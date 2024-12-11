Сонник: что значит увидеть крокодила во сне и как понять, что он приснился к чему-то хорошему

Видеть во сне крокодила всегда тревожно. Во-первых, эта древняя рептилия пережила удар метеорита, уничтоживший динозавров. Во-вторых, в нас, людях, страх перед крокодилами заложен генетически: эти зубастые бестии лакомились нашими далёкими предками десятки тысяч лет назад. О том, к чему снится крокодил, расскажем в материале.

К чему снится крокодил по Фрейду

По Фрейду, агрессивный крокодил символизирует подавленные сексуальные желания и склонность к садомазохизму. Фото © Шедеврум

В книге «Толкование сновидений» дедушка Фрейд чётко расписывает состояния, в которых вам может присниться крокодил. Если рептилия абсолютно спокойна, то такой сон указывает на гармоничные отношения и спокойную, размеренную и удовлетворяющую сексуальную жизнь. Если же крокодил нападает на вас и кусается, то с вашей сексуальной энергией явно что-то не так: агрессивный аллигатор во сне указывает на неудовлетворённость, множество нереализованных фантазий и садомазохистские помыслы наяву.

К чему снится крокодил по соннику Миллера

По соннику Густава Миллера крокодил — символ предательства друзей. Фото © Шедеврум

Сонник Густава Миллера предлагает совсем иную трактовку снов с крокодилом. Так, он снится, если вы предчувствуете скорое предательство от собственных друзей. При этом в грех измены погрузятся самые близкие: пожалуйста, будьте осторожнее с кругом общения, если видите во снах крокодилов. Кроме того, крокодил во сне означает, что враги приготовили против вас какие-то козни.

Вместе с тем ходить по спине крокодила могут только самые стойкие и удачливые! Проходочка по спине крокодила во сне означает, что вам удастся преодолеть серьёзные неприятности, причём самостоятельно. Если вы походили по крокодилу во сне, будьте, пожалуйста, более внимательны к тому, что и кому рассказываете в реальной жизни.

К чему снится крокодил по соннику Древнего Египта

Крокодил снится к карьерным высотам: по соннику Древнего Египта рептилия во сне значит, что вы устроитесь на работу чиновником. Фото © Шедеврум

В соннике Древнего Египта, который также зовётся папирусом Честера Битти III, увидеть крокодила — это однозначно позитивная вещь. Если вам просто снится эта могучая рептилия, это значит, что вас возьмут работать чиновником в какой-либо из государственных департаментов. Если же во сне вы поедаете крокодилье мясо, то стоит готовиться к тому, что вы будете жить за счёт какого-то чиновника. Мы бы присмотрелись к такому странному сну: судя по всему, мясо крокодила мягко намекает о коррупции, так что будьте осторожнее с документами. Впрочем, сон может также намекать на то, что вы просто выйдете замуж за чиновника.

К чему снится крокодил по соннику Артемидора

«Онейрокритика» Артемидора Далдианского трактует сон с крокодилом как предвестие встречи с разбойниками. Фото © Freepik

Византийский сонник Артемидора Далдианского, который ещё называют «Онейрокритикой», — один из самых популярных в средневековой Европе. Непонятно, что представляли себе средневековые учёные мужи, в жизни не видевшие крокодила, но в «Онейрокритике» есть чёткое толкование снов, в которых представлены эти величественные животные.

В «Онейрокритике» аллигаторы поставлены почему-то в один ряд с котами. Крокодил снится к встрече с морским грабителем или другим неприятным человеком. В наших реалиях, видимо, больше вероятна после сна о крокодиле встреча с телефонным мошенником или гопником. Если во сне вас укусил крокодил, то по Далдианскому это будет значить, что от встречи с лиходеем вы серьёзно пострадаете. При этом кот по Артемидору снится к встрече с прелюбодеем: так как коты охотятся на птиц, а птицы в византийском толковании снов традиционно символизируют женщин.

К чему снится крокодил мужчине

Мужчине крокодил снится к успеху или же к хвастливым друзьям. Фото © Шедеврум

Для мужчин крокодил во сне символизирует далеко не только подавленную сексуальную энергию с уклоном в садомазо. Часто в мужских снах он предвещает успехи в делах и работе. Крокодил из сна может также принести на хвосте захватывающие события и новые приятные перспективы. При этом маленький крокодил свидетельствует о том, что в вашем кругу общения завёлся хвастунишка, который сильно преувеличивает свои реальные заслуги. А ещё крокодил может намекать и на ваше собственное упрямство.

К чему снится крокодил женщине

Женщине крокодил снится к неприятной ситуации или внебрачной беременности. Фото © Шедеврум

Женщине крокодил может присниться к ситуации, которая будет для неё очень неприятной. К тому же крокодилы в женских снах указывают на то, что сновидица боится или не любит мужчин и одновременно хочет большой власти и больших денег. Однако не всё так плохо: крокодил может сниться и к появлению богатого поклонника или же к улучшению финансового благополучия вашего нынешнего партнёра. К тому же дедушка Фрейд считал, что видеть во сне крокодила — знак возможной внебрачной беременности. К этому явлению в наши дни относятся либерально, но даже современники Фрейда, к сожалению, подвергали женщин, родивших вне брака, некоторому остракизму.

