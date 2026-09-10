К чему снится тонуть в воде, плавать или пить воду: толкование всех снов про воду по сонникам К чему приснилась вода? Символом чего является вода во сне? А что, если вы падаете в воду во сне? Почему воды во сне много? Подробно рассказывает Life.ru. 9052 9052 Что значит во сне увидеть воду и как толковать такой сон по сонникам? Обложка © «Шедеврум»

Видеть во сне воду обычно достаточно приятно, особенно если вам снится, например, отпуск на море или то, как вы плаваете в бассейне. Вместе с этим вода во сне —­ противоречивый знак. С одной стороны, он может означать счастье и процветание, с другой, сигнализировать о скором разочаровании или предупреждать об унынии или большой опасности. Life.ru нашёл в сонниках все толкования снов про воду, позитивные и не очень.

К чему снится вода: толкование по Фрейду

По Фрейду, вода снится либо к жажде, либо к встрече с любимым или любимой. Фото © «Шедеврум»

Согласно соннику Фрейда, вода во сне в первую очередь значит, что вы хотите пить. Это было очевидно. Однако, по мнению старины Зигмунда, вода также может символизировать позыв к мочеиспусканию. Но это самые базовые вещи, в то время как у Фрейда бывают и более сложные трактовки снов про воду. Так, вода является символом отношений между мужчиной и женщиной. Если во сне вы переливаете воду из одного сосуда в другой, то хотите встретиться с любимым. А если вы мужчина и снится, что вы спасаете знакомую из воды, то очень сильно хотите сблизиться с ней.

Сон с водой: толкование по соннику Миллера

По соннику Миллера, вода снится либо к злу и болезни, либо к счастью и процветанию. Фото © «Шедеврум»

Густав Миллер даёт подробнейшее толкование появлению воды во снах, более подробное встречается только в «Онейрокритике» Артемидора. По соннику Миллера, грязная вода в ванне во сне — сигнал, что рядом с вами находится зло. Чистая вода там же — к радости и хорошему здоровью. Кроме того, если вы видите во сне просто воду и она чистая и холодная, вас ждут радость, благосостояние и удовольствия. Но если вода во сне мутная — это плохое предзнаменование, вы окажетесь в опасности.

Если вода во сне затопила дом, по соннику Миллера допустима двойная трактовка образа. Вода в доме символизирует зло и его влияние на вас. Если вода поднимается, вы будете бороться со злом, если убывает — примкнёте к нему. Мутная вода, которая заполняет корабль, — символ болезни и нищеты, причём, если вы будете внимательны некоторое время после сна, сможете предотвратить эти напасти. Если во сне вы пьёте и вода чистая, то вас ждёт успех в делах, если вода мутная — это к болезни. Если вы делаете в воде физические упражнения, вам следует ожидать внезапного прилива страсти. Брызги воды, падающие на вашу голову, — к счастливой любви.

Что значит сон с водой: толкование по соннику Артемидора

По соннику Артемидора, холодная вода — хороший знак, а тёплая вода снится к разным напастям. Фото © «Шедеврум»

Сонник Артемидора Далдианского посвящает воде значительную часть своих толкований. Так, пить холодную воду во сне хорошо — это знак грядущих радостных событий. Но пить тёплую воду во сне — плохой знак, он предвещает безработицу или болезнь.

У Артемидора много толкований снов, в которых мы видим воду в реке. Например, чистая и прозрачная — хороший знак для рабов и подсудимых, но мутная река — к недовольству судей и препятствию к путешествиям. Если река во сне уносит всё на своём пути — сон к убыткам. Если же сновидец стоит в реке и не может из неё выйти — к неприятностям, с которыми невозможно справиться. Если во сне вы плывёте по реке или пруду, сон сигнализирует о большой опасности.

Если случилось наводнение и чистая река затекает в дом, это предвосхищает богатого гостя, который придёт с ценными дарами, а мутная река в доме может означать, что на вас нападут враги. Если река, наоборот, вытекает из дома, то для богатого и влиятельного сновидца это означает, что он будет управлять городом. Но если сновидец беден, то отступающее наводнение означает очень неприятные слухи, которые могут распустить о его жене и детях.

Колодец с водой, который появился там, где его не было, означает приумножение богатства или появление жены и детей у холостого человека. Маленький пруд символизирует появление в вашей жизни богатой и склонной к любовным утехам женщины. Ключ, родник или источник с чистой водой снятся, по «Онейрокритике», к выздоровлению от болезней.

Толкование снов с водой по соннику Древнего Египта

По соннику Древнего Египта, вода снится к приумножению богатства. Фото © «Шедеврум»

Сонник Древнего Египта из папируса Честера Битти III тоже предлагает обширные и противоречивые толкования снов с водой. Если во сне человек вытаскивает лодки из воды, это хорошо, так как сулит приумножение богатства. Если во сне вы льёте воду, то, с точки зрения древних египтян, это значит благополучие. Если во сне вы зачем-то бросаете дрова в воду, в ваш дом придёт боль, а если вы заливаете водой огонь, то сон предсказывает потерю имущества.

