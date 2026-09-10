С мужем, с незнакомцем, с покойником: К чему снится поцелуй по сонникам и что означает такой сон Что значит, когда целуешься во сне? Что, если во сне целуешь друга, бывшего, незнакомца или даже покойника? О том, как трактовать такие сны и что они символизируют, подробно рассказывает Life.ru. 75735 75735 Что значит, если во сне целуетесь: толкование снов по сонникам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © Freepik / rawpixel.com

Целоваться во сне нам приходится не так часто, как хотелось бы. Часто поцелуй во сне означает что-то романтическое, но есть и другие значения. К чему снится поцелуй: к деньгам, к повышению зарплаты, к карьерному росту, к болезни, к выздоровлению… В общем, трактовок масса. О том, что значит целоваться во сне с мужчиной, с женщиной, с мужем или женой, а то и вовсе с незнакомкой, расскажем в материале.

К чему снится поцелуй: Толкование по Фрейду

По Фрейду поцелуй во сне означает всевозможные подробности о вашей сексуальной жизни. Фото © Freepik / prostooleh

Удивительно, но в «Толковании сновидений» Зигмунда Фрейда о поцелуях в снах пишется довольно мало. У психолога достаточно классическая для его видения мира трактовка снов о поцелуях. Они символизируют половую сферу, если во сне вас целуют — то вы склонны отдавать инициативу партнёру. Если мужчина страстно целуется во сне, это может свидетельствовать об его импотенции. Поцелуй во сне для женщины означает знакомство с альфонсом. Если сон с поцелуем видит мужчина, это значит, что его вторая половинка начинает без него скучать. А наблюдать за целующимися людьми — к ситуации, когда вы окажетесь втянутыми в неприятную историю.

К чему снится поцелуй: Толкование по соннику Миллера

Целоваться во сне в темноте по Миллеру — к разврату и бесчестью. Фото © Freepik

У Густава Миллера в соннике присутствуют более разнообразные объяснения снов о поцелуях. Если во сне мужчина целует невесту, а она выглядит больной и усталой, это значит, что действия его друзей не доставят ему радости. Если во сне вы целуете свою маму, то вас ждут успех в бизнесе, а также любовь и уважение друзей. Поцелуй с братом или сестрой — предвестник будущих удовольствий, дружбы и приятной компании. Если вы целуетесь в губы с возлюбленной в темноте — вас ожидает разврат и бесчестье, а если целуете любимую при свете дня, то вас посетит глубокое уважение к женщинам.

Если соперник целует вашу любимую во сне — она скоро перестанет вас уважать. Целовать врага во сне — к примирению с другом. Если во сне вы целуете незнакомку — впереди безнравственные и развратные поступки. А для тех, кто уже в браке, сон о том, как супруги целуют друг друга, пророчит духовную гармонию в доме и полное взаимопонимание. Девушка, которая видит сон о том, как её застали врасплох во время поцелуя с тайным поклонником, скоро столкнётся с дерзостями от некоторых друзей. Они могут оказаться не совсем друзьями для неё.

К чему снится поцелуй: Толкование по соннику Артемидора Далдианского

К чему снится поцелуй? По соннику Артемидора — к приятным беседам или смерти. Фото © Freepik

Многие сны о поцелуях в трактовке Артемидора мы не можем здесь привести из соображений приличия. Но некоторые всё-таки расскажем. Так, если вы во сне целуете друзей, то это хороший знак: впереди приятные беседы. Целовать врагов во сне тоже неплохо: грядёт окончание вражды. Целовать мёртвых для больного — к гибели, а здоровому после такого сна не стоит вести важных дел, за исключением случаев, если покойник был самым дорогим и любимым.

К чему снится поцелуй: Толкование по исламскому соннику

Исламский сонник расценивает поцелуй во сне как благословение Аллаха на исполнение желаний. Фото © Freepik

В мусульманской традиции поцелуй во сне может предвещать исполнение желаний и материальное благосостояние, особенно если герои сна живут в нужде. Но пророческая сила сна не сработает, если вы будете бездействовать: необходимо усердно поработать, чтобы добиться желаемого. Для того чтобы решить свои проблемы, можно уповать на Аллаха, но и самому нужно действовать достаточно активно.

К чему снится поцелуй: Толкование по белорусскому соннику Евдокима Романова

Белорусский сонник Евдокима Романова связывает поцелуй во сне с оскорблениями. Фото © Freepik / cookie_studio

В 1889 году этнограф и археолог Евдоким Романов собирал фольклор в Могилёвской и Витебской губерниях тогдашней Белоруссии. По этим народным мудростям он составил первый белорусский сонник. Целоваться во сне в этом соннике означает получить оскорбление или же приглашение на свидание. А если вы видите молодую и красивую девушку, то это, по белорусским поверьям, означает, что к вам приходила Божья Матерь.

К чему снится поцелуй: Толкование по соннику Мартына Задеки

В соннике Мартына Задеки поцелуй во сне может примирить вас с врагами. Фото © Freepik

Вы, наверное, помните, что в «Евгении Онегине» Пушкина Татьяна Ларина в одном из эпизодов читает сонник. Это был сонник Мартына Задеки, самый популярный в те времена в России. Эта книга была опубликована в 1770 году в Базеле, а её автором был отшельник из Швейцарии, который в 1739 году ушёл от людей в Альпы. В Россию сонник попал вместе с книгой предсказаний того же Задеки, в которой он предрекал гибель Османской империи. Впрочем, многие русские книгоиздатели публиковали под псевдонимом отшельника свои произведения: это были Комиссаров, Курочкин и Щербина. Чей именно сонник читает Ларина, до сих пор непонятно. По Мартыну Задеке, целоваться во сне мужчинам обещает скорое примирение с врагами, а девушки могут ожидать скорого замужества после такого видения.

