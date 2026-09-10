Пьяный во сне: Подробные толкования по сонникам, к чему снится алкаш Что значит видеть во сне пьяного? А что, если во сне видишь пьяного мужчину или пьяную женщину, пьяного покойного? Как трактовать такие сны и что они символизируют, подробно рассказывает Life.ru. 70686 70686 Что значит сон с пьяным: толкование по сонникам. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy , © Freepik

Видеть во сне пьяного человека — это прикольно, но только если вы сами любите заложить за воротник. Да, многим может посреди рабочей недели присниться весёлый вечер в баре, а в случае, если человек страдает лунатизмом, такой сон вполне способен превратиться в реальность. Но не стоит забывать о взрослых детях алкоголиков, каждый из которых несёт в себе тяжёлую психологическую травму от шумных и агрессивных пьянок родственников и может реагировать панической атакой на сам запах спиртного. Не стоит забывать и о том, что алкоголь — убийца мечты и страшный яд, который делает нас слабее и глупее. Как говорят американские маркетологи — пейте ответственно.

Пьяный во сне — что же он пытается нам сказать? В целом алкоголик, которого вы встретили в объятиях Морфея, — знак того, что вы недовольны тем, на какой ступени социальной лестницы сейчас находитесь. Но только если он запойный, включая ситуации, когда во сне данный пьяница — вы сами. Если же приснился незнакомый пьяный — это тревожный сигнал: впереди большие неприятности. Подробности расскажем в материале на основании данных из нескольких сонников.

Пьяный во сне: Толкование по Фрейду

Зигмунд Фрейд описывал очень интересные случаи появления пьяных в снах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

У дедушки Фрейда были свои теории о том, с чем может быть связано явление пьяного во сне. Одному из пациентов основателя психологии приснился собственный отец. Вернее, не совсем так: во сне мужчина получил счёт на оплату пребывания в больнице в 1851 году и удивился, что это было ещё до его рождения. Потом понял, что в госпитале мог находиться его отец, но тут же вспомнил, что тот умер ещё до 1851 года. Радостный пациент пошёл в соседнюю комнату сообщить отцу (который в жизни уже умер) об этом инциденте. Отец припоминает, что в 1851 году (будучи мёртвым) был сильно пьян и попал в больницу. В толковании Фрейда это сон не совсем о пьянстве, а о тяжёлом разговоре, который пациент хотел бы провести с кем-то из своих живых знакомых, представленных во сне в образе отца. К тому же сам пациент пристрастился к опьянению хлороформом в юности.

Следующая трактовка «пьяных снов» по Фрейду несёт исключительно медицинский характер. Дело в том, что в клинике у Зигмунда часто оказывались алкоголики в состоянии белой горячки. Их лечили, принуждали к воздержанию, но все знали: когда пациенту начинают сниться пьянки, дело плохо. Такие сюжеты означали возвращение болезненного пристрастия к алкоголю.

Что значит увидеть пьяного во сне по соннику Миллера

По соннику Миллера пьяный во сне — это символ как хороших, так и плохих вещей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tylor Olson

Сонник Густава Миллера даёт более развёрнутое толкование снов про пьяниц. Если вам самим снится опьянение, это значит, что наяву вы склонны потакать своим желаниям, даже если они неприличные. Если вы чувствуете, что во сне пригубили, вердикт Миллера неутешителен: наяву вы будете настроены на легкомысленный лад, избегая жизненных сложностей и не испытывая от этого угрызений совести. А при худшем сценарии после такого сна вы потеряете работу. Неприятно и сейчас, но во времена Густава Миллера подобная фривольность могла привести к смерти от голода, тюрьме или долговой яме. Девушка, которая увидела себя во сне пьяной, наяву совершит порочащий её поступок.

Пьяный во сне появляется по Миллеру тогда, когда вы достаточно легкомысленно относитесь к дурному поведению друзей, коллег, знакомых. Смысл этого сна в том, чтобы предупредить и уберечь от возможных сложностей. Постарайтесь спокойнее воспринимать лесть и не терять головы. Делите на два всё приятное, сказанное вам в течение некоторого времени после такого сна.

К чему снится пьяный: Толкование по соннику Артемидора Далдианского

«Онейрокритика» Артемидора Далдианского в целом не очень критична к пьяным во сне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Deliris

Артемидор Далдианский — римский толкователь снов, живший при Марке Аврелии во втором веке нашей эры. Он был родом из Эфеса, но прозвище взял в честь города Далдия, где родилась его мама. Как в Риме, так и в Средневековье его сонник под названием «Онейрокритика» был настольной книгой любого толкователя снов. У Артемидора наблюдается по-римски обстоятельная трактовка сновидений про пьяных.

Если во сне вы пьёте вино, как благородные римляне, понемногу, из небольших чаш, и не пьянеете — это к добру, так как философ-сократик Ксенофонт за столетия до Артемидора сказал, что «вино печали усыпляет». Но пить много и без меры для всех одинаково плохо. А пить во сне вино, настоянное на мёде или мирте — хорошо для богатого, ибо это роскошь, но плохо для бедного, потому что такие дорогие напитки пили в то время только в случае болезни. Собственно, болезнь такая сонная выпивка бедному и предвещает, ибо средний класс в произведениях Артемидора отсутствует.

Пьяные люди во сне появляются по Артемидору не к добру, так как алкогольное опьянение — причина войн и раздоров. На страницах «Онейрокритики» он много внимания уделяет и самим бокалам для выпивки. Золотые, серебряные, глиняные и роговые сосуды — однозначно к добру. Стеклянные — нет, потому что они легко бьются и прозрачны, а значит, предвещают разоблачение тайн.

А быть во сне пьяным — это очень плохо для всех. Такой сон предсказывает сумасбродство и трудности в делах, потому что это обычные итоги употребления алкоголя. Есть одно исключение: тревожные люди и параноики. Для них сон хорош, ибо «пьяных ничто не смущает и они ничего не боятся». Стоит с опаской относиться к появлению алкоголя в снах вместе с античными мистериями: они претворят в жизнь свои сюжеты через ваше поведение. Так, одна знакомая Артемидора видела сон о том, как пьяная танцует на дионисийской мистерии, а потом лишила жизни несовершеннолетнего гражданина Рима. Этот сюжет был в одном из связанных с Дионисом мифов.

Пьяный во сне: Толкование по соннику Древнего Египта

В Древнем Египте к пьяным во сне и алкоголю в принципе и вовсе не было никаких предрассудков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Veronikai848

Папирус Честера Битти III, или сонник Древнего Египта, — старейшее из дошедших до нас произведений по толкованию снов. О пьяных во сне там ничего нет: не все части папируса дошли до наших дней, некоторые сгнили. Но упоминаний пива в папирусе предостаточно, в основном потому, что древние египтяне пили пиво вместо воды: в то время в том регионе это было безопаснее.

Просто пить пиво по соннику Древнего Египта — хорошо, это значит, что ваше сердце наполнится. Пить тёплое пиво — плохо, будете страдать. Готовить пиво в своём доме тоже плохо, так как вас оттуда выгонят. Наливать пиво в сосуд — тоже плохо, так как из вашего дома что-то украдут.

А ещё по соннику Древнего Египта хорошим знаком является распитие вина. Это значит, что сновидец будет вести праведную жизнь. Вообще, египтяне были талантливыми виноградарями: даже древние греки поражались качествам их вина, считая, что напиток был изобретён в Египте. К тому же те писали, что древние египтяне были склонны к пьянству.

К чему снится пьяный по исламскому соннику

В исламском соннике пьяный символизирует опасных людей и опасные связи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodeco

В исламском соннике к алкоголю относятся негативно, что ожидаемо, ведь пить вино мусульманам запретил сам Аллах. Алкоголь — не только убийца мечты, но ещё и харам. По мусульманскому соннику видеть пьяного во сне означает столкнуться с человеком, который обогатился запретным путём. Либо путём преступления типа воровства или обмана, либо путём кровопролития. В любом случае в исламе пьяные во сне предупреждают о встрече с опасными людьми наяву.

К чему снится пьяная женщина

Пьяная женщина во сне — это не такой плохой знак, как может показаться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Во сне пьяная женщина означает беззаботный период в жизни. Иногда пьяная женщина во сне может предсказывать изумительный успех. Если пьяная женщина снится молодому мужчине, она показывает его верность семье, а если зрелой женщине — предсказывает, что скоро дети и внуки порадуют её своими достижениями.

Что значит во сне пьяный мужчина

Пьяный мужчина, увиденный вами в объятиях Морфея, не сулит ничего хорошего. Если вы девушка, он предупреждает о том, что ваш будущий муж будет «поехавшим». Вне зависимости от пола и возраста, пьяный мужчина снится к большому безрассудству: вы можете сойти с ума и потерять семью, репутацию, мир и счастье.

К чему снится пьяный муж

Пьяный муж во сне — символ конфликта, причём не только семейного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Увидеть пьяного мужа наяву — это сюжет, который успел примелькаться в юмористической периодике — от «Крокодила» до «Кривого зеркала». А во сне пьяный муж означает примерно то же, что и в реальности: это повод пересмотреть ваши отношения, подумать, как их исправить и стоит ли вообще над ними работать. Может быть, пьяный снится к тому, что супруга просто надо отпустить. Но если муж во сне пьян в дрова, то дело плохо: вас ждёт крупный конфликт в семье, на работе или во всей вашей общине.

К чему снится пьяная жена

Сон, где фигурирует пьяная жена, не такой устрашающий, как сон о пьяном муже. К чему снится пьяная жена? К вечеринке! Вы будете приглашены на неё или же устроите её сами, но там будет много других пар. Вы душевно пообщаетесь и получите много удовольствия. Ваш социальный рейтинг вырастет, ведь вы покажете всем на этом празднике, что вы замечательная пара. Кроме того, пьяная жена может присниться к путешествию и знакомствам со множеством интересных людей, которые быстро перерастут в дружбу.

Пьяный умерший во сне — толкование

Пьяный мёртвый во сне — очень противоречивый знак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Видеть покойника во сне — так себе развлечение, а если он ещё и пьяный, то начинает придавать сновидению какой-то гротеск, о котором никто не просил. Итак, покойник во сне — это символ больших перемен в жизни, которые уже не за горами. Но к чему снится пьяный алкогольный зомби? Верующие утверждают, что он в первую очередь символизирует неотпущенные грехи. Поспешите в церковь покаяться после такого сна. В других случаях пьяный мёртвый во сне может говорить о страхе, пошатнувшемся социальном положении или неуверенности в себе.

К чему снится пьяный бывший

Пьяный бывший снится к звонкам от службы безопасности вашего банка в три часа ночи, но это всего лишь шутка. Возможно, очень жестокая. Как и наша жизнь. На самом деле пьяный бывший парень во сне появляется, когда наяву он находится в сильном эмоциональном потрясении. Это как его пьяные звонки в три ночи, только на духовном уровне, ведь за время отношений у вас установилась энергетическая связь. Если вы всё ещё общаетесь с бывшим, можете спросить, как у него дела. Но для вас лично этот сон значит только хорошее: пьяный бывший во сне указывает на вашу эмоциональную стабильность и гармонию в текущих отношениях.

К чему снится пьяный отец

Пьяный отец редко появляется с добром как наяву, так и во сне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Axel Bueckert

Пьяный отец снится не к добру. Если во сне родитель пьян и избит, вы столкнётесь с угрозой вашему здоровью. Этот сон также может символизировать измену партнёра, потерю сил и утрату авторитета. А ещё пьяный отец во сне предупреждает о глубоком разочаровании и чувстве отверженности, которое вам вскоре придётся испытать. Кроме того, пьяный отец может свидетельствовать о непроработанных травмах и нерешённых конфликтах.

Таким образом, пьяные люди во сне могут свидетельствовать как об опасности, так и об успехе: тут всё зависит от пола. Быть во сне пьяным — это не очень хороший знак, но просто пить вино, не пьянея, наоборот, хорошо, если верить древнеримскому мудрецу Артемидору Далдианскому. По мнению древних египтян, пить вино и пиво — это не просто хорошо, а очень хорошо. А если вас интересуют значения других снов, то Life.ru писал о поцелуях во сне.

Авторы Любовь Свободная