Любовь, деньги или потеря: К чему снится кровь и как по сонникам толковать «кровавый» сон
К чему приснилась кровь? Символом чего является кровь во сне? Какое отношение кровь во сне имеет к родству и семье? Рассказывает Life.ru.
К чему снится кровь и пророчат ли беду «кровавые» сны? Обложка © Kandinsky
Видеть во сне кровь — это, пожалуй, самое неприятное ощущение в жизни. Некоторых она пугает до обморока, кого-то просто завораживает. При этом кровь во сне, несмотря на свою жуть, на самом деле достаточно нейтральный знак. Если вам приснилась кровь, это может значить несколько вещей. Каких именно — рассказываем в материале.
К чему снится кровь: толкование по Фрейду
Кровь во сне по Фрейду значит одержимость сексом или кривотолки на данную тему за спиной. Фото © Wikipedia / Max Halberstadt
У Фрейда в «Толковании сновидений» кровь во сне, естественно, связана с сексуальной сферой. Кровь снится обычно в том случае, когда человек придаёт сексу слишком большое значение, возможно, даже одержим им. Кроме того, чем больше крови вы видите во сне, тем больше, как правило, у вас сексуальных связей. Впрочем, это может означать также и то, что вы серьёзно относитесь к сексу. А вот если во сне вы истекаете кровью, то дело плохо: возможно, окружающие обсуждают ваши интимные предпочтения за спиной и осуждают их. Повод поберечь свою репутацию!
К чему снится кровь по соннику Миллера
По Миллеру, кровь снится к болезни или неудаче в делах с иностранцами. Фото © Wikipedia / Gustavus Hindman Miller
Сонник Густава Миллера даёт более расширенную трактовку того, к чему снится кровь. Если вам снится одежда в крови, то враги пытаются помешать вашей успешной карьере: стоит с подозрением отнестись к новым дружеским связям. Если видите кровь, которая льётся из раны, то скоро вы можете либо заболеть, либо сильно встревожиться, либо потерпеть неудачу в делах, связанных с иностранными организациями. А если во сне вы видите кровь на руках, то ждёт полоса невезения. Но только в том случае, если не позаботитесь о себе сразу после того, как вам приснился этот сон.
К чему снится кровь: толкование по соннику Древнего Египта
Сонник Древнего Египта допускает такое толкование: если проливаете кровь, это значит, что вы победите в схватке с врагом. Фото © Kandinsky
Сонник Древнего Египта, самый старый в мире, также известный под названием «Папирус Честера Битти III», как всегда, предлагает очень позитивное толкование снов с кровью. Если во сне вы проливаете кровь, то это хороший знак: ваши враги будут повержены. Стоит отметить, что кровь, по верованиям древних египтян, считалась воплощением души, так что сны о крови могут предупреждать не только о физических, но и о духовных битвах.
К чему снится кровь: толкование по Исламскому соннику
Исламский сонник даёт наиболее полное толкование различным ситуациям из сна с участием крови. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator
Кровь во сне в исламе свидетельствует о том, что у вас могут появиться деньги, заработанные запретным путём (ростовщичеством или участием в азартных играх). Если во сне вы обмазываете кровью одежду, то вы опять же рискуете получить нечистые деньги, приобретённые харамными путями. Кроме того, кровь может сниться к скорой попытке втянуть вас в сомнительную авантюру. Если во сне на своей одежде видите кровь, но не знаете, как она там оказалась, это означает клевету в вашу сторону. Если во сне у вас пошла носом кровь, тонкой, но непрерывной струёй, то такой сон предвещает постоянный поток прибыли для предпринимателей. Если во сне вы заплакали кровавыми слезами — это самый ужасный знак: вы нарушили множество заповедей и попадёте в ад.
К чему снится кровь: толкование по соннику Артемидора
«Онейрокритика» Артемидора Далдианского: что по соннику значит кровь во сне. Фото © Kandinsky
Один из древнейших и наиболее популярных сонников — это «Онейрокритика» Артемидора Далдианского, претерпевшая сквозь года более сотни переизданий. По Артемидору, кровь также обладает рядом разных значений. Если вам снится кровь при выпадении зубов, это хороший знак: вы полностью погасите долги. Если во сне вас вырвало кровью, а материальное положение на данный момент шатко, то накопите денег и разбогатеете.
К чему снится кровь мужчине
Мужчинам «кровавые сны» сулят неудачи в делах и на работе. Фото © Freepik
Мужчинам кровь может сниться к ряду событий. «Кровавые» сны сулят трудности и в работе, и в личной жизни. А ещё они могут предупреждать, что скоро вы потеряете деньги и столкнётесь с тяжёлой семейной ссорой. Но если во сне вы видите конкурента или врага в крови, это хороший знак: вы одержите над ним безупречную победу.
