Сонник Фрейда: как психоанализ объясняет сны и их символы Оглавление Кто такой Фрейд и при чём тут сонник Как Фрейд трактовал сны — метод, а не список примет Чем сонник Фрейда отличается от Миллера и Ванги Примеры толкований по Фрейду FAQ Сонник Фрейда — не список примет, а метод психоанализа: чем толкование снов отличается от Миллера и Ванги — в материале Life.ru. Сонник Фрейда: как психоанализ объясняет сны и их символы. Обложка © ChatGPT

Зигмунд Фрейд никогда не составлял классического «сонника» — справочника с готовыми значениями символов. Тем не менее его имя прочно ассоциируется с толкованием снов: именно Фрейд первым предложил рассматривать сновидение не как мистическое послание, а как окно в бессознательное, и именно его книга дала толкованию снов научную рамку, пусть и спорную.

Кто такой Фрейд и при чём тут сонник

Зигмунд Фрейд (1856–1939) — австрийский психиатр и невролог, основатель психоанализа. Его главная работа о снах «Толкование сновидений» (нем. Die Traumdeutung) вышла в 1900 году, хотя часть тиража была выпущена ещё в конце 1899-го. Первый тираж долго не раскупался, но со временем книга выдержала множество переизданий и стала одним из самых влиятельных текстов XX века.

Фрейд считал этот труд главным достижением жизни. Он писал, что «толкование сновидений есть королевская дорога к познанию бессознательного». Эта фраза стала визитной карточкой психоанализа. Важно понимать, что Фрейд не создавал сонник в привычном смысле — сборник статей по типу «змея — к врагам, вода — к переменам». Он разработал метод, при котором каждый символ сновидения анализируется индивидуально, через свободные ассоциации самого сновидца.

Как Фрейд трактовал сны — метод, а не список примет

Фундаментальная идея Фрейда заключается в том, что сновидение — это искажённое, замаскированное осуществление вытесненного желания. Днём психика с помощью «цензуры» (Сверх-Я) не пропускает в сознание неприемлемые импульсы — сексуальные и агрессивные. Ночью цензура ослабевает, и эти желания просачиваются наружу, но не напрямую, а в зашифрованном виде, через образы сна.

Метод Фрейда строился на свободных ассоциациях. Психоаналитик не толкует сон сам — он просит сновидца рассказать всё, что приходит в голову по поводу каждого элемента сновидения, без фильтрации и критики. Любая мысль, даже нелепая или непристойная, считается значимой, потому что в психике, по Фрейду, нет ничего случайного. Именно поэтому один и тот же образ, например змея, у разных людей может означать совершенно разные вещи. Фрейд подчёркивал: «…одно и то же сновидение у различных лиц и при различных обстоятельствах может скрывать различные мысли».

Сновидение, по Фрейду, проходит несколько этапов обработки: сгущение (несколько образов сливаются в один), смещение (эмоциональный акцент переносится с важного на незначительное), превращение мыслей в зрительные образы и вторичная обработка (психика выстраивает из обрывков связный сюжет).

Сексуальная символика — самая известная и самая критикуемая часть теории. Фрейд описал множество символов, которые, по его наблюдениям, указывали на сексуальное содержание: удлинённые предметы (ножи, копья, трубы) — это мужские гениталии, вместилища (комнаты, коробки, дома) — женские. Однако сводить всю теорию Фрейда к «всё про секс» было бы упрощением. Сексуальность для него — лишь один из двигателей бессознательного, наряду с агрессией и инфантильными переживаниями.

Ключевое отличие фрейдовского подхода от любого популярного сонника в том, что сам Фрейд не даёт универсальных ответов. Он предлагает процесс, иногда долгий и неудобный, который ведёт к пониманию собственных внутренних конфликтов.

Чем сонник Фрейда отличается от Миллера и Ванги

Хотя сам Фрейд сонника не писал, на основе его трудов позднее были составлены сборники толкований. В русскоязычном интернете они часто стоят в одном ряду с сонниками Миллера и Ванги, но подходы у всех трёх принципиально разные.

Чем сонник по Фрейду отличается от сонника Миллера и Ванги. Фото © ChatGPT

Сонник Миллера. Густав Хиндман Миллер — американский предприниматель и писатель конца XIX века, автор книги «10 000 снов и их значение». Он создал прикладной справочник готовых значений. Каждому символу соответствует конкретное толкование: падение — к неудачам, чистая вода — к благополучию, змея — к опасности. Плюсы сонника Миллера — в простоте и быстроте, минусы — в игнорировании личности сновидца и его жизненной ситуации.

Сонник Ванги. Болгарская ясновидящая Вангелия Гущерова (Ванга) опиралась на мистический и пророческий подход. Сны рассматриваются как предупреждения и знаки свыше, акцент делается на духовном и религиозном аспекте. Большинство исследователей считают, что сама Ванга сонник не составляла, но её имя стало брендом для народных толкований.

