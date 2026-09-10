К чему снится змея: толкование снов, в которых вы увидели символ нового, 2025 года К чему снится змея, много змей или большая змея? К чему приснилась мёртвая змея? А что, если приснилось, что змея вас укусила? Как истолковать сон про змею, рассказывает Life.ru. 85072 85072 К чему снятся змеи и к чему готовиться, если во сне увидели змею. Обложка © «Шедеврум»

Скоро наступит новый, 2025 год — и этот год будет годом Змеи по китайскому гороскопу. В этом материале расскажем, к чему готовиться, если вам снятся змеи, и как трактуют змею во сне различные сонники.

К чему снится змея по сонникам: толкования сна

Змея во сне может быть плохим предзнаменованием, но есть и альтернативные толкования. Фото © Freepik

Видеть во сне змею — не к добру. Так считают все классические сонники. Змея во сне обычно означает предупреждение о приближающемся зле. Змей во сне может свидетельствовать о том, что у вас появились враги, а также предсказывать тяжёлые болезни.

Увидеть змею во сне — толкование по Фрейду

Зигмунд Фрейд считал, что змея во сне может обозначать высокое либидо. Фото © «Шедеврум»

У Зигмунда Фрейда в «Толковании сновидений» змея представлена диаметрально противоположно её традиционной трактовке. На вопрос, к чему снится змей, книга не отвечает, но зато анализирует этот образ с точки зрения психологии: змея во сне может означать подавленные сексуальные желания.

Увидеть змею во сне — толкование по соннику Миллера

По соннику Миллера змея во сне — это предупреждение об опасности. Фото © Freepik

Сонник Миллера придерживается традиционного толкования образа змеи во сне. По Миллеру, змеи снятся к угрозе и опасности. Если змей снится беременной женщине, это может свидетельствовать о том, что она переживает за своего ребёнка. Если приснились извивающиеся змеи, это значит, что вы столкнётесь с реальной угрозой для жизни.

К чему снятся змеи по соннику Древнего Египта

По самому древнему соннику на земле змея — хороший знак, знак изобилия и плодородия. Фото © «Шедеврум»

В 1920-х годах во время археологической экспедиции горный инженер Честер Битти обнаружил на месте раскопок древнейший египетский документ: это был сонник. Таким образом, папирус Честера Битти III стал на данный момент старейшим сонником в истории человечества. И по данному соннику видеть змею во сне — это на самом деле хорошо! По древнеегипетскому соннику змея снится к обильному урожаю и достатку в плане пищи.

Увидеть змею во сне — толкование по соннику Артемидора

По Артемидору Далдианскому, змея во сне — к болезни или вражеским козням. Фото © «Шедеврум»

Артемидор Далдианский — автор одного из старейших в мире сонников. Его главный труд по теме толкования снов — это «Онейрокритика», пять томов которой прекрасно дошли до наших дней и множество раз переиздавались.

По Артемидору, змея во сне — символ грядущей болезни или вражеских козней. Змея также свидетельствует о супружеской измене. «Если жена прячет любую ползучую тварь на груди и радуется на неё, то по большей части такой сон означает, что её соблазнит враг сновидца», — пишет Артемидор. В то же время страх при виде змеи во сне предвещает болезнь, а змея в животе — к выкидышу. Кроме того, если во сне вас укусила змея, то место укуса из сна надо беречь: с ним могут случиться какие-то неприятности — например, увидевшему во сне укус змеи мужчине из примеров Артемидора на то же место наехало колесо телеги.

Но Артемидор приводит и более позитивные примеры того, к чему может присниться змея. Если беременной приснится, что она родила змею, её чадо будет обладать сильным ораторским талантом или же станет высокопоставленным священнослужителем.

Толкование по славянскому соннику «Сносудец»

«Сносудец» — это славянский апокрифический сонник. В нём указано, что змея во сне может символизировать богатство, если она многоглавая. Фото © «Шедеврум»

«Сносудец» — один из примеров славянского толкования снов. Эта книга в церковной традиции считается отречённой, то есть апокрифом, не принятым церковью в качестве официального документа.

Змея по славянскому соннику снится к болезни, тюрьме, обману, изменам, болезням, а также к встрече с ведьмой или драке с конём. Если во сне вас кусает змея — это к печали или ссоре, если во сне змея ползёт — это означает происки недругов. Те, кто убил во сне змею, могут быть уверены, что им удастся одолеть любого врага.

Всё вышеперечисленное относится только к тем змеям, у которых во сне всего одна голова. Многоглавые змеи во сне имеют диаметрально противоположный смысл: они снятся к богатству. Если во сне вы вступаете в битву с многоглавой змеёй, то вы можете надеяться на победу в битве с врагом.

К чему снится змея мужчине

Мужчинам змея является во сне, чтобы предупредить об опасности или указать на высокую сексуальную энергию. Фото © «Шедеврум»

Если змею во сне видит мужчина ­— это недобрый знак. Змея снится к угрозе или обману, так что тому, кто увидел во сне змею, нужно быть осторожнее со своими знакомыми, особенно если они женщины. В то же время, по Фрейду, змея, которая приснилась мужчине, может свидетельствовать о высоком либидо сновидца. И, в принципе, все эти толкования собираются в одну картинку: новые знакомые женщины, помноженные на высокую сексуальную энергию, действительно могут спровоцировать неприятности.

