Рыжие, чёрные или большие прусаки: К чему снятся тараканы и какие есть толкования по сонникам Что значит видеть во сне тараканов? Что, если во сне вы увидели много тараканов в квартире? А если вы давите тараканов? Как трактовать такие сны и что они символизируют, подробно рассказывает Life.ru. 22622 22622 К чему снятся тараканы и что, по соннику, значит увидеть таракана во сне. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii, © Freepik, © Freepik

Видеть во сне тараканов почти так же отвратительно, как наткнуться на них в реальной жизни. Усатые жильцы коричневого или (что хуже) чёрного окраса обычно забираются в дома от соседей, заражают еду и воду и переносят ряд жутких болезней, например менингит, сальмонеллёз или пневмонию. Эти насекомые очень мерзкие и очень живучие — кустарные методы борьбы и потребительские ловушки быстро перестают помогать, поэтому в запущенных случаях принято вызывать дезинсектора, и даже к ядам профессионального уровня они могут адаптироваться. К чему снятся тараканы? Как реагировать, если тараканы вдруг появились у вас в голове? О чём предупреждает нас обилие прусаков во сне? К чему снится яростная схватка с усачами, где вы по старинке давите их тапком? Подробно рассказываем в этом материале.

К чему снятся тараканы: толкование по Фрейду

Фрейд считал, что тараканы во сне символизируют детей, а убивать их — это проявление ваших садистских наклонностей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RHJPhtotos

Толкование снов о живых тараканах по методу дедушки Фрейда вас гарантированно удивит. Во-первых, тараканы не связаны с сексуальной сферой. Напротив, в снах они символизируют детей. Да, именно детей. Во-вторых, если они вам приснились, значит, вы хотите в ближайшее время продолжить свой род. Если же в объятиях Морфея вам привиделись мёртвые тараканы, то лучше сходить к гинекологу и урологу: такой сон может предупреждать о бесплодии. А если во сне вы давите рыжих усачей, это может свидетельствовать о подавленных садистских наклонностях.

Толкование снов с тараканами по соннику Миллера

Укус таракана во сне, по соннику Миллера, сулит зло и несчастье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В соннике Густава Миллера тараканы появляются в нескольких случаях. Если они во сне просто присутствуют, то вас будет преследовать зависть. Если насекомое вас укусило — ожидайте зла и несчастья. Если во сне ваш дом просто кишит живыми тараканами — впереди болезни и множество огорчений. Если вы смогли передавить всех тараканов, то вам повезёт и беды обойдут вас стороной. Хотя в некоторых случаях подобный сон предсказывает болезнь кого-то из ваших близких.

Что значат тараканы во сне: толкование по соннику Артемидора Далдианского

Тараканы во сне — хороший знак только для золотарей. Так считал Артемидор Далдианский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Treecha

В «Онейрокритике» Артемидора видеть тараканов во сне может быть хорошим знаком, но только для представителей профессий, которые взаимодействуют с нечистотами, например сантехников, уборщиков, операторов мусоровоза. Всем остальным при виде тараканов во сне следует напрячься: они могут предупреждать о безработице и ущербе, особенно если вы парфюмер. То же самое относится к навозным жукам и светлякам. Впрочем, если во сне вы уничтожите всех насекомых, то беды можно будет избежать.

К чему снятся тараканы: толкование по китайскому соннику

В китайском соннике Чжоу-гуна тараканы символизируют тревогу и неприятности. Фото © Freepik

В китайском соннике Чжоу-гуна тараканы во сне символизируют тревогу и мелкие неприятности. Они предупреждают нас о накоплении мелких дел, которые могут отвлечь от главной задачи, или же об обострении некоторых ситуаций. Если тараканы кусаются, сон символизирует скрытую угрозу или плохие эмоции. Кроме того, кусачие тараканы во сне могут указывать на то, что в вашем кругу общения завёлся тайный недоброжелатель. Давление со стороны окружающих, стресс и проблемы со здоровьем — всё это могут отражать кусающиеся усачи во сне.

Тараканы во сне: толкование по исламскому соннику

В исламском соннике живые тараканы во сне — к радостным новостям, а мёртвые — к плохим людям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lamyai

Совсем противоположный взгляд на живых тараканов предлагает исламский сонник. К чему снятся тараканы по мнению мусульманских мудрецов? К радостным новостям и событиям. Во многих культурах тараканы в принципе ассоциировались с достатком и благополучием, так как появлялись только в тех домах, где в изобилии водилась еда. Эти представления нашли отражение в исламском соннике. Но если вы увидели мёртвых тараканов во сне, то, по исламскому соннику, ждите беды: преставившиеся усачи символизируют плохих людей, которые вскоре появятся в вашей жизни.

