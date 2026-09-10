К врагам или радости: К чему снится чёрный кот и что значит увидеть кошек во сне по соннику К чему приснились кошки? Символом чего является кошка во сне? Что делать, если приснилось много кошек или чёрная кошка? Есть ли разница в толкованиях, если кошка приснилась женщине или мужчине? Подробно рассказывает Life.ru. 101352 101352 Что означает сон с кошками и к чему снится кот по соннику. Обложка © Шедеврум

Видеть во сне кошку — нехороший знак, несмотря на то что эти милые пушистики тысячи лет были верными спутниками человека и защищали его жилище от вредителей. Кошки могут сниться к неудаче в делах, конфликту на работе или же к предательству и разрыву отношений. Кроме того, кошка может сниться к большой неопределённости или, если вы бизнесмен, к проискам конкурентов, которые могут лишить вас прибыли. Все возможные способы толкования снов про кошек есть в этом материале Life.ru.

К чему снится кошка по Фрейду

Фрейд считал, что образ кошки во сне — знак плохого настроения, но в то же время отражение вашего желания сходить на свидание. Фото © Шедеврум

Согласно соннику Фрейда, образ кошки во сне может свидетельствовать о дурном настроении того, кому она привиделась. Но в то же время кошка в его трактовке снится к любовному свиданию или намекает на яростную потребность в таковом. Фрейд в принципе знаменит тем, что практически любой аспект человеческой жизни в его трактовке может быть связан с сексуальной энергией, так что будьте уверены: на личном после сна про кошку всё будет очень интересно.

К чему снится кошка по соннику Миллера

Сонник Густава Миллера по отношению к кошкам безжалостен. Чтобы не лишиться денег и здоровья, их из сна нужно прогнать, причём с особой жестокостью. Фото © Шедеврум

Сонник Густава Миллера даёт подробнейшее толкование снам с участием наших любимых пушистиков. Но оно не из приятных. Дело в том, что кошки, по соннику Миллера, снятся к большой неудаче. Если во сне вы не смогли её прогнать, то ждите от жизни неприятностей. Если кошка нападает, это значит, что в реальной жизни у вас появятся враги, которые зажгутся идеей обрушить вам репутацию и лишить имущества. Прогнать такую кошку во сне — хороший знак, так как в этом случае вам улыбнётся удача, а репутация будет на взлёте. Истощённая и грязная кошка — знак того, что друг скоро заболеет, но если вы её прогнали, то болезнь удастся быстро победить.

Даже кошачье мяуканье по Миллеру — не к добру. Оно значит, что у вас есть враг, замаскированный под друга, и он вставляет вам палки в колёса. Если во сне кошка вас поцарапала, то ждите потери части прибыли от сделки, в которой участвуете. Если молодой женщине приснится, что она держит на руках кошку, то ей следует быть внимательнее: её могут вовлечь в какую-нибудь неприятную историю. Чистый белый кот во сне — предвестник неопределённости и лишения прибыли. Если в вашем сне появляются одновременно и кошка, и змея, которые не вздорят друг с другом, это тоже знак хитрой интриги. Скорее всего, вы сейчас поддерживаете своего врага, чтобы разведать у него какую-то тайну, касающуюся вашей персоны.

К чему снится кошка по соннику Артемидора

Для Артемидора Далдианского коты во сне — знак скорой встречи с жиголо. Фото © Шедеврум

По соннику Византии, составленному Артемидором Далдианским, коты снятся к встрече с прелюбодеями и бабниками. Такое умозаключение выведено логически: коты охотятся на птиц, а образ птицы в снах тесно связан с женщиной. Так что в случае, если вы увидели во сне кота, готовьтесь к встрече с жиголо.

К чему снится кошка по соннику Древнего Египта

Сонник Древнего Египта любит кошек: они символизируют по нему обильный урожай. Фото © Шедеврум

Папирус Честер-Битти III, или сонник Древнего Египта, рассматривает кошку во сне как хороший знак. Неудивительно: древние египтяне поклонялись семейству кошачьих. Так что в случае, если вам приснилась большая кошка, возрадуйтесь: по версии сонника древних египтян, это примета, которая указывает на большой урожай.

К чему снится кошка по Исламскому соннику

Толкование образа кошки по Исламскому соннику — противоречивая штука. Фото © Шедеврум

В мусульманской традиции толкования снов кошка — противоречивый образ. С одной стороны, кошка может указывать на воровство со стороны близкого родственника или супружескую измену. С другой стороны, кошка или кот во сне могут символизировать безопасность. Но если во сне кошка кусает или царапает вас, это однозначно дурной знак: он намекает на серьёзный проступок с вашей стороны.

К чему снится кошка мужчине

Если вы мужчина, то кошка во сне — знак интриг знакомых женщин. Фото © Шедеврум

Если кошка приснилась мужчине, то, как правило, подсознание хочет предупредить его, что тот оказался в самом эпицентре интриг знакомых женщин. Кроме того, это признак, что сновидец падок на манипуляции со стороны прекрасного пола. Но есть и ещё одно толкование мужских снов с кошками: такой сон может предсказывать, что вы скоро встретите возлюбленную. Но у неё будет очень тяжёлый характер.

