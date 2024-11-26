Что есть на ужин после 50 лет, чтобы во сне организм «ремонтировался» и омолаживался

Перешагнув полувековой рубеж, мы начинаем по-новому осознавать важность здорового образа жизни. И если утренний заряд бодрости и активность днём во многом зависят от наших привычек, то именно ужин играет ключевую роль в полноценном ночном отдыхе и восстановлении организма. Правильно подобранные продукты на ужин помогут не только избежать проблем с пищеварением и лишним весом, но и обеспечат организм необходимыми веществами для обновления клеток и поддержания молодости.

Какие есть секреты здорового ужина для людей старше 50 лет? В первую очередь это должны быть блюда из легкоусвояемой пищи — и есть стоит не позднее, чем за 3–4 часа до сна. А вот тяжёлые белки затрудняют ночной отдых, так как их переваривание затягивается на всю ночь, мешая выработке соматотропного гормона, ответственного за ночной «ремонт» организма.

Что нужно есть после 50 лет, чтобы оставаться здоровым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

«Ужин должен быть из лёгких белков. Если человек съест говядину или свинину на ужин, то мясо будет долго перевариваться, организм не сможет нормально спать, потому что процесс пищеварения будет продолжаться на протяжении всей ночи», — рассказала эксперт.

Для восстановления мышц и общего оздоровления во время сна лучше отдать предпочтение лёгким белкам. В качестве идеального варианта ужина диетолог Елена Соломатина поделилась с «Вечерней Москвой» несколькими вариантами: сырники, запеканка из творога, нежирная рыба или индейка с овощами, омлет или хумус.

Углеводы, по мнению диетолога, лучше оставить на утро, но в случае непреодолимого желания можно позволить себе бурый рис с морепродуктами. В общем, лёгкость и белок — вот залог спокойного сна и бодрости по утрам для людей элегантного возраста.

Бурый рис и морепродукты — идеальный ужин для людей 50+. Фото © Freepik