К чему снятся тараканы женщине

Женщине тараканы снятся, когда ей надо позаботится о здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Josep Suria

Если вы женщина и видите во сне тараканов, стоит позаботиться о своём здоровье. Исключите из жизни стресс и перегрузки. Кроме того, прусаки могут предвещать встречу с интересным человеком или же продвижение по службе. Тараканы также снятся к гостям, как бы двусмысленно это ни звучало. Чёрные, или канализационные, тараканы — кошмар в реальной жизни: они грязные, маленькие и пахнут гнилью. Но во сне для женщины это хороший знак: вам предстоит знакомство с интересными людьми или предложение руки и сердца.

К чему увидеть рыжих или чёрных тараканов во сне

Рыжие тараканы снятся к пустым разговорам, а чёрные — к сплетням и интригам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kaninw, RHJPhtotos

Рыжие тараканы снятся к пустым разговорам, обещаниям, которые никто не собирается выполнять, и сплетням. После того как вам приснился рыжий прусак, будьте осторожны с информацией, которую вы доверяете друзьям и знакомым. Рыжие тараканы также показывают, что ваша совесть нечиста: возможно, вы кого-то обидели и теперь мучаетесь от чувства вины. При этом большой рыжий таракан с длинными усами во сне — это знак большой прибыли, чем больше насекомых вы во сне увидели, тем больше прибыль.

Чёрные тараканы во сне — такой же плохой знак, как и в реальности. Но если в жизни они означают, что где-то в системе канализации вашей квартиры появилась колония усачей, то во сне увидеть чёрных тараканов — к сплетням и интригам против вашей персоны. Если во сне появился большой чёрный таракан, будьте крайне осторожны, так как козни против вас будут плести очень влиятельные люди.

К чему снятся большие тараканы во сне

Большие тараканы во сне обещают внезапную прибыль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Большие тараканы снятся не всегда к чему-то плохому. Большие рыжие прусаки — это внезапная прибыль, например денежный подарок или премия. Большие чёрные тараканы во сне могут предвещать карьерный рост, но могут и предупреждать об интригах. Кроме того, в некоторых случаях большие тараканы во сне могут свидетельствовать о тяжёлых внутренних переживаниях, с которыми вы сталкиваетесь.

К чему снится много тараканов

Много тараканов во сне — к приятным встречам с друзьями и родственниками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Если вам приснилось много тараканов, не пугайтесь. На самом деле это хороший знак. Прусаки могут сулить вам карьерный рост, прибыль, приятные новости или встречи с родственниками и друзьями, тоже приятные, что немаловажно. Множество тараканов во сне может предсказывать и глобальные перемены в жизни: появление детей, переезд, брак или новую работу. В целом увидеть во сне большое количество усачей — это символ достатка. Но если помещение из сна просто кишит ими, то вам пора задуматься об избавлении от лишних вещей. Если же ватага прусаков бросилась от вас врассыпную во сне, наяву будьте осторожнее со своими тратами.

Убивать тараканов во сне

Убивать тараканов во сне — к большим переменам в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Если во сне вы делаете то же самое, что сделали бы наяву в случае появления тараканов в доме, то есть давите их, это может указывать на разные вещи. Во-первых, на перемены в вашей работе. Если вы убиваете прусаков с отвращением, ждите неприятностей на работе, а если для вас это уже рутинная задача — стоит ожидать продвижения по службе. Во-вторых, по другим сонникам, убить таракана во сне — к большим переменам. Новая работа, учёба, смена места жительства, брак или развод — всё это может предсказывать убийство такого насекомого.

Когда во сне вы гонитесь за тараканами и успешно их нейтрализуете, это символизирует успех в достижении поставленной цели. Если же во сне вы выступаете в роли дезинсектора и травите тараканов ядом, то смысл противоположный: вам лучше отдохнуть и взять передышку от достижения своих целей. В случае если во сне ногой тараканов давит бизнесмен, то не стоит ждать лёгкой прибыли в вашем деле: этот сон предупреждает о том, что придётся усердно поработать.

Если приснилось, что уничтожили целый рой тараканов, то с психологической точки зрения это может выявлять ваши агрессивные мысли, над которыми получилось взять контроль. С точки зрения Фрейда, убийство тараканов во сне символизирует ваши садистские наклонности.

Мы предоставили вам все возможные трактовки снов о тараканах по сонникам. Большие тараканы во сне — чаще знак достатка и успеха, чем каких-то негативных вещей. Но убийство тараканов во сне может вам многое рассказать о вас самих. Ранее Life.ru рассказывал, к чему снятся волосы и к чему снятся волны.

Авторы Любовь Свободная