К чему снится кошка женщине

Женщине кошка во сне пророчит вероломство её друзей. Фото © Шедеврум

Если сновидец — женщина, то кошка во сне может символизировать вероломство кого-то из её друзей. Скорее всего, в кругу общения есть человек, который хочет показаться другом, но на самом деле способен предать в последний момент. Кроме того, в женских снах состояние кошки может отображать состояние здоровья сновидицы: если кошка спокойна и грациозна, то вы уверены в себе и здоровы; если же кошке плохо, стоит проверить здоровье или хотя бы сходить на диспансеризацию.

К чему снится много кошек

Если вы видите во сне стаю кошек или просто много кошачьих, значит, вам надо серьёзнее относиться к своей жизни. Фото © Шедеврум

Если вам снится целая стая кошек, то готовьтесь: в реальном мире это значит большую компанию женщин, с которой вы вскоре встретитесь. Также стая этих зверьков может означать, что вы относитесь к дамам слишком легкомысленно. Более того, некоторые толкователи снов утверждают, что большое количество кошек во сне предвещает большое количество бед и невзгод в жизни.

К чему снится большая кошка или большой кот

Большая пушистая кошка снится к большой прибыли и успеху. Фото © Шедеврум

Если вам приснилась большая кошка или же вовсе дикий кот, это хороший знак. Если кошка большая и пушистая, вас ждёт успех в делах и большая прибыль. Если это дикий кот и вы смогли дать ему достойный отпор, то вас ждёт долгожданная расправа с вашим старым врагом. При этом коты во сне обычно символизируют врагов-мужчин, а кошки — врагов-женщин.

К чему снится беременная кошка

Беременная кошка снится к финансовому благополучию. Фото © Шедеврум

Итак, вам приснилась беременная кошка. Не спешите паниковать: такой сон обычно предсказывает финансовое благополучие, особенно если эта кошка была во сне трёхцветной. Красивая беременная кошка снится к получению премии на работе. Но если во сне кошка рожает или уже родила котят, то сон, скорее, интроспективный: он указывает на вашу низкую самооценку или неуверенность в себе. Кроме того, рожающая кошка во сне может предвосхищать внезапные бытовые хлопоты, например приезд свекрови или тёщи на праздники.

К чему снится больная кошка

Вам снится сон с участием больной и истощённой кошки. Ваши действия? В любом случае истощённая кошка, по Миллеру, как мы уже писали, означает болезнь близкого друга, но только в том случае, если вы не смогли её прогнать. Кроме того, в альтернативных толкованиях есть разделение кошек по цвету. Больная кошка белого цвета предвещает предательство, рыжая кошка — обман со стороны друзей, а чёрная — серьёзную опасность для жизни или здоровья. Так что будьте настороже, если увидите во сне больного представителя семейства кошачьих.

К чему снится нападающая кошка

Если кошка во сне нападает — это как минимум логично, учитывая, как к ней относится большинство сонников. Фото © Шедеврум

По Миллеру, нападающая кошка указывает на скорую встречу с могущественными врагами. Если не получилось отбиться, вы рискуете потерять как имущество, так и репутацию. А если агрессивное животное всё же удалось прогнать, ждите успешной защиты от могучих врагов и в реальной жизни.

Гонять кошку во сне или гнаться за кошкой во сне ­— это к чему?

Гонять кошку во сне — к счастью в личной жизни. Фото © Шедеврум

Гонять кошек простительно не только в детстве, но и во сне. Если вам снится, что вы тратите драгоценное время на то, чтобы портить жизнь нашим пушистым спутникам, то ждите нового интересного знакомства наяву. Кроме того, преследование кошки во сне — к счастью и гармонии в личной жизни, особенно если вы смогли до смерти запугать бедное животное.

К чему снится котёнок или котята

Котята во сне могут появляться либо как предвестники неудач, либо как символ скорой беременности. Фото © Шедеврум

Если в объятиях Морфея вы видите одного котёнка или множество котят, то трактовки такого сна могут быть совершенно различными. Во-первых, большое количество маленьких кошек ­— это большое количество неприятностей. Во-вторых, котята — символ благополучия, удачи и счастья. В-третьих, котёнок ­— символ ребёнка, так что во сне он может указывать на ваше желание завести детей или же предвещать скорую беременность. Обратите внимание на контекст сна: если котята грязные и больные, это точно сулит неприятности, а если радостные и упитанные, то трактовать их появление можно в позитивном ключе.

К чему снятся кошки разных цветов

Так же внимательно надо следить и за цветом кошек из сна. Если коты белые, то, по Миллеру, это значит неопределённость, но в то же время, по альтернативным источникам, белый кот предсказывает гармоничные любовные отношения. Если кошка во сне была серая (как и все кошки ночью), это может сигнализировать об усталости или депрессии. Чёрная кошка во сне, как и наяву, предупреждает о череде неудач.

К чему снятся кошки в доме

Если кошки не на улице, а в доме — это однозначно к счастью. Фото © Шедеврум

При этом если во сне кошки на своём месте, то есть внутри человеческого жилища, то трактовка сна поворачивается на 180 градусов. Чужая кошка во сне пришла в дом? Это значит безграничное счастье. Котёнок нашёлся у входной двери? Вас ждёт много маленьких радостей. Вы во сне приютили у себя дома бездомную кошку? Удача с вами надолго.

Мы постарались собрать как можно более подробный гид по кошкам и тому, что может означать их появление во сне. Если хотите поглубже погрузиться в мир толкований снов, скорее читайте наши материалы о том, к чему снятся крокодилы и к чему снятся змеи.

Авторы Анна Волкова