К чему снится большой или маленький крокодил

Большой крокодил снится к большому злу, а маленький — к мелким неприятностям. Фото © Шедеврум

Большой крокодил во сне — это всегда очень страшный знак. Он намекает: зло, что над вами нависло, может быть гораздо больше, чем вы себе представляли. Чем больше был крокодил во сне, тем больше будет неприятностей. Кроме того, большой крокодил намекает, что нужно лишний раз проверить ваш круг общения: там могут попасться предатели.

Напротив, маленький крокодил снится к мелким бытовым неурядицам, которые вы с лёгкостью решите. Но в то же время он может свидетельствовать о скрытой угрозе. И, как мы уже писали ранее, маленький крокодил во сне указывает на хвастливого приятеля наяву.

К чему снится кусающий или нападающий крокодил

Агрессивный крокодил, который укусил вас, снится к супружеской измене. Фото © Шедеврум

Если крокодил во сне гонится за вами или уже успел укусить, это не к добру. По Фрейду это значит, что в вас бушуют подавленные сексуальные страсти с уклоном в БДСМ-практики. Также агрессивный аллигатор может свидетельствовать о том, что вскоре вы столкнётесь либо с предательством друга, либо с супружеской изменой.

К чему снится много крокодилов

Если во сне вас окружает толпа крокодилов, то сон предсказывает болезнь родственника. Видео © Tik-Tok / eagletrinidade

Если во сне вы окружены аллигаторами, как на этом видео, то сон может предсказывать болезнь вашего родственника. Также множество окруживших крокодилов может присниться к неловкой ситуации, из-за которой вас засмеют друзья, родственники, коллеги и даже ваша вторая половинка.

К чему снится мясо крокодила

Мясо крокодила снится к приобретению новых знаний. Если вкусное — знания вам пригодятся, если нет — лягут на душу тяжёлым бременем. Фото © Шедеврум

Мясо крокодила по соннику Древнего Египта, как мы уже писали, снится к ситуации, в которой вы будете финансово зависеть от какого-нибудь чиновника. Но это не единственная трактовка сна. Также мясо крокодила может сниться к получению новых полезных знаний. Если во сне мясо вкусное, значит, вы не боитесь новой мудрости и готовы принять её в себя. А если мясо крокодила показалось отвратительным, то новые знания окажутся вам бесполезны.

К чему снится яйцо крокодила

Яйцо крокодила снится к большой ошибке. Фото © Шедеврум

Яйцо крокодила снится, если в реальной жизни вы допустили серьёзную ошибку, из-за которой у вас возникнут жёсткие проблемы. Если приснилось только яйцо крокодила, знайте, что ошибку ещё можно исправить: постарайтесь вспомнить, как вы могли оступиться и кого могли нечаянно обидеть.

К чему снится крокодил, который вылупляется из яйца

Если в вашем сне крокодил вылупляется из яйца, то ситуация серьёзная: ошибка уже совершена, она большая и будет влиять на вас на протяжении долгого времени. В этой ситуации можно опять же попробовать вспомнить, что за погрешность была допущена, и постараться сгладить её негативное влияние.

К чему снится крокодил, пожирающий добычу

Если крокодил во сне поедает добычу, это значит, что вы станете свидетелем плохого поступка. Фото © Шедеврум

Крокодил, который пожирает добычу, снится к так называемой травме свидетеля. Такой крокодил появляется во снах, когда наяву вам предрешено стать свидетелем бесчестного, жестокого или неэтичного поступка. При этом поступок такой совершит, скорее всего, кто-то из ваших близких.

Что значит хождение по спине крокодила во сне

Хождение по спине крокодила снится к неприятностям, с которыми вы прекрасно справитесь! Фото © Шедеврум

Если во сне вы ходите по спине крокодила, то это не только невероятно весело, но ещё и аллегорически показывает какие-то события из вашей реальной жизни. Если вы прошлись по спине рептилии, то вас ждут неприятности, но небольшие — вы с ними легко справитесь самостоятельно. Если вы топчетесь по спине крокодила, но дальше никуда не двигаетесь, это может указывать на то, что в одиночку решить ваши проблемы будет трудно.

К чему снится выползающий из воды крокодил

Если крокодил выползает из воды, это снится к тяжёлой беременности. Фото © Freepik

Вылезающий из воды крокодил снится к тяжёлой беременности и сложным родам. Кроме того, такой крокодил тоже может намекать на предательство от близкого человека. Отнеситесь к своему здоровью с максимальной осторожностью, если увидите во сне такого крокодила.