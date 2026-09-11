К чему снятся роды девушке, женщине, мужчине — самые интересные толкования по сонникам К чему приснились роды? Символом чего являются роды во сне? А что, если роды снились небеременной девушке или женщине? Что значат роды во сне, что — родить во сне мальчика или девочку? Рассказывает Life.ru. 16812 16812 Что означает сон, в котором беременна. Обложка © Шедеврум

Видеть во сне роды одновременно и волнительно, и страшно. И не всегда это означает, что вы сами скоро родите — трактовок у такого сна может быть множество. Специально для вас собрали информацию из сонников, чтобы раз и навсегда прояснить, к чему снятся роды, что означает такой сон и что делать, если вы не планируете беременеть в ближайшее время, но роды всё равно приснились. Бонусом расскажем, как истолковать сон, в котором вы стали акушеркой, и к чему снится рождение детей разного пола.

К чему снится беременность: Толкование по Фрейду

Зигмунд Фрейд даёт снам о родах практически буквальное толкование. Фото © Шедеврум

В «Толковании сновидений» Зигмунд Фрейд очень прямолинеен. У него роды значат ровно то же, что и в реальной жизни. Если вы женщина и снятся собственные роды, это может означать либо то, что вы уже беременны, либо что скоро забеременеете. Если вы во сне принимаете роды, независимо от вашего пола это может означать, что вы сыграете ключевую роль в родах кого-то из ваших близких. Может быть, вас пригласят стать крёстным? Если же вы давно смирились с репутацией одиночки, но вам всё равно приснились роды, то это может значить, что в близком будущем вас ждут важные знакомства. Вполне вероятно, тогда вы и встретите свою любовь. Если женщина во сне про роды видит своего мужа, то связь между супругами так крепка, что можно только позавидовать! Фрейд предусмотрел даже маловероятную ситуацию, в которой во сне рожает мужчина: если такой сон снится одинокому парню, то скоро он перестанет быть таковым; если же подобный сон снится женатому или обручённому мужчине, то сновидение может намекать на то, что брак находится в опасности.

Что значит во сне увидеть беременность: Толкование по соннику Миллера

Сонник Миллера полагает, что роды во сне предвещают хорошие новости или получение наследства. Фото © Шедеврум

Сонник Густава Хиндмана Миллера даёт несколько разных толкований снам про беременность и роды. Если вы женщина и снится беременность, значит, со своим будущим мужем вы будете несчастливы и вдобавок ко всему дети получатся некрасивыми. Если беременность снится девственнице, сон означает, что бедную девицу скоро опозорят и её ждёт множество проблем. Если беременность снится действительно беременной женщине, по соннику Миллера это очень хороший знак: роды будут лёгкими и благополучными, а сама роженица очень быстро восстановит силы, явив миру крепкого и здорового малыша.

Если во сне фигурируют непосредственно сами роды, то трактовка совсем другая. Рождение ребёнка во сне по соннику Миллера сулит улучшение качества жизни в целом и житейских обстоятельств в частности. В ряде случаев сон может и правда предсказывать появление на свет малыша в реальной жизни. Если роды снятся девушке ещё до свадьбы, это может означать, что ей необходимо ответственно отнестись к своей репутации и защите чести и достоинства. Сон о родах по соннику Миллера в целом может предвещать радостные новости, получение наследства, дорогие подарки и прочие позитивные вещи.

Роды во сне: Толкование по соннику Древнего Египта

Сонник древних египтян, или Папирус Честера Битти III, показывает всего одну вероятность сна про роды: когда человеку снится, что он рождён одноногим. Для древних египтян это было очень хорошим знаком, но, к сожалению, до сих пор неизвестно, что именно предвещал такой сон. Очевидно одно: хромота или одноногость при рождении символизировала божественное начало. Возможно, сон предвещал особенные благословения древнеегипетских богов.

Беременность во сне: Толкование по соннику Артемидора

Сонник Артемидора Далдианского даёт множество различных трактовок: роды во сне в основном предвещают избавление от неприятностей. Фото © Шедеврум

Самый известный сонник Средневековья — «Онейрокритика» Артемидора Далдианского — даёт несколько толкований снам о беременности и родах. Если бедному человеку снится беременность, это значит, что он накопит много денег, будто «надуется»; а вот богачу сон про беременность не сулит ничего хорошего, только тревоги и тяжёлые испытания. Если беременность снится женатому, тот потеряет жену. Если холостой видит сон про беременность, он повстречает замечательную женщину, с которой свяжет свою жизнь. Всем остальным после сна о беременности лучше напрячься, ибо им он предвещает болезни.

