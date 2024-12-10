Эти знаки зодиака ждёт белая полоса уже 15 декабря, когда Меркурий перестанет ретроградить

Четыре раза в год мы с опаской ждём приближения периода ретроградного Меркурия. Это период, во время которого с Земли кажется, что планета Меркурий движется вспять. Каждый раз Меркурий приносит новые сюрпризы: последний ретроград 2024 года был в Стрельце, а это значит, что планета благоволила знакам Огня и Воздуха. Знакам Воды и Земли не так повезло. Именно о них и пойдёт речь в нашем материале.

Стихия Воды

Для водных знаков зодиака период ретроградного Меркурия 2024 выдался особенно печальным. У вас в ноябре и декабре была жуткая полоса неудач. Но не отчаивайтесь: после 15 декабря вы увидите свет в конце туннеля. Кому конкретно из представителей зодиакального круга повезёт?

Знак зодиака Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Знак зодиака Рыбы. После 15-го их ждут успехи в сфере финансов. Фото © Life.ru

Для Рыб по гороскопу убывающий период ретроградного Меркурия подготовил всевозможные финансовые успехи. Если ваш бюджет слегка «просел», то уже после 15 декабря стоит ждать притока денег в кошелёк. Это может быть квартальная премия, повышение в должности или денежный подарок. Кроме того, для носителей знака зодиака Рыбы откроются новые возможности в сфере финансов: можете смело открывать, например, банковский вклад после 15 декабря.

Знак зодиака Рак (22 июня — 22 июля)

Знак зодиака Рак. Вторая половина декабря будет ознаменована успехами на личном фронте. Фото © Life.ru

Завершение периода ретроградного Меркурия 15 декабря 2024 года сулит людям, рождённым под знаком зодиака Рак, счастье в личной жизни. Если весь период до этого у вас были проблемы на личном фронте или ссоры со второй половинкой, то уже после 15 декабря можете забыть об этом периоде. В доме людей со знаком зодиака Рак поселятся любовь и гармония. А одинокие представители Рака по гороскопу обязательно найдут свою любовь во второй половине декабря.

Знак зодиака Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Знак зодиака Скорпион. Их настигнет полоса везения после 15 декабря. Фото © Life.ru

Для Скорпионов по гороскопу звёзды приготовили полосу баснословной удачи. Смело совершайте крупные покупки: вы не пожалеете, что наконец-то купили себе новый телефон или компьютер. В конце ретроградного Меркурия, 15 декабря, представителей знака зодиака Скорпион ждёт полоса везения в делах. Если вы давно хотели сменить сферу деятельности, можете смело оплачивать курсы профпереподготовки: новая профессия принесёт вам радость и финансовый достаток.

Стихия Земли

Для знаков зодиака стихии Земли ретроградный Меркурий 2024 подготовил небольшую полосу невезения, но уже 15 декабря этот неприятный период закончится. Земельные знаки зодиака могут уже начинать готовиться к празднованию Нового года, улыбкам и радости.

Знак зодиака Телец (21 апреля — 20 мая)

Знак зодиака Телец. После ретроградного Меркурия их ждут хорошие новости от родных и близких. Фото © Life.ru

Если вы Телец по гороскопу, то во второй половине декабря вас ждут хорошие новости от родных и близких. Если кто-то из них был тяжело болен, есть вероятность, что вас обрадуют вести об успешном лечении. Самих Тельцов болезни после конца ретроградного Меркурия обойдут стороной. Ничто не испортит представителям этого знака зодиака приближающийся праздник! Кроме того, празднование Нового года будет для Тельцов особенно радостным: они окажутся в тесном кругу родных и близких и ещё больше укрепят свои с ними отношения.

Знак зодиака Дева (23 августа — 22 сентября)

Знак зодиака Дева. Во вторую половину декабря они смогут наконец-то избавиться от тревоги и начать жить полной жизнью. Фото © Life.ru

Для Дев по гороскопу окончание периода ретроградного Меркурия 15 декабря подарит долгожданное спокойствие. Проблемы с ментальным здоровьем, если таковые появились в нынешний ретроград, наконец-то отступят, и вы сможете без происшествий отпраздновать Новый год в кругу друзей и родных. После 15 декабря носителям знака зодиака Дева можно будет отбросить все тревоги и наконец-то начать жить полной жизнью.

Знак зодиака Козерог (22 декабря — 20 января)

Знак зодиака Козерог. После 15 декабря у них будет взрывной рост авторитета как на работе, так и в кругу друзей. Фото © Life.ru

Козероги по гороскопу, после 15 декабря ждите взрывной рост вашего авторитета как на рабочем месте, так и в дружеской компании. В ретроградный Меркурий вы могли начать подвергать сомнению искренность окружающих, подумав, что с вами должным образом не считаются. Но в последние две недели 2024 года носителей знака зодиака Козерог наконец услышат и с его мнением согласятся. Кроме того, после окончания ретроградного Меркурия 2024 Козероги укрепят дружеские связи, что поможет ещё и на личном фронте. Представители знака зодиака либо встретят свою вторую половинку, либо полюбят своего партнёра ещё больше.