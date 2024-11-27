Что снится к смерти, что — к потере, что — к болезни: 6 самых страшных значений снов

В словаре Даля можно найти много интересных поговорок, но самые важные из них касаются, конечно же, снов. Например, «Спать соловьиным сном» — эта пословица описывает ситуацию, когда человек спит неспокойным, «будким» сном и часто просыпается. Иногда на это есть конкретная причина: в обычном, казалось бы, сне вам могут привидеться вещи, которые в силах предсказать смерть, болезнь или потерю. А многие считают, что сны с четверга на пятницу и вовсе вещие. В этом материале разберём, какие предметы из сна могут указывать на грядущие беды.

К чему снятся выпавшие зубы

Приснились зубы — что значит сон, где они выпадают. Фото © Шедеврум

Наверняка вам хотя бы раз снилось, что у вас выпадают зубы. Это абсолютно нормальное явление, но по Миллеру (автор одного из самых полных сонников) значение сновидения не предвещает ничего хорошего. Выпавшие во сне зубы обычно снятся к смерти близких. В следующий раз, если, не дай бог, вам приснится что-то подобное, пожалуйста, будьте особенно внимательны к своим родным и друзьям. Кто знает, может быть, предупредив человека, вы сможете предотвратить беду.

Что во сне означает песчаная пустыня

К чему снится пустыня с песком: толкование снов. Фото © Шедеврум

К сожалению, пустыня во сне не предвещает поездки в Египет или Арабские Эмираты. Такой сюжет сновидения тоже говорит, что вы или ваши близкие в опасности. В ближайшее время позаботьтесь о себе и своей семье, если вам приснилась пустыня — по сонникам она знаменует смерть кого-то из родственников.

Что значит во сне увидеть деньги

К чему снятся деньги: хороший или плохой знак. Фото © Шедеврум

Вопреки расхожему убеждению деньги снятся отнюдь не к пополнению финансов, а к их потере. Если во сне вам приснился пересчёт денег, да ещё и с недостачей, то стоит ожидать финансовых убытков. Если приснились деньги, будьте внимательны: вы можете как потерять пятитысячную купюру на улице, так и попасться на уловки мошенников.

К чему снятся умирающие растения

Увидеть во сне завядший цветок: толкование. Фото © Шедеврум

К чему снятся умирающие растения? По сонникам это тоже нехороший сон. Чахлые растения сами по себе выглядят довольно страшно, но если вы увидели их во сне, особенно в своём доме, то будьте начеку: такой сон предвещает крупную потерю. Толкование может быть таким: потеря денег или дорогих вам вещей. Особенно берегите фамильные драгоценности, если увидели такой сон.

Приснилась разбитая ваза — к чему

Сны, символизирующие болезни: к чему снится разбитая ваза. Фото © Шедеврум

Приснилась разбитая ваза — это тоже нехороший знак. Обычно по сонникам она предвещает болезнь, либо вашу, либо кого-то близкого. Если вы увидели во сне разбитую вазу, самое время провести запланированный врачебный чек-ап. Может быть, всё обойдётся и вы всего лишь подхватите простуду. Но, как правило, разбитые вазы снятся людям к более серьёзным болезням.

Что значит видеть во сне барабан и слышать его дробь

К чему снится барабан и что значит во сне услышать барабанную дробь. Фото © Шедеврум

Если приснился барабан или во сне вы его услышали, то такое сновидение, как и разбитая ваза, предвещает болезнь. Как правило, это заболевания, связанные с ушами: отит, временная потеря слуха, ушные пробки... Таких болезней не счесть, так что, услышав в сновидении барабанную дробь, знайте: сон предупреждает о важном, и в ближайшее время стоит особенно следить за ушами. Например, снизить громкость в наушниках, если вы едете в метро, или сходить наконец-то на осмотр к районному терапевту.