Подход Фрейда. Психоаналитический метод: сон — это не предсказание будущего и не набор примет, а зашифрованное сообщение бессознательного о вытесненных желаниях и конфликтах. Главное достоинство — внимание к личности и глубина, главный недостаток — в сложности и склонности объяснять слишком многое через одну теорию.

Если Миллер даёт быстрый ответ, а Ванга — мистический, то Фрейд предлагает задавать вопросы самому себе. Подробнее о других подходах — в материалах Life.ru: «Сонник Миллера: главные толкования» и «Сонник Ванги: главные толкования».

Примеры толкований по Фрейду

Кратко расскажем про популярные образы из сновидений по логике фрейдовского метода. Для каждого символа есть подробный разбор в отдельной статье.

Дом. По Фрейду (и его коллеге Карлу Шернеру, на которого он ссылался), дом во сне — это метафора человеческого тела, а в ряде случаев указание на сексуальную сферу. Несколько домов могут символизировать отдельные органы, длинные улицы — указывать на проблемы с кишечником, потолок с трещинами — на головную боль. Подробный разбор сна про дом — «К чему снится дом».

Волосы. Фрейд связывал волосы с половой сферой. Длинные волосы, по его наблюдениям, могут указывать на неуверенность в чувственности и сексуальную неудовлетворённость. Сны, в которых одновременно выпадают волосы и зубы, Фрейд считал главным символом сексуальной фрустрации. Подробный разбор сна про волосы — «К чему снятся волосы».

Змея. В отличие от классических сонников, где змея — однозначно плохой знак, Фрейд трактовал её как возможное проявление подавленных сексуальных желаний. Змея, приснившаяся мужчине, может указывать на высокое либидо. Подробный разбор сна со змеёй — «К чему снятся змеи».

Руки. Согласно фрейдовской символике, рука во сне отражает сексуальную энергию и мужское начало. Сильная, красивая рука — это уверенность и хорошее физическое самочувствие; грязная или худая — возможные проблемы в интимной сфере или неудовлетворённость. Перелом руки Фрейд трактовал как предвестие трудностей в любовных отношениях. Подробный разбор сна про руки — «К чему снятся руки».

Зубы. Один из самых частых и тревожных сюжетов. Фрейд связывал выпадение зубов с подавленным страхом, в том числе страхом наказания и утраты сексуальной уверенности. Зубная боль во сне (если нет реальной проблемы с дёснами) трактовалась как стремление к самоудовлетворению. Для женщин зубы часто выступали символом детей. Подробный разбор сна про зубы — «К чему снятся зубы».

Вода. По Фрейду, вода — многозначный символ. В базовом смысле она может отражать физиологическую потребность (жажда, позыв к мочеиспусканию), но в более глубокой трактовке символизирует отношения между мужчиной и женщиной. Переливание воды из сосуда в сосуд может означать желание встречи с любимым человеком. Роды во сне почти всегда изображаются через воду — погружение, спасение из воды, появление из воды. Подробный разбор сна про воду — «К чему снится тонуть в воде, плавать или пить воду».

К чему снится вода по Фрейду. Фото © ChatGPT

Кровь. В фрейдовской системе кровь также ассоциируется с сексуальной сферой. Человек, который придаёт сексу чрезмерное значение, может видеть кровь во сне. Чем больше крови, тем интенсивнее внутренняя фиксация на интимной жизни. Истекать кровью — возможный знак того, что окружающие обсуждают ваши интимные предпочтения за спиной. Подробный разбор сна про кровь — «К чему снится кровь».

FAQ

Правда ли Фрейд написал сонник?

Нет. Фрейд написал научный труд «Толкование сновидений» (1900), где изложил метод анализа снов через свободные ассоциации. Сонники, которые продаются под его именем, составлены позже другими авторами на основе его теории.

Почему толкование Фрейда часто сексуальное?

Потому что Фрейд считал сексуальность одним из главных двигателей психики, наряду с агрессией. Вытесненные сексуальные желания, по его теории, прорываются в сновидениях в виде зашифрованных символов. Это не значит, что каждый сон «про секс», но Фрейд искал сексуальный корень там, где другие толкователи видели приметы или предсказания.

Чем сонник Фрейда лучше или хуже сонника Миллера?

Они решают разные задачи. Миллер даёт быстрый, понятный ответ — посмотрел символ, получил значение. Фрейд предлагает процесс самопознания: разобраться, почему именно вам снится этот образ именно сейчас. Подход Миллера проще, но игнорирует контекст вашей жизни. Подход Фрейда глубже, но требует усилий и готовности встретиться с неудобными мыслями о себе.

Авторы Ксения Вернер