К чему змея снится женщине

Женщинам змея во сне принесёт по большей части страдания, но иногда может ознаменовывать успех в начинаниях для её ребёнка. Фото © «Шедеврум»

Змея во сне для женщины значит несколько вариантов развития событий. Это может быть знаком, что кто-то собирается причинить ей вред, а если змея кусает женщину во сне, то женщину ждут страдания. Мёртвая змея снится к предательству от лицемерного друга. Если змеи вьются и падают сверху, это может свидетельствовать об огромном чувстве стыда. Опять же змея в животе означает проблемы при беременности, вплоть до потери ребёнка. А если женщина во сне родила змею, то для её ребёнка это может означать как успешную карьеру в сфере публичных выступлений, так и казнь путём обезглавливания (по Артемидору).

К чему снится большая змея

Большая змея снится к стихийным бедствиям и катастрофам. Фото © Freepik

Большая змея обычно снится к большому злу: огромная рептилия символизирует природные катаклизмы либо иные события, которые влияют на большое число людей. Если змея во сне обвила шею — это означает уже классическое предупреждение о болезни. Только болезнь, на которую указывает во сне большая змея, будет потяжелее обычной простуды. Так что, увидев во сне огромную обвивающую вас змею, мы рекомендуем либо сходить на диспансеризацию в поликлинику, либо сделать тест на коронавирус.

К чему снится маленькая змея

Маленькая змея во сне — символ вашей доверчивости. Она может указывать на то, что друзья скоро от вас отвернутся. Кроме того, она может означать предательство от самых близких.

К чему снится змея, которая укусила

Укусившая вас змея во сне может наяву означать несчастье или болезнь. Кроме того, как мы уже говорили, по соннику Артемидора укус змеи означает, что место укуса будет каким-то образом повреждено и в реальной жизни. А ещё укус змеи может предупреждать о большой лжи или предательстве.

К чему снится змея, которая напала

Змея, которая напала на вас во сне, предупреждает о том, что в вашем близком кругу завёлся завистник. Фото © «Шедеврум»

Если во сне змея напала на вас, это может предупреждать о проблемах в вашем кругу общения. Нападение рептилии может указывать на то, что вы невольно обидели кого-то из своих хороших друзей. Но в целом нападающая змея — это знак трансформации, предупреждение, что скоро ваша жизнь круто изменится, и это может спровоцировать переоценку ценностей.

К чему снится мёртвая змея

Мёртвая змея во сне обычно появляется перед большим предательством со стороны друзей или даже родных. Но это только в том случае, если вы просто нашли во сне мёртвую змею. Если в царстве Морфея вы видите мёртвую змею, потому что это вы её убили, то готовьтесь к хорошим новостям! Вы устраните ту проблему, которая представлялась во сне этой змеёй. Это может быть как очищение вашего круга общения от критиков и завистников, так и успешное излечение тяжёлой болезни.

К чему снится много змей

Много змей снятся к ситуации, которая будет угрожать вашей жизни или здоровью. Фото © «Шедеврум»

Много змей, которые вьются вокруг вас или, что ещё хуже, падают с неба, обычно означают большую опасность для жизни или здоровья. Кроме того, большое количество змей может указывать на то, что вы в данный момент в трудной жизненной ситуации и нужна помощь со стороны. Кроме того, одна змея со множеством голов по славянскому «Сносудцу» означает, что скоро вы разбогатеете.

К чему снится белая или чёрная змея

Белая змея — это тоже предвестник скорого обогащения. При этом богатство свалится на вас совершенно неожиданно. Это может быть выигрыш в лотерею или внезапное наследство — белая змея любит сюрпризы! Кроме того, белая змея во сне может предупреждать о грядущем счастье в личной жизни: если она приснилась девушке, то скоро её может ждать замужество.

Чёрная змея, наоборот, несёт в себе негативную энергетику. Она может предвещать либо угрозу для здоровья и обострение хронического заболевания, либо зависть, уныние и другие неприятные чувства. При этом завидовать могут как вам, так и вы сами. После снов о чёрной змее лучше быть максимально внимательными со своим кругом общения: непонятно, откуда может прийти беда.

К чему снится многоглавая змея

Змея со множеством голов может иметь как положительный, так и отрицательный смысл. По соннику «Сносудец» многоглавая змея снится к обогащению, а победа в схватке с ней сулит победу над врагами в реальной жизни. В то же время многоглавая змея предупреждает, что вы, несмотря на победу, можете стать жертвой обмана: так, вашим врагом может стать человек, которого вы считали другом.

К чему снится взгляд змеи

Змея, которая смотрит на вас, указывает на то, что за вами могут тайно следить влиятельные люди. Фото © «Шедеврум»

Если змея во сне смотрит на вас так, как будто решила поиграть в гляделки, будьте начеку в реальной жизни: за вами могли установить наблюдение очень влиятельные люди. Впрочем, это также может указывать и на традиционный смысл змеи во сне: плетущуюся вокруг вас паутину козней.

К чему снится ядовитая змея

Если вам приснилась ядовитая змея, то, скорее всего, вы неправильно рассчитали свои силы и взяли на себя больше работы, чем можете выполнить. Кроме того, ядовитая змея во сне — знак того, что вы сильно недооцениваете противника.

Теперь вы знаете, к чему снится змея. Оказывается, это не всегда плохой знак: эти великолепные рептилии приходят во снах ещё и как благоприятный символ. А что же означает, если во сне вы увидели бывшего парня или мужа, который ещё и цветы вдруг подарил? Life.ru рассказывал ранее, к чему снятся бывшие.

Авторы Анна Волкова