Тем временем роды во сне по соннику Артемидора означают принципиально иные явления. Если роды видит больной человек, такой сон символизирует скорую смерть, так как душа в этом случае покидает тело точно так же, как плод покидает утробу рожающей женщины. Тому, кто много задолжал или оказался в тяжёлом положении, сон про роды сулит избавление от этих неприятностей. Сон о родах также может предсказать раскрытие тайн. Богачам роды снятся к обнищанию, а купцам и морякам, наоборот, к богатству и продаже своих товаров. Кроме того, сон о родах может предсказывать скорую смерть родственника.

К чему снятся роды девушке

Девушкам роды часто снятся к беременности или к хорошим новостям. Фото © Шедеврум

Если роды снятся беременной девушке, то ряд сонников трактует такое сновидение однозначно: сон свидетельствует о благополучном разрешении от бремени. По исламскому соннику сон о родах поможет беременной узнать пол ребёнка: если во сне родился мальчик, то наяву появится на свет девочка, и наоборот.

Если роды снятся небеременной девушке, то первым делом стоит выяснить, замужем ли она. Если роды снятся незамужней, это сулит проблемы, как репутационные, так и жизненные. Если роды снятся замужней женщине, то, во-первых, это может значить, что она скоро забеременеет, а во-вторых, такой сон означает хорошие новости, а также полное жизненное обновление с чистого листа. По исламскому соннику роды во сне замужней женщины появляются к достатку в доме.

К чему снятся роды незамужней женщине

Если вы не замужем, то роды во сне могут быть плохим предзнаменованием: они будут означать, что ваша репутация под угрозой. Фото © Шедеврум

Как мы уже упоминали, незамужние женщины — единственная категория людей, которым не к добру видеть сны про роды. Для них такие сны означают сильные репутационные потери, множество проблем в сфере финансов и межличностных отношений, а также возможность прилюдного унижения. Но по исламскому соннику роды во сне — хороший знак: они предвещают скорое замужество.

К чему снится принимать роды или видеть, как кто-то рожает

Принимать роды во сне — неплохой знак. В реальности вы примете участие в незначительном событии с крупными позитивными последствиями. Фото © Шедеврум

Если во сне вы невольно выступили в роли акушерки, то по соннику Фрейда это может указывать на то, что вам придётся выполнять похожую функцию в жизни: либо принимать роды у кого-то из близких, либо помогать с транспортировкой, а может быть, стать крёстным или крёстной. По соннику Ванги трактовка беременности во сне несколько отличается: принимать роды во сне значит, что в реальности вы примете участие в событии, которое покажется вам самим незначительным, но будет иметь крупные и неожиданные последствия.

Если во сне родился мальчик

Если во сне родился мальчик, это к богатству, большим проектам и новым начинаниям. Фото © Шедеврум

Если во сне роды прошли легко и в результате на свет появился ребёнок, это предвещает веселье, радость, удачу, исполнение желаний. Если ребёнок — мальчик, то в будущем вас ждут приятные изменения. Видеть во сне рождение мальчика — к новым начинаниям, успешным денежным делам, приятным новостям и большим замыслам. Прибавка к заработной плате и повышение по работе, а ещё встреча с новой любовью тоже возможные трактовки сна с рождением мальчика. Рождение потомка мужского пола во сне может предупреждать о том, что скоро вы сможете получить помощь оттуда, откуда не ждали. Для замужней женщины сон с рождением мальчика — к стабильным, спокойным и полным взаимопонимания отношениям с мужем.

Если во сне родилась девочка

Если во сне родилась девочка, это к тихой и спокойной семейной идиллии. Фото © Шедеврум

Если во сне у вас родилась девочка, это предвещает стабильность, спокойствие, примирение после крупной ссоры, семейную идиллию. Кроме того, рождение девочки может сниться к переезду и даже появлению внуков. Такой сон в силах предупреждать о том, что не за горами время, когда вы обретёте материальное благополучие и богатство. Если рождение девочки во сне проходит легко и безболезненно, то для женщины такой сон означает освобождение от тяжёлых обязательств, раздачу долгов, избавление от хлопот. В то же время, если роды девочки во сне были трудными, это может намекать на проблемы, трудности и препятствия в будущем. Кроме того, если девочка из сна появилась на свет с длинными волосами, то наяву ваши дети смогут похвастаться хорошим здоровьем.

Мы рассказали обо всех значениях сна про роды. Как видите, роды во сне не всегда приводят к беременности в реальной жизни: часто это знак удачи, счастья, внезапного богатства, хороших новостей. А если вам интересны значения других снов, то Life.ru писал о том, к чему снится вода и к чему снятся кошки.

Авторы Анна Волкова