Вскрыты заточения древних ангелов. Что говорят предсказатели о падении Сирии и событиях 2025 года Пророки и ясновидящие связывали падение Дамаска и Сирии с началом мировой войны и даже ядерным конфликтом. Что обещали миру отцы церкви, ясновидящие и политики — в материале Life.ru. 10 декабря, 21:27 Что обещают пророки всему миру после падения Сирии в 2025 году. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / АР / Omar Sanadiki, © ZUMA, © «Шедеврум»

Неожиданное и быстрое падение власти Башара Асада показало, насколько хрупок наш мир и насколько близок он к Судному дню. Пророчества и предсказания лишь добавляют скептицизма. Накануне Нового года с трудом верится в счастливое будущее, ведь многие связывают падение Сирии с началом III мировой войны. Но надежда есть всегда.

Библия: Дамаск будет разрушен

Дамаск — один из самых древних городов планеты — ценен тем, что его судьба мистически и неразрывно связана с судьбой всего человечества. Самое главное: за все века его существования город ни разу не разрушался до основания. Падали и восставали из песков забвения царства, а Дамаск стоял.

Но вот что говорится о его судьбе в Книге пророка Исайи (17:1): «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин». Мало что останется и от самой Сирии: «Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальной Сирией; с ними будет то же, что со славою сынов Израиля...» (Книга пророка Исайи 17:3). Пророк говорит о том, что Ароерские города (города Палестины) опустеют, в них будут пастись стада животных. Далее речь идёт об умалении народа, о том, что укреплённые города будут похожи на останцы древних скал, встречающиеся в лесах и горах, сравнение его с единичными маслинами на масличном дереве.

Согласно библейским пророчествам, мало что останется от Сирии, но в Ветхом Завете речь может идти о событиях древности. Фото © ТАСС / АР / Ugur Yildirim

Однако, по мнению исследователей Библии, слова пророка Исайи относятся к своему времени. Предсказанные события произошли при ассирийском царе Тиглат-Пилезере в 732 году до нашей эры. Есть версия, что Исайя, как сказали бы сейчас, озвучил пророчество тремя годами ранее — в 735 году до нашей эры. Проще говоря, Дамаск уже захватывали, и не раз. Цари сменялись, а город оставался цел. Другое дело, что Библия — очень мистическая книга. И слова, произнесённые в древности, вполне могут иметь отношение к современности.

Православные старцы: горе начнётся с Сирии

Масла в огонь подливают предсказания православных старцев, обладающих даром прозорливости. Например, Паисий Святогорец, живший на Афоне, указывал, что события и катастрофы последних лет существования человечества будут неразрывно связаны с Сирией. Нарастающая волна насилия начнётся в тот год, когда Турция перегородит значимую для Ближнего Востока реку Eвфрат. Это уже случилось в 2018 году, когда Турция построила на Евфрате плотину ГЭС.

Евфрат уже обмелел, и открылись древние постройки, которые конспирологи называют местами заточения древних ангелов. Мол, их голоса уже слышны из евфратских подземелий; они выйдут из темниц, и тогда начнётся III мировая война. Предсказание старца подкрепляется словами из Откровения апостола Иоанна, в котором он рассказывает о событиях конца света.

«Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода Солнца» (Откр 16:12). После этого, по словам Святогорца, с востока явится огромное войско и начнётся война, в которой будет уничтожена мечеть Омара, стоящая на месте разрушенного храма Соломона. После чего будет восстановлен храм Соломона, в котором и будет короноваться Антихрист.

Демонстрация в Сирии под национальным флагом. Фото © ТАСС / AP / Hussein Malla

Ещё один грек искренне верил и в то, что падение мира начнётся с Сирии. Это был епископ Сиссании Антониос Кобос. Старец скончался в 2005 году и перед смертью горько плакал о том, что открыл ему Бог. «Большое горе начнётся со страшных событий в Сирии! — говорил он ученикам. — Тогда молитесь что есть мочи! Это будет зло во всех смыслах. В Сирии оно не останется, а придёт в Грецию. Будет много горя, и будет большой голод». В связи с этими словами вспоминаются предсказания русских старцев Зосимы Донецкого (Сокура) и Ионы Одесского о трёх Пасхах — кровавой, голодной и победной. Быть может, речь идёт о второй — голодной Пасхе?

Американские провидцы: с Сирии начнётся III мировая

Православным старцам поддакивают американские провидцы. Так, Эдгар Кейси, которого в США в XX веке почитали едва ли не за пророка, в одном из своих трансов якобы видел, что III мировая война (ядерный конфликт) начнётся именно в Сирии. Он призывал внимательно следить за событиями вокруг Турции, Сирии, Ливии и Египта.

На Сирию как на сердце мира указывала и американская провидица Вероника Лукен, которую якобы посетила Богоматерь. Она с грустью посмотрела на Лукен и показала ей карту с пылающими странами Ближнего Востока и Северной Африки и сказала, что это Сирия. На основании своей «встречи» Лукен предсказала миру гибель, войну и падение астероида (звезды-кометы), после чего уцелеет лишь четверть человечества.

Предсказание Ванги

Ещё более тревожное предсказание озвучивают последователи знаменитой болгарской колдуньи Ванги. Предсказательница считала, что Россия будет «освобождена», но перед этим должна пасть Сирия. «Ещё Сирия не пала. Сирия падёт к ногам завоевателя, да завоеватель окажется не тот!»

Болгарская провидица Ванга также предсказывала падение Сирии. Фото © Кадр из видео YouTube / ТЕОРИЯ ВСЕГО

В другой интерпретации пророчества Ванга говорит не о России. Её спрашивают о том, когда в мир снова придёт некое «древнейшее учение»? Видимо, речь идёт о дохристианских верованиях. А она отвечает: «Не скоро. Ещё Сирия не пала!..» А затем говорит о новом учении как о состоянии планеты, новом времени и новом мышлении.

Каддафи и Жириновский: следующими будут Саудовская Аравия и Катар

Так что же, куда ни кинь, всюду клин? Скорее всего, нет. Скорее всего, всё будет проще, буднично, но тоже страшно. В 2008 году Муамар Каддафи — ныне покойный глава Ливии — на саммите Лиги арабских государств, который проходил в Сирии, стоя перед лидерами стран Ближнего Востока и самим Башаром Асадом, предсказал крах его правления. Предсказание основывалось не на мистике, а на опыте общения Каддафи с западным миром. В своей речи он сетовал, что никто не расследует смерть Садама Хусейна, главы Ирака, и предсказал подобную участь от рук США каждому, кто присутствовал на саммите. Среди его слушателей был и египетский президент Хосни Мубарак. Он лишился власти через три года, Асад продержался 16 лет. Самого Каддафи убили в 2011 году, а государство Ливия фактически уничтожено.

Ныне покойный российский политик Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, ещё 11 лет назад в одной из телепередач предсказал, что после Хусейна и Каддафи падёт власть Асада. За ней последуют Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт. Целью свержения законной власти в этих государствах станет захват нефтяных и газовых ресурсов, которые будут перенаправлены в США и Европу с целью ослабления экономики России. Кстати, с этой же целью (против России) сейчас проходят военную подготовку тысячи боевиков на Ближнем Востоке. Сценарий ядерной войны политики не рассматривали. Да она и не нужна при таком раскладе Западу.

Авторы Майя Новик