К чему снится поцелуй с бывшим

Связываться с бывшими наяву — это всегда не к добру, особенно если вы выпили лишнего и ваш палец уже завис над кнопкой «позвонить». Расставание — серьёзный шаг и обычно происходит по ряду веских причин. Чаще всего это измена, так что получить от бабника сообщение с текстом «Ты мне снилась» тоже не самое приятное событие. Удивительно, но во сне ситуация переворачивается на 180 градусов. Поцелуй с бывшим во сне — к неожиданному и приятному сюрпризу. Это может быть некое радостное событие, подарок или успехи на работе. Но будьте осторожны: бывший парень может появиться во сне не просто так, а по своему злому умыслу. Если бывший в реальности провёл ритуал приворота, то поцелуи с ним во сне нисколько не удивительны, но вам стоит быть максимально осторожными, чтобы уберечь нынешние отношения.

К чему снится поцелуй с незнакомцем

Поцелуй с незнакомцем во сне — это в целом хороший знак. Фото © Freepik

Целоваться с незнакомцем во сне — хороший знак, особенно в том случае, если после пробуждения вам от этого приятно. Такое сновидение может означать важную находку, знакомство с интересным человеком в реальной жизни, замужество или просто радость. Но есть и другая сторона медали: поцелуй с незнакомцем может указывать на то, что вы скрываете свою настоящую личность, каждый день создавая маску для общения с людьми. Если вы целуетесь с незнакомцем в темноте, сон может означать, что вы не знаете, кто вы на самом деле.

К чему снится поцелуй с другом

Поцелуи с друзьями во сне считаются хорошим знаком ещё со времён Артемидора, а его «Онейрокритика» написана всего лишь в третьем столетии нашей эры. Такое сновидение может означать, что в будущем вас ждёт бурный и страстный роман, полный приключений. В негативном значении этот сон предсказывает вам, что вы присвоите чьи-то достижения.

К чему снится поцелуй с мужчиной

Значение поцелуя с мужчиной во сне зависит от того, кто для вас этот мужчина. Фото © Freepik / artursafronovvvv

Толкование поцелуя с мужчиной во сне сильно зависит от того, какими узами вы с этим мужчиной связаны. Если это незнакомец, то видение свидетельствует о находке, романе, замужестве или о проблемах с пониманием личности. Если это друг, то впереди весёлые беседы или воровство чужой интеллектуальной собственности. Если вам снится поцелуй с любимым, но вы в ссоре, то скоро помиритесь. Поцелуй с мужем во сне — к ссоре с родственниками. Если это поцелуй с коллегой, вас ждёт командировка, а если с одноклассником — хорошая новость.

К чему снится поцелуй с женщиной

Поцелуй с женщиной или девушкой во сне может означать множество разных вещей. Если во сне целоваться с подругой или знакомой девушкой, скоро вас ожидает резкая смена обстоятельств. Поцелуй с незнакомкой — не очень хороший знак, он предсказывает, что вас попытаются обмануть или соблазнить. Целоваться с женщиной, которая является вашей единственной и любимой, во сне можно при свете и в темноте. В первом случае это свидетельствует о вашем уважении к женщинам, а во втором — предостерегает от распутства. Также поцелуй с девушкой может предсказывать болезнь.

К чему снится поцелуй с покойником

Поцелуй с покойником во сне — к успеху или болезни. Фото © Фото © Shutterstock / FOTODOM / Emotions studio

Многим из нас приходилось хотя бы раз целовать покойника или покойницу наяву: это один из важных православных погребальных обрядов. Кому-то эта традиция может подарить детскую травму, но она и наполовину не такая страшная, как поцелуй с мертвецом во время сновидения. Если во сне вы целуете покойника, оставайтесь спокойны. В случае вашей болезни это может свидетельствовать о смерти, но только когда болезнь неизлечима. Здоровым достаточно просто провести ритуал чистки. Есть и моменты, когда поцелуй с покойником вообще ничего не значит: это несколько дней после похорон. Если во сне вы осознавали, что будете целовать покойника, и всё равно это сделали, вам «грозит» успешное решение проблем, которые на вас свалились. Простой поцелуй с покойником снится к болезни или операции.

Целоваться в губы во сне

Пожалуй, только поцелуй в губы во сне — это безусловный признак удачи, если в нём не присутствуют странности типа покойников или родственников. Если вам приснился поцелуй в губы, ждите успеха в делах и полосу везения. Но все дела надо будет решить в течение трёх недель после сна с поцелуем.

Таким образом, то, к чему снится поцелуй, может зависеть от ряда факторов. Целоваться во сне — с незнакомцем, с мужчиной, с женщиной или с другом? Для начала надо ответить на эти вопросы. Трактовки поцелуя во сне будут сильно отличаться друг от друга. Так, поцелуй с покойником — это к успеху или болезни, поцелуй с мужем — к ссоре с родственниками, поцелуй с женщиной — к обману и соблазнению. Ранее Life.ru писал о том, к чему снится дом.

Авторы Любовь Свободная