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Сонник

Сонник

Толкование снов — что означает увиденное во сне: люди, животные, события, предметы. Разбираем сны по классическим и современным сонникам.

Оглавление
К чему снятся люди
К чему снятся животные
К чему снятся события
Части тела и предметы

К чему снятся люди

Толкование снов про людей — от незнакомцев до близких родственников: что означает появление мужчины, женщины, бывшего партнёра или умершего во сне.

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К чему снятся животные

Толкование снов про животных — от домашних питомцев до диких и опасных существ: что предвещает появление во сне кошки, собаки, змеи или акулы.

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К чему снятся события

олкование снов про события — аварию, роды, полёт, поцелуй, конец света: что предвещают такие сюжеты во сне по разным сонникам и традициям.

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Части тела и предметы

Толкование снов про части тела и обычные предметы — волосы, дом, еду: что означают такие детали сна по традиционным и современным сонникам.

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