К чему снится вода мужчине

Вода снится мужчине, когда ему нужно решать проблемы. Фото © «Шедеврум»

Вода в мужских снах может быть как плохим, так и хорошим предзнаменованием. Тёплая вода предсказывает небольшие неприятности, а холодная — излечение от болезни. Пенная вода означает, что мужчине придётся решать проблемы, причиной появления которых стала его неосмотрительность.

К чему снится вода женщине

Женщине вода часто снится к беременности. Кроме того, вода снится и при гармоничных отношениях. Фото © «Шедеврум»

Женщинам вода обычно снится к беременности, если во сне вы погружаетесь в воду. Если плаваете в воде, то расшифровка сна может значить, что вас полностью устраивают нынешние любовные отношения. Если женщине снится сильная струя воды, этот сон может отсылать к скорому зачатию.

К чему снится много воды

Большое количество воды во сне может означать пагубное влияние зла на вашу душу. Фото © «Шедеврум»

Толкование сна, в котором много воды, может отсылать нас к традиционной трактовке из «Онейрокритики»: сон означает, что в вас борются доброе и злое начала. Если вода прибывает, вам удастся победить зло, а если убывает, то вы поддадитесь пагубному влиянию. Но есть и другая трактовка, согласно которой много воды, особенно чистой, снится к богатству и большому урожаю.

К чему снится, что падаешь в воду

Падение в воду во сне может быть отражением вашей водобоязни. Фото © «Шедеврум»

Если приснилось, что падаете в воду, это может быть вашим отражением страха перед водой и плаванием в ней. Такой сон также может символизировать то, что в реальной жизни вы находитесь в подвешенном состоянии и мучаетесь от неопределённости. Вам неясны ваши финансовые и карьерные перспективы, а также ваш социальный статус.

К чему снится рыба в воде

Рыба в воде снится к удаче и благополучию. Чем больше рыба, тем больше счастья. Фото © «Шедеврум»

У Life.ru уже выходил большой материал о том, что может означать сон с участием рыбы. Если рыба снится в воде, то это знак, предсказывающий удачу, а если вам удалось поймать рыбу, то удача будет просто огромной. Если рыба просто плещется в воде, тоже хорошо: это значит, что вам повезёт в сфере финансов.

К чему снятся ребёнок или взрослый в воде

Когда снится человек в воде, это означает, что кому-то близкому нужна ваша помощь. Фото © «Шедеврум»

Если во сне вы видите ребёнка в воде, это может говорить том, что вы не в ладах со своим «внутренним ребёнком», то есть с эмоциональной сферой. Такие сны могут предсказывать скорое выгорание или нервные срывы. Если же во сне в воде оказывается взрослый, то сон пытается сказать вам, что в вашей помощи нуждается кто-то из родных и близких и вы реально можете ему помочь.

К чему снится змея в воде

Змея в воде может предсказывать нападение врага или болезнь. Фото © «Шедеврум»

Life.ru уже рассказывал подробно, что может символизировать сон со змеёй, но там не было момента про воду. Так вот, большая змея в воде — это враг, который готовится причинить вам вред. Маленькие змеи в воде снятся к знакомству с опасными людьми. По славянскому соннику, земля в воде может предсказывать болезнь.

К чему снится чистая вода

Чистая вода — это хороший знак, с чем согласны все без исключения сонники. Радость, благосостояние, здоровье, богатство — всё это ждёт, если вы видите во сне чистую воду. Чистая и прозрачная река во сне — отличный знак для тех, кому предстоит судебное разбирательство, он указывает на победу в суде.

К чему снится мутная или грязная вода

Вместе с тем мутная и грязная вода — плохой знак. Практически по всем сонникам такая вода означает болезнь или разорение. Грязная вода во сне может значить, что вы лишитесь имущества или встретите могущественных врагов, с которыми не сможете справиться.

К чему снятся руки в воде

Если во сне ваши руки мокрые — не спешите пугаться, возможно, это хороший знак. Фото © «Шедеврум»

Если вы намочили руки в воде или моете руки во сне, трактовка может быть разной. Моете руки в холодной воде — сон указывает на ваши хладнокровие и рассудительность. Руки в тёплой воде во сне значат, что вас ждёт удача в делах и на работе. Грязная вода, в которой вы во сне намочили руки, — знак совершённой ошибки, её придётся признать.

К чему снится вода в бассейне, в квартире или дома

Бассейн, наполненный водой, снится к дальнему путешествию. Фото © «Шедеврум»

Вода в бассейне обычно указывает на то, что скоро вас ждёт дальнее путешествие. Если в бассейне тёплая вода, то сон рассказывает о том, что ваши любовные отношения гармоничны. Если вода холодная, ваша личная жизнь, увы, доставит множество проблем. Если вода затопила ваш дом или квартиру, это значит, что в реальной жизни чувство безысходности — ваш частый спутник.

Мы рассказали вам о популярных толкованиях снов, в которых появляется вода. Надеемся, вам понравилось. Если вам интересны толкования других снов, то недавно у Life.ru выходил материал о том, что может означать сон, в котором вы видите кровь.

Авторы Анна Волкова