К чему снится кровь женщине
Женщинам кровь снится к началу новых и страстных отношений. Фото © Freepik
Женщине могут сниться разные виды крови: как обычная, из вен и артерий, так и менструальная. В случае обычной крови вас ждут неожиданные жизненные изменения, а также богатство и здоровье. Кроме того, кровь может сниться к новым, страстным отношениям: готовьтесь повстречать знойного красавца после такого сна!
В случае менструальной крови не всё так однозначно. Если во сне месячные начались неожиданно и кровь промочила одежду, то вас ждёт потеря времени, которое будет потрачено на неинтересные разговоры. Если вы немного испачкались в крови от месячных во сне — не беда, столкнётесь с мелкой бытовой ссорой. Если вам снится собственная кровь в контексте месячных, ждёт конфликт с вашим партнёром, а если менструальная кровь чужая — ждёт серьёзная ссора с чужаками.
К чему снится много крови
Если во сне видите большое количество крови — это не такой плохой знак, как может показаться на первый взгляд. Большое количество крови может символизировать богатство и большую выгоду. Если это, конечно, обычная кровь, а не менструальная. Обилие менструальной крови во сне — к неловкой или стыдной ситуации.
К чему снится кровь из носа
Носовое кровотечение во сне может указывать на стабильный приток прибыли. Фото © Freepik
У Исламского сонника есть однозначный ответ: тонкая струя крови из носа снится к постоянному притоку дохода. Но есть и полностью противоположная трактовка: сновидение с большим количеством крови из носа сулит финансовые потери. Кроме того, во сне кровь из носа может рассказать о вашем желании иметь постоянного партнёра для отношений или секса.
К чему снится кровь во рту
Кровь во рту в сновидении символизирует скорую ссору с родственниками. Фото © Freepik
Кровь во рту, по Артемидору, снится к полному погашению всех долгов. Если же кровь просто льётся изо рта, это может предупреждать о скорой ссоре с родственниками из-за недвижимости и других подобных вопросов. К тому же кровь во рту в сновидении может указывать на нереализованную мечту.
К чему снится чужая кровь
Чужая кровь во сне предвещает начало катастрофы, которая, к счастью, лично вас не коснётся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ridersuperone
Если вам приснилась чужая кровь, это может предвещать катастрофы и войны, правда, вы сами в ходе этих трагических событий не пострадаете. Чужая менструальная кровь — знак скорой ссоры с незнакомцами.
К чему снится кровь без боли
Если во сне вы видите кровь, но не чувствуете боли, это может значить диаметрально противоположные друг другу вещи. С одной стороны, кровь символизирует приток энергии и жизненную силу. С другой, кровь во сне указывает на то, что вы испытываете много страха и тревоги, а положение ваше шатко.
Что значит, если снится кровь от месячных
Менструальная кровь во сне предвещает проблемы или неловкие ситуации. Фото © Шедеврум
Менструальная кровь, как мы писали ранее, снится в основном к проблемам. Если вы немного испачкались в такой крови, это предвещает небольшую ссору и обиду. Если крови много, то наяву вы столкнётесь с ситуацией, которая будет вызывать приступы жгучего стыда. Ваша менструальная кровь во сне предвещает ссору с партнёром, а чужие месячные сулят ссору с чужаками.
К чему снится кровь от ножевого ранения
Если во сне видится ножевое ранение и море крови — это свидетельствует о том, что вам стало достаточно скучно от стабильности в жизни, а ещё усилился страх смерти. Кроме того, такой сон может говорить о том, что вас за что-то гложет чувство вины и вы склонны обвинять в проблемах себя, возможно, необоснованно.
К чему снится водоём, наполненный кровью
Реки крови снятся из-за внутренней тоски и предвкушения встречи с дальним родственником. Фото © Шедеврум
Водоёмы с кровью в сновидениях — обширная тема. Если во сне видите реку крови, то вы испытываете огромное чувство внутренней тоски и ждёте встречи с дальним родственником. Море крови во сне предвещает крупный проигрыш или смерть. Если из крови состоит целое озеро, то сон предсказывает рождение бескомпромиссного человека со стальным характером, который может стать знаменитостью.
К чему снится кровь на одежде
Кровь на одежде во сне также может трактоваться по-разному. Если кровь на вашей одежде, то в кругу общения завёлся предатель, из-за которого может пострадать ваша репутация. Если кровь на чужой одежде, то некоторое время после такого сна постарайтесь избегать конфликтов, иначе рискуете получить серьёзную физическую травму.
Мы рассказали вам обо всех возможных трактовках крови во сне и даже нашли Исламский сонник, который поделился с нами вековой мудростью толкования снов древними арабами. Если вам интересно истолковать сон с другим образом, то недавно мы писали о том, чего ждать от снов с крокодилами и что предвещает сон, в котором появилась змея, символ 2025 года.