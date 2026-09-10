Любовь, деньги или потеря: К чему снится кровь и как по сонникам толковать «кровавый» сон

Видеть во сне кровь ­— это, пожалуй, самое неприятное ощущение в жизни. Некоторых она пугает до обморока, кого-то просто завораживает. При этом кровь во сне, несмотря на свою жуть, на самом деле достаточно нейтральный знак. Если вам приснилась кровь, это может значить несколько вещей. Каких именно — рассказываем в материале.

К чему снится кровь: толкование по Фрейду

Кровь во сне по Фрейду значит одержимость сексом или кривотолки на данную тему за спиной. Фото © Wikipedia / Max Halberstadt

У Фрейда в «Толковании сновидений» кровь во сне, естественно, связана с сексуальной сферой. Кровь снится обычно в том случае, когда человек придаёт сексу слишком большое значение, возможно, даже одержим им. Кроме того, чем больше крови вы видите во сне, тем больше, как правило, у вас сексуальных связей. Впрочем, это может означать также и то, что вы серьёзно относитесь к сексу. А вот если во сне вы истекаете кровью, то дело плохо: возможно, окружающие обсуждают ваши интимные предпочтения за спиной и осуждают их. Повод поберечь свою репутацию!

К чему снится кровь по соннику Миллера

По Миллеру, кровь снится к болезни или неудаче в делах с иностранцами. Фото © Wikipedia / Gustavus Hindman Miller

Сонник Густава Миллера даёт более расширенную трактовку того, к чему снится кровь. Если вам снится одежда в крови, то враги пытаются помешать вашей успешной карьере: стоит с подозрением отнестись к новым дружеским связям. Если видите кровь, которая льётся из раны, то скоро вы можете либо заболеть, либо сильно встревожиться, либо потерпеть неудачу в делах, связанных с иностранными организациями. А если во сне вы видите кровь на руках, то ждёт полоса невезения. Но только в том случае, если не позаботитесь о себе сразу после того, как вам приснился этот сон.

К чему снится кровь: толкование по соннику Древнего Египта

Сонник Древнего Египта допускает такое толкование: если проливаете кровь, это значит, что вы победите в схватке с врагом. Фото © Kandinsky

Сонник Древнего Египта, самый старый в мире, также известный под названием «Папирус Честера Битти III», как всегда, предлагает очень позитивное толкование снов с кровью. Если во сне вы проливаете кровь, то это хороший знак: ваши враги будут повержены. Стоит отметить, что кровь, по верованиям древних египтян, считалась воплощением души, так что сны о крови могут предупреждать не только о физических, но и о духовных битвах.

К чему снится кровь: толкование по Исламскому соннику

Исламский сонник даёт наиболее полное толкование различным ситуациям из сна с участием крови. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Кровь во сне в исламе свидетельствует о том, что у вас могут появиться деньги, заработанные запретным путём (ростовщичеством или участием в азартных играх). Если во сне вы обмазываете кровью одежду, то вы опять же рискуете получить нечистые деньги, приобретённые харамными путями. Кроме того, кровь может сниться к скорой попытке втянуть вас в сомнительную авантюру. Если во сне на своей одежде видите кровь, но не знаете, как она там оказалась, это означает клевету в вашу сторону. Если во сне у вас пошла носом кровь, тонкой, но непрерывной струёй, то такой сон предвещает постоянный поток прибыли для предпринимателей. Если во сне вы заплакали кровавыми слезами — это самый ужасный знак: вы нарушили множество заповедей и попадёте в ад.

К чему снится кровь: толкование по соннику Артемидора

«Онейрокритика» Артемидора Далдианского: что по соннику значит кровь во сне. Фото © Kandinsky

Один из древнейших и наиболее популярных сонников — это «Онейрокритика» Артемидора Далдианского, претерпевшая сквозь года более сотни переизданий. По Артемидору, кровь также обладает рядом разных значений. Если вам снится кровь при выпадении зубов, это хороший знак: вы полностью погасите долги. Если во сне вас вырвало кровью, а материальное положение на данный момент шатко, то накопите денег и разбогатеете.

К чему снится кровь мужчине

Мужчинам «кровавые сны» сулят неудачи в делах и на работе. Фото © Freepik

Мужчинам кровь может сниться к ряду событий. «Кровавые» сны сулят трудности и в работе, и в личной жизни. А ещё они могут предупреждать, что скоро вы потеряете деньги и столкнётесь с тяжёлой семейной ссорой. Но если во сне вы видите конкурента или врага в крови, это хороший знак: вы одержите над ним безупречную победу.

К чему снится кровь женщине

Женщинам кровь снится к началу новых и страстных отношений. Фото © Freepik

Женщине могут сниться разные виды крови: как обычная, из вен и артерий, так и менструальная. В случае обычной крови вас ждут неожиданные жизненные изменения, а также богатство и здоровье. Кроме того, кровь может сниться к новым, страстным отношениям: готовьтесь повстречать знойного красавца после такого сна!

В случае менструальной крови не всё так однозначно. Если во сне месячные начались неожиданно и кровь промочила одежду, то вас ждёт потеря времени, которое будет потрачено на неинтересные разговоры. Если вы немного испачкались в крови от месячных во сне — не беда, столкнётесь с мелкой бытовой ссорой. Если вам снится собственная кровь в контексте месячных, ждёт конфликт с вашим партнёром, а если менструальная кровь чужая — ждёт серьёзная ссора с чужаками.

К чему снится много крови

Если во сне видите большое количество крови — это не такой плохой знак, как может показаться на первый взгляд. Большое количество крови может символизировать богатство и большую выгоду. Если это, конечно, обычная кровь, а не менструальная. Обилие менструальной крови во сне — к неловкой или стыдной ситуации.

К чему снится кровь из носа

Носовое кровотечение во сне может указывать на стабильный приток прибыли. Фото © Freepik

У Исламского сонника есть однозначный ответ: тонкая струя крови из носа снится к постоянному притоку дохода. Но есть и полностью противоположная трактовка: сновидение с большим количеством крови из носа сулит финансовые потери. Кроме того, во сне кровь из носа может рассказать о вашем желании иметь постоянного партнёра для отношений или секса.

К чему снится кровь во рту

Кровь во рту в сновидении символизирует скорую ссору с родственниками. Фото © Freepik

Кровь во рту, по Артемидору, снится к полному погашению всех долгов. Если же кровь просто льётся изо рта, это может предупреждать о скорой ссоре с родственниками из-за недвижимости и других подобных вопросов. К тому же кровь во рту в сновидении может указывать на нереализованную мечту.

К чему снится чужая кровь

Чужая кровь во сне предвещает начало катастрофы, которая, к счастью, лично вас не коснётся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ridersuperone

Если вам приснилась чужая кровь, это может предвещать катастрофы и войны, правда, вы сами в ходе этих трагических событий не пострадаете. Чужая менструальная кровь — знак скорой ссоры с незнакомцами.

К чему снится кровь без боли

Если во сне вы видите кровь, но не чувствуете боли, это может значить диаметрально противоположные друг другу вещи. С одной стороны, кровь символизирует приток энергии и жизненную силу. С другой, кровь во сне указывает на то, что вы испытываете много страха и тревоги, а положение ваше шатко.

Что значит, если снится кровь от месячных

Менструальная кровь во сне предвещает проблемы или неловкие ситуации. Фото © Шедеврум

Менструальная кровь, как мы писали ранее, снится в основном к проблемам. Если вы немного испачкались в такой крови, это предвещает небольшую ссору и обиду. Если крови много, то наяву вы столкнётесь с ситуацией, которая будет вызывать приступы жгучего стыда. Ваша менструальная кровь во сне предвещает ссору с партнёром, а чужие месячные сулят ссору с чужаками.

К чему снится кровь от ножевого ранения

Если во сне видится ножевое ранение и море крови — это свидетельствует о том, что вам стало достаточно скучно от стабильности в жизни, а ещё усилился страх смерти. Кроме того, такой сон может говорить о том, что вас за что-то гложет чувство вины и вы склонны обвинять в проблемах себя, возможно, необоснованно.

К чему снится водоём, наполненный кровью

Реки крови снятся из-за внутренней тоски и предвкушения встречи с дальним родственником. Фото © Шедеврум

Водоёмы с кровью в сновидениях — обширная тема. Если во сне видите реку крови, то вы испытываете огромное чувство внутренней тоски и ждёте встречи с дальним родственником. Море крови во сне предвещает крупный проигрыш или смерть. Если из крови состоит целое озеро, то сон предсказывает рождение бескомпромиссного человека со стальным характером, который может стать знаменитостью.

К чему снится кровь на одежде

Кровь на одежде во сне также может трактоваться по-разному. Если кровь на вашей одежде, то в кругу общения завёлся предатель, из-за которого может пострадать ваша репутация. Если кровь на чужой одежде, то некоторое время после такого сна постарайтесь избегать конфликтов, иначе рискуете получить серьёзную физическую травму.