жизни вам принесёт собственный бизнес. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

Число 3 в дате рождения говорит о том, что наибольшую прибыль по жизни вам принесёт собственный бизнес. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

«Тройка» несёт в себе массу позитивной энергии — недаром это число считается волшебным. В нумерологии число 3 отвечает за поток и движение. Если в вашей дате рождения есть эта цифра, то вы можете смело открывать бизнес: он быстро выйдет на самоокупаемость, а денежные потоки будут буквально бесконечными. Однако цифра 3 не очень подходит для сбережений ­— именно поэтому вам стоит выбрать более динамичные активы. Чтобы снизить влияние числа 3, постарайтесь избегать его, если захотите открыть вклад в банке.

Число 4

Число 4 свидетельствует о стабильности и процветании в финансовой сфере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Число 4 свидетельствует о стабильности и процветании в финансовой сфере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Это число в нумерологии отвечает за стабильность. Оно прямо противоположно «тройке»: если в вашей дате рождения есть «четвёрка», смело открывайте вклад или инвестируйте в стабильные активы, например золото или недвижимость. Люди с цифрой 4 в дате рождения будут прекрасно управлять как семейным бюджетом, так и финансами на крупном предприятии: надёжность ­— это их второе имя. Кроме того, цифра 4 в дате рождения помогает найти стабильный источник дохода: это может быть хорошая работа или доход с ваших инвестиций.

Число 5

Если у вас в дате рождения есть число 5, смело покупайте технику или недвижимость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Если у вас в дате рождения есть число 5, смело покупайте технику или недвижимость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Это число в первую очередь стимулирует спрос. Люди с цифрой 5 в дате рождения склонны тратить заработанные деньги, но тратят они их по-умному: покупают вещи, которые в перспективе принесут ещё больше выгоды, например хорошую и качественную технику. Богатство и процветание не будут покидать ваш дом, если в дате рождения хозяина есть «пятёрка» — это число стимулирует удачу в деле финансов.

Число 6

Шесть — число работяг, которые трудятся как пчёлки и получают большой доход от своих трудов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jag_cz

Шесть — число работяг, которые трудятся как пчёлки и получают большой доход от своих трудов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jag_cz

«Шестёрка» несёт в себе энергию честной и качественной работы. Люди с цифрой 6 в дате рождения трудятся как пчёлки и пожинают плоды своих трудов. Число 6 не сделает вас миллиардером, но определённый уровень финансового благополучия будет достигнут, особенно если вы долго и усердно работаете.

Число 8

Число 8 — самое удачное число в финансовой сфере. К людям, в чьей дате рождения есть «восьмёрка», деньги текут рекой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Число 8 — самое удачное число в финансовой сфере. К людям, в чьей дате рождения есть «восьмёрка», деньги текут рекой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Своим начертанием оно напоминает знак бесконечности. «Восьмёрка» в нумерологии — это число огромных финансовых возможностей. Люди с цифрой 8 в дате рождения обычно получают действительно большие суммы денег из нескольких разных источников. Они могут иметь стабильную работу и одновременно источник пассивного дохода, получать проценты с вкладов и даже играть на фондовом рынке. Число 8 благоволит даже рискованным с финансовой точки зрения способам заработать.

Число 9

Если у вас в дате рождения есть число 9, то вам стоит заняться благотворительностью. А ещё вы можете регулярно получать ценные подарки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maximmmmum

Если у вас в дате рождения есть число 9, то вам стоит заняться благотворительностью. А ещё вы можете регулярно получать ценные подарки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maximmmmum

Девять — это число ценных подарков и благотворительности. Люди с цифрой 9 в дате рождения замечательно организовывают сборы для нуждающихся, но и сами не живут на пожертвования: их таланты проявляются в сфере заботы о ближних по причине собственного богатства и социальной ответственности. Люди, чья дата рождения содержит цифру 9, особенно хороши в качестве работников сферы НКО: свои деньги они тратят на полезные для общества вещи, например на защиту природы.

Нашли ли вы у себя в дате рождения счастливые цифры? Если да, то поздравляем: богатство и процветание в следующем году будут поджидать вас на каждом шагу. А ещё у Life.ru был материал о том, чего ждать от судьбы, если в вашей дате рождения есть повторяющиеся цифры.

К чему снится змея: толкование снов, в которых вы увидели символ нового, 2025 года
К чему снится змея: толкование снов, в которых вы увидели символ нового, 2025 года
Обложка ©

«Шедеврум»

